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Reconocida actriz mexicana asegura que en su otra vida fue hija del faraón Ramsés

La intérprete recordó una curiosa vivencia durante un viaje a Egipto y compartió su interés por la historia, la ciencia y las antiguas civilizaciones en una charla con Nayo Escobar

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angelica aragon -México- 29 octubre
Angélica Aragón cuenta en el podcast de Nayo Escobar una experiencia en Egipto que, según dice, cambia su forma de percibir su conexión con el antiguo Egipto. - (Instagram)

Angélica Aragón sorprendió al compartir una experiencia personal que vivió durante un viaje a Egipto y que, según contó, cambió la forma en la que percibe su conexión con esa antigua civilización. La actriz habló del tema durante una entrevista para el podcast de Nayo Escobar, donde también abordó su fascinación por la historia, la ciencia y las distintas culturas del mundo.

En la conversación, la protagonista de cine y televisión explicó que siempre ha sentido un profundo interés por el antiguo Egipto y recordó una anécdota ocurrida mientras recorría El Cairo junto a su hija. De acuerdo con su relato, un comerciante la reconoció de una manera inesperada apenas se acercó a observar algunos recuerdos turísticos.

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"Tardaste mucho en regresar, ¿eh?“, aseguró que le dijo un hombre en inglés. Sorprendida, respondió que no entendía a qué se refería. Entonces, según narró, él continuó: ”¿Vas a negar que eres de esta tierra y que te has ausentado mucho tiempo?... Tú y yo somos hijos de Ramsés“.

El encuentro en Egipto que marcó a Angélica Aragón

En días pasados, Angélica Aragón coincidió con el actor Ari Telch, con quien en los 90 protagonizó la telenovela 'Mirada de Mujer'.
Durante un recorrido por El Cairo con su hija, un comerciante reconoce a Angélica Aragón y le dice en inglés: “Tardaste mucho en regresar”. - (Foto: @_angelica_aragon_, Instagram)

La actriz recordó que, tras escuchar aquellas palabras, decidió responder con sinceridad sobre lo que sentía. "Yo no soy de aquí, de El Cairo; yo vengo de las tierras nubias, es lo que yo siento“, comentó que le respondió al comerciante.

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Según su relato, el hombre le explicó que la madre de Ramsés provenía precisamente de esa región y, después de decirle que eran “hermanos”, la abrazó de manera afectuosa. Angélica Aragón aseguró que vivió ese momento con total naturalidad y sin sentir ninguna mala intención.

La anécdota terminó con una escena que todavía recuerda con humor. Su hija, al verla abrazando a un desconocido, se acercó sorprendida para preguntarle qué estaba ocurriendo. Fue entonces cuando el comerciante le explicó que simplemente estaba dándole la bienvenida a quien consideraba una “hermana” por su vínculo con la historia de Egipto.

Una conversación sobre historia, ciencia y espiritualidad

angelica aragon -México- 29 octubre
La actriz relata que el hombre le asegura: “Tú y yo somos hijos de Ramsés”, al hablar de un supuesto vínculo con Egipto. - (Instagram)

Además de compartir esa vivencia, Angélica Aragón habló sobre el interés que ha mantenido durante años por la ciencia y las civilizaciones antiguas. "Siempre me ha interesado mucho la ciencia“, comentó durante la entrevista.

También reflexionó sobre la diferencia entre los vestigios históricos de distintas culturas. "De los faraones hay todo. El cetro, la corona, la momia con dientes, pelo, uñas; están ahí. De ellos no hay duda de que existieron“, expresó al hablar de la riqueza arqueológica del antiguo Egipto.

La actriz incluso mencionó temas relacionados con los calendarios mayas, la Vía Láctea y diversas teorías históricas que han despertado su curiosidad a lo largo de los años, dejando ver una faceta poco conocida de su personalidad fuera de los escenarios.

¿Quién es Angélica Aragón?

En la entrevista, Angélica Aragón habla de su interés por la ciencia y destaca los vestigios arqueológicos de los faraones, como cetro, corona y momias. - (Foto: Instagram@_angelicaragon)
En la entrevista, Angélica Aragón habla de su interés por la ciencia y destaca los vestigios arqueológicos de los faraones, como cetro, corona y momias. - (Foto: Instagram@_angelicaragon)

Angélica Aragón es una de las actrices más reconocidas de México, con una trayectoria que abarca cine, teatro, televisión y doblaje. A lo largo de varias décadas ha participado en producciones que la consolidaron como una de las intérpretes más respetadas del medio artístico.

Es hija del actor, compositor y escritor José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, figura emblemática de la cultura mexicana. Durante la entrevista recordó parte de su infancia y compartió anécdotas sobre la influencia que su padre tuvo en su formación personal y profesional.

Gracias a su carrera, Angélica Aragón ha recorrido distintos países y ha participado en proyectos internacionales, experiencias que, según explicó, también han alimentado su interés por la historia, las culturas antiguas y las distintas formas de entender el mundo, temas que volvieron a cobrar relevancia con la singular historia que compartió en el podcast de Nayo Escobar.

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