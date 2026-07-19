Así llegó el Piojo Alvarado al Estadio de Chivas con música de Justin Bieber

El futbolista Roberto 'Piojo' Alvarado, vestido con un conjunto deportivo azul, audífonos y mochila, llega a una instalación cubierta. Se le observa llevando una bocina portátil de color negro. En un momento, otro individuo masculino con polo azul marino también aparece. La secuencia culmina con el paso frente a una puerta de color rojo. Este video documenta la llegada del jugador al Estadio Akron.

Antes del inicio del torneo, la expectativa por ver a Chivas en acción era alta. El Rebaño Sagrado recibió a Toluca en el Estadio Akron para disputar la Jornada 1 del Apertura 2026, un encuentro que terminó con derrota de 2-0 para el conjunto rojiblanco.

Sin embargo, antes de que comenzara el partido, uno de los momentos que llamó la atención entre los aficionados ocurrió durante la llegada del equipo al inmueble, cuando Roberto “Piojo” Alvarado apareció acompañado por una canción de Justin Bieber que rápidamente comenzó a generar comentarios en redes sociales.

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Así fue la llegada del Piojo Alvarado al Estadio Akron con “Baby” de Justin Bieber

Como parte de la cobertura previa al encuentro, Chivas compartió en sus plataformas digitales el tradicional video de la llegada de los jugadores al Estadio Akron. En las imágenes se observa a los futbolistas descendiendo del autobús y caminando hacia los vestidores para iniciar su preparación antes del compromiso frente a Toluca.

Uno de los momentos más comentados fue la aparición de Roberto Alvarado. Mientras el atacante caminaba con una bocina portátil de gran tamaño, como ya es una costumbre en él durante las llegadas a los partidos, de fondo sonaba “Baby”, uno de los mayores éxitos del cantante canadiense Justin Bieber.

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Alvarado llegó con su tradicional bocina (captura de pantalla)

Aunque se trató de una selección musical realizada por el propio futbolista, el momento rápidamente cobró relevancia en redes sociales, donde varios seguidores destacaron la tranquilidad con la que llegó el Piojo Alvarado y el ambiente que rodeó la previa del debut del Guadalajara en el nuevo torneo.

La escena ocurrió apenas unos minutos antes de que Chivas saltara al terreno de juego para enfrentar al vigente campeón del futbol mexicano.

Sin embargo, el desarrollo del partido fue muy distinto a la expectativa generada durante la previa, ya que Toluca logró imponerse por marcador de 2-0, dejando al conjunto rojiblanco sin puntos en su presentación dentro del Apertura 2026.

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Pese al resultado adverso, la imagen del Piojo Alvarado llegando al estadio con la música de Justin Bieber se convirtió en uno de los videos más compartidos de la jornada, reflejando el interés que genera cualquier detalle relacionado con uno de los futbolistas más importantes del futbol mexicano.

El Piojo Alvarado también fue reconocido entre los mejores futbolistas del mundo

Más allá del inicio del torneo local, Roberto Alvarado atraviesa uno de los momentos de mayor reconocimiento en su carrera. Después de su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026, el atacante apareció en la lista de los 50 mejores futbolistas del mundo elaborada por The New York Times.

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En dicho ranking, el mexicano fue incluido gracias al nivel que mostró durante el Mundial 2026, donde se consolidó como una de las principales piezas ofensivas del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Su capacidad para desempeñarse por ambas bandas, generar oportunidades y colaborar en labores defensivas fueron algunos de los aspectos que destacaron para recibir esa distinción internacional.

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Alvarado puso el ambiente previo al partido. REUTERS/Henry Romero

Alvarado no fue el único representante nacional en el listado, ya que también apareció Gilberto Mora, quien a sus 17 años se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.

Ese reconocimiento internacional llegó después de un año en el que el Piojo Alvarado asumió un papel de mayor liderazgo tanto en Chivas como en la Selección Mexicana.

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Su regularidad, experiencia y capacidad para aparecer en momentos importantes le permitieron mantenerse entre los jugadores más constantes del futbol nacional.

Mientras Chivas busca recuperarse del tropiezo sufrido en la primera jornada del Apertura 2026, Roberto Alvarado continúa siendo uno de los referentes del proyecto deportivo.

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