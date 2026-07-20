Internet CFE: Cómo conseguir la tarjeta SIM sin costo para tener datos en tu celular

La Comisión Federal de Electricidad mantiene un programa nacional para entregar tarjetas SIM gratuitas con internet y telefonía móvil

La Comisión Federal de Electricidad mantiene un programa nacional para entregar tarjetas SIM gratuitas con internet y telefonía móvil a personas inscritas en programas sociales del Gobierno de México con el objetivo de reducir la brecha digital y facilitar el acceso a datos móviles a familias de menores ingresos.

Cabe señalar que además del acceso a internet, el paquete incluye minutos para llamadas y mensajes SMS sin costo directo para el usuario.

El calendario de registro para mantener el servicio activo se definió en función del último dígito del número celular. Las fechas límite inician el próximo 15 de agosto y concluirán el 31 de diciembre de 2026, con plazos escalonados para evitar saturaciones en los módulos de atención. Cada usuario debe registrar su línea con la CURP y una prueba de vida para conservar el servicio.

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Prioridad del programa y cómo obtener la tarjeta SIM

La entrega de tarjetas SIM de la CFE está dirigida principalmente a quienes ya reciben algún apoyo federal, como el caso de la Pensión para el Bienestar, las Becas Benito Juárez u otros programas sociales. El paquete mensual incluye 5 GB para navegar por internet, 1,500 minutos para llamadas nacionales y a Estados Unidos y Canadá, y 500 mensajes SMS. El servicio funciona en la red 4.5G de la CFE Telecom en zonas con cobertura.

Para solicitar el beneficio, los interesados deben acudir a los módulos habilitados por la Secretaría del Bienestar. Es indispensable presentar la CURP certificada, una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio reciente. El celular debe estar desbloqueado y ser compatible con la banda 28, que es la frecuencia utilizada por CFE Telecom. +

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Las cabinas se encuentran disponibles las 24 horas para atender las necesidades de las comunidades mexiquenses. Crédito: X: @Telefonía_mx

En caso de que el servicio sea para un menor de edad y se use con fines escolares, el trámite lo realiza el padre, madre o tutor, quien debe presentar también el acta de nacimiento del estudiante. La entrega depende de la disponibilidad del programa y del cumplimiento de todos los requisitos establecidos. Las autoridades recomiendan verificar la compatibilidad del equipo antes de acudir y consultar si hay tarjetas SIM disponibles en la localidad.

Registro obligatorio y fechas límite según el número celular

En México, la regulación exige que cada línea de telefonía móvil esté vinculada a la CURP del titular y a una prueba de vida, que consiste en una fotografía facial. El registro es obligatorio tanto para líneas prepago como pospago. La autoridad responsable, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, estableció un calendario escalonado para completar el trámite, de acuerdo con el último número de la línea celular.

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Los usuarios con números terminados en 0 deben completar el registro antes del 15 de agosto. Para los que tienen terminación 1, la fecha es el 31 de agosto. La secuencia continúa cada quince días hasta el 31 de diciembre. Si el trámite no se realiza en el periodo asignado, el servicio puede suspenderse de manera temporal.

Calendario de registro

Terminación 0: 15 de agosto

Terminación 1: 31 de agosto

Terminación 2: 15 de septiembre

Terminación 3: 30 de septiembre

Terminación 4: 15 de octubre

Terminación 5: 31 de octubre

Terminación 6: 15 de noviembre

Terminación 7: 30 de noviembre

Terminación 8: 15 de diciembre

Terminación 9: 31 de diciembre

El registro tiene como propósito combatir el uso de líneas anónimas en actividades ilícitas y crear un entorno de comunicación más seguro. El proceso solo puede realizarse en los módulos oficiales, donde se verifica la identidad del solicitante y la compatibilidad del equipo. La recomendación oficial es consultar la disponibilidad y fechas antes de acudir para evitar contratiempos.

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La estrategia de la CFE y el Gobierno de México pretende que más personas accedan a servicios de internet y telefonía móvil sin tener que cubrir recargas constantes o pagar tarifas comerciales. El programa busca beneficiar, principalmente, a comunidades con menor acceso a telecomunicaciones y apunta a cerrar la brecha digital de manera gradual.