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México pone a BTS en la agenda política de América Latina: este es el país que busca recibir al grupo en su sede presidencial

El grupo de K-pop recorrió Palacio Nacional el pasado 6 de mayo durante su visita al país por la gira “Arirang”

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Una mujer con vestido estampado sostiene un cuadro con la imagen de BTS, mientras posa con los siete miembros del grupo K-pop en una sala elegante con piso de madera
El grupo de K-pop BTS posa junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, celebrando un encuentro cultural que refuerza los lazos entre México y Corea del Sur (X: Claudia Sheinbaum)

El pasado 6 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y BTS mantuvieron un encuentro en las instalaciones de Palacio Nacional, ubicado en Ciudad de México, con motivo de su visita al país como parte de la gira mundial “Arirang”.

Este momento representó más allá de un diálogo diplomático, abrió las puertas para el grupo de K-pop en la agenda política de América Latina, permitiendo a otros países de la región intentar replicar estas acciones.

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Este episodio, más allá del fervor musical, generó interrogantes sobre el papel que jugó el gobierno mexicano al utilizar la imagen del grupo surcoreano; mientras las ARMYs (nombre del fandom) manifestaban problemas más graves como reventa de boletos, la comercialización de productos oficiales y las problemáticas sociales.

¿BTS llega al Palacio de Gobierno de Perú?

Keiko Fujimori, presidenta electa, dio a conocer durante un en vivo en la aplicación de Tiktok, el pasado 22 de julio, que previsto invitar oficialmente a la banda surcoreana al Palacio de Gobierno durante su visita a Lima, Perú.

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“Bueno, primero que nos confirmen las fechas. Este, y por supuesto que los vamos a invitar a esos chicos, sobre todo para que las fans puedan tener un momento para estar más cerca de ellos, ¿no? Esa es la idea”, declaró.

El anuncio se realiza en un contexto previo a los conciertos de BTS los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en el Estadio San Marco.

Asimismo, la mandataria indicó que a pesar de no estar muy familiarizada con este genero musical, está dispuesta a acercarse al repertorio del grupo y se comprometió a aprender canciones. “Un gran grupo musical coreano”, expresó.

Durante su transmisión también mencionó la iniciativa impulsada por las seguidoras peruanas: “Sé también que están plantando árboles a la salida del aeropuerto, ¿no? Me han dicho que eso es una iniciativa de las fans de BTS para que cuando ellos salgan pues puedan ver más bonita nuestra ciudad”, señaló.

Keiko Fujimori en un LIVE desde sus redes sociales donde habló sobre la coyuntura política y donde confirmó las acciones que tomará desde el primer día que asuma la Presidencia de la República

La visita de los integrantes Jungkook, Jimin, V, Suga, RM, Jin y J-Hope a Palacio Nacional en CDMX, incitó a que esta propuesta fuera tomada en cuenta por el Gobierno de Perú. “Los tengo que recibir en Palacio como hicieron en México, yo me acuerdo de mi promesa”, manifestó Fujimori.

BTS en México

La reunión entre la presidenta de México y la banda congregó a miles de fanáticas en la plancha del Zócalo capitalino, quienes buscaban una oportunidad para verlos durante unos minutos tras el anuncio de la líder mexicana en su conferencia matutina.

En punto de las 17:06 horas, la agrupación salió por uno de los balcones de la seda presidencial para saludar a todas las ARMYs mexicanas presentes en el lugar.

Los chicos saludaron a las asistentes, y dieron un discurso en español donde les agradecieron y les recordaron todo el amor que ellos sienten por el país. “Extrañé mucho a ARMY de México”, expresó Taehyung.

Tras una pequeña convivencia regresaron a seguir el protocolo con la jefa de Estado, donde charlaron con ella y se tomaron varias fotografías que posteriormente fueron compartidas en redes sociales.

Días después, Sheinbaum informó la posibilidad de su regreso a tierras mexicanas para el próximo año: “Regresa BTS en el 2027 a México, ya poco a poco vamos ir viendo. Unos jóvenes muy sencillos, modestos, tranquilos. Increíble lo que pasó, en la mañana anunciamos que iban a salir a saludar, calcularon cerca de 50 mil personas”.

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