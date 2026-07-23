México

Mundial de 2026 reúne a 7.8 millones de visitantes y deja derrama récord en México

México no solo fue anfitrión del fútbol, sino del turismo mundial: 7.8 millones de viajeros llenaron hoteles, aeropuertos y calles de las sedes, dejando una derrama inédita y rompiendo marcas en cada servicio

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Los aficionados mexicanos reaccionan junto a un reportero de Sky Sports (que no aparece en la imagen) cerca del Ángel de la Independencia antes del partido de octavos de final del Mundial de la FIFA entre México e Inglaterra, celebrado en Ciudad de México, México, el 5 de julio de 2026. REUTERS/Víctor Medina
Los aficionados mexicanos reaccionan junto a un reportero de Sky Sports (que no aparece en la imagen) cerca del Ángel de la Independencia antes del partido de octavos de final del Mundial de la FIFA entre México e Inglaterra, celebrado en Ciudad de México, México, el 5 de julio de 2026. REUTERS/Víctor Medina

Durante el Mundial 2026, 7.8 millones de viajeros nacionales e internacionales visitaron las ciudades sede en México, con una derrama turística de más de 42,000 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Turismo del Gobierno de México.

El balance presentado por Josefina Rodríguez Zamora, titular de la dependencia, detalla que el evento generó 130,900 empleos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y consolidó al turismo internacional como uno de los motores del desarrollo nacional.

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El Mundial impulsa la economía y el turismo

Entre el 8 de junio y el 19 de julio, la llegada de turistas y excursionistas a las sedes mundialistas alcanzó 7.8 millones de personas, con una derrama económica total estimada en 65,000 millones de pesos. De este monto, 42,276 millones correspondieron únicamente a turismo, mientras que el resto se distribuyó entre otros sectores relacionados con el evento.

A México no llegaron los 5.5 millones de turistas durante el Mundial 2026. Crédito: Luke Hales/Getty Images
En México, las cifras de turistas no cumplieron las expectativas durante el Mundial 2026. Crédito: Luke Hales/Getty Images

En los días de partido, la ocupación hotelera promedio fue de 66%, pero subió a rangos de 85 a 90%, reflejando la alta demanda de hospedaje. La tarifa hotelera aumentó 51.5% en promedio, según datos del Sistema de Monitoreo Hotelero de Datatur, mientras que los establecimientos de alimentos y bebidas reportaron incrementos en ventas de entre 50 y 80%. El ticket promedio por cliente en estos sitios creció 60% durante el torneo.

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Movilidad récord y sedes con alta demanda

Los aeropuertos de CDMX, Guadalajara y Monterrey movilizaron 6.4 millones de pasajeros durante el lapso del Mundial, de los cuales 4.2 millones viajaron en rutas nacionales y 2.2 millones en internacionales. En comparación con el mismo periodo del año anterior, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles registró un crecimiento de 18% en flujo internacional; el de Guadalajara, 11.5%; Monterrey, 10.3%; y el de la Ciudad de México, 1.5%.

Infografía: resultados turísticos Mundial 2026. Datos de viajeros, derrama económica. México, CDMX, Monterrey, Guadalajara. Fondo: multitud con banderas de México
Una infografía oficial detalla la derrama económica de 65 mil millones de pesos y el flujo de 7.8 millones de viajeros en México por el Mundial 2026. (Secretaría de Turismo)

La Ciudad de México recibió 4.4 millones de viajeros, que generaron una derrama de 25,865 millones de pesos, un incremento de 41% respecto al año anterior. Monterrey registró 1.1 millones de visitantes, con un aumento del 21% y una derrama de 5,000 millones de pesos. Guadalajara sumó 2.3 millones de viajeros, con ingresos superiores a 11,400 millones de pesos.

Durante los cinco semanas del torneo, los FIFA Fan Fest congregaron a más de 6.7 millones de personas en las sedes. La Ciudad de México y Monterrey recibieron 2.5 millones de asistentes cada una, mientras que Guadalajara tuvo 1.72 millones.

Un legado más allá de las cifras

La secretaria Josefina Rodríguez Zamora señaló que estos resultados reflejan el esfuerzo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía. Resaltó que el principal legado del Mundial es el fortalecimiento del posicionamiento internacional de México y la promoción de sus destinos turísticos.

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, posa durante una entrevista con EFE este miércoles, en Acapulco (México). EFE/ David Guzmán
La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, posa durante una entrevista con EFE este miércoles, en Acapulco (México). EFE/ David Guzmán

La funcionaria destacó: “Durante unas semanas el mundo puso los ojos en México, pero lo más importante fue que millones de personas pudieron conocer el corazón de nuestro país. Se fueron hablando de nuestros sabores, de nuestras tradiciones, de nuestros paisajes, pero sobre todo de la hospitalidad de las y los mexicanos. Ese es el legado más valioso que deja el Mundial y la mejor promoción turística que puede tener nuestro país”.

La dependencia federal lanzó la campaña “Vinieron por el mundial, volverán por México”, con la intención de incentivar que quienes visitaron el país regresen a descubrir nuevos destinos y experiencias.

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