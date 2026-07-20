Pistaches en salsa verde: el platillo que el ‘Piojo’ Alvarado hizo viral y que usa un ingrediente de 7 mil años de historia

El mediocampista Roberto "Piojo" Alvarado responde ''Pistaches en salsa verde'' durante la dinámica "Le paso el teléfono", publicada por el Club Deportivo Guadalajara en redes sociales. (TikTok/@chivas)

Los pistaches en salsa verde son un antojito mexicano: un guiso de carne acompañado con salsa verde y pistaches, arraigado en la cocina familiar de algunas regiones del norte de México y el Bajío.

El guiso es laborado con un fruto seco originario de Asia Central con más de 9,000 años de historia.

El platillo tenía generaciones de existir, pero nadie lo conocía a nivel nacional hasta abril de 2024, cuando las Chivas siguieron la tendencia viral de TikTok “Paso el teléfono”.

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En el clip, el jugador Pocho Guzmán dice: “le paso el teléfono a alguien que cree que estamos hablando de antojitos mexicanos”, y Roberto “Piojo” Alvarado responde: “pistaches en salsa verde”.

Alvarado juega como delantero en Chivas, club al que pertenece desde 2022. (Liga MX)

El video resurgió durante el Mundial 2026 y el platillo comenzó a circular masivamente en redes sociales, pues no es un platillo comúnmente conocido en el país.

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El video original acumula 16.9 millones de vistas y más de 2 millones de “me gusta”.

¿Quién es el ‘Piojo’ Alvarado, el futbolista que puso de moda este platillo?

Roberto Alvarado, originario de Guanajuato, es delantero de Chivas y figura de la Selección Mexicana.

Tras su participación con el combinado nacional en la Copa del Mundo 2026, The New York Times lo incluyó en la lista de los 50 mejores futbolistas del mundo, destacando su capacidad para desempeñarse por ambas bandas, generar oportunidades de gol y colaborar en tareas defensivas.

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The New York Times lo incluyó en la lista de los 50 mejores futbolistas del mundo tras el Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Su presencia mediática va más allá del campo. En redes sociales se ha ganado la simpatía de miles de usuarios con videos que muestran su sentido del humor.

En el arranque del Apertura 2026, llegó al Estadio Akron con “Baby” de Justin Bieber de fondo, un momento que se difundió ampliamente.

En ese mismo torneo, Chivas cayó 2-0 ante Toluca en su debut.

Chivas compartió en sus plataformas digitales el video de la llegada de sus jugadores al Estadio Akron previo a la Jornada 1 del Apertura 2026.

Un fruto seco exclusivo de la realeza que viajó 7 mil años para llegar a un taco en México

El pistache tiene miles de años de historia. Investigaciones de la Universidad de Rafsanjan, en Irán, con respaldo arqueológico, ubican su cultivo original hace aproximadamente 7,000 años en el Medio Oriente, con raíces silvestres en lo que hoy son Irán, Afganistán y Uzbekistán.

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Según National Geographic, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM) confirma que el pistache fue ampliamente cultivado en el antiguo Imperio Persa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el portal oficial de National Geographic, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM) registra que el pistache era un alimento de élite en la antigüedad.

Oxford Academic, la plataforma editorial de la Universidad de Oxford, documenta que la Reina de Saba decretó que el fruto era exclusivo de la realeza.

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De Persia a los conventos de la Nueva España

¿Cómo llegó este fruto milenario a los guisos del norte de México? La respuesta está en la Conquista.

Durante la época virreinal, en los conventos novohispanos incorporaron semillas e ingredientes mediterráneos a la cocina local.

Durante la época virreinal, los conventos novohispanos fueron espacios donde se fusionaron ingredientes europeos y mediterráneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pistache, que ya circulaba en Europa desde el período romano, llegó así a las cocinas de la Nueva España y arraigó con especial fuerza en el Bajío y el norte del país, donde se integró a guisos con los ingredientes que ya existían desde tiempos prehispánicos.

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El Bajío comprende los estados de Guanajuato (de donde es originario Roberto Alvarado) Querétaro, Jalisco y Michoacán.

Algunos geógrafos incluyen también partes de Aguascalientes y San Luis Potosí.

La Universidad de Rafsanjan sitúa la domesticación y cultivo del pistache hace aproximadamente 7,000 años en el Creciente Fértil de Medio Oriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es una región de tierras fértiles y clima templado que históricamente concentró buena parte de la producción agrícola y la actividad económica del centro del país.

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La salsa verde: representante de las raíces aztecas

La base del platillo tiene una historia igual de profunda. El tomatillo, ingrediente central de la salsa verde, es originario de México y fue domesticado en la era precolombina.

Según un documento académico de la Universidad de Wisconsin, el tomatillo era más importante que el jitomate en la dieta de los mayas y los aztecas.

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Según un documento académico de la Universidad de Wisconsin, el tomatillo fue domesticado en México antes de la llegada de los europeos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué este platillo causó tanta gracia y simpatía en redes sociales?

Los pistaches en salsa verde no aparecen en ninguna lista oficial de platillos típicos de la región.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México enlista como representativos del norte y el Bajío el asado de boda, la birria de carnero, el pozole rojo y las enchiladas, entre otros.

Según un documento académico de la Universidad de Wisconsin, el tomatillo fue domesticado en México antes de la llegada de los europeos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este platillo se prepara en cocinas familiares de algunas regiones, se sirve en tacos y se transmite de generación en generación.

Los pistaches en salsa verde son el resultado de la cocina mestiza: un fruto seco que viajó desde Asia Central hasta la Nueva España, combinado con una salsa de raíces aztecas que se prepara en México desde antes de la llegada de los europeos.

La Selección Mexicana en el Mundial 2026 fue dirigida por Javier Aguirre, quien contó con Alvarado como una de sus principales piezas ofensivas. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Una respuesta tan poco común ante el nombramiento de antojitos típicos mexicanos fue el motivo que hizo viral la respuesta del futbolista mexicano para usuarios de internet.