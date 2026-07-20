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Claudia Sheinbaum relata su encuentro con Messi al entregar el Balón de Oro a Rodri

La presidenta de México estuvo presente en el último partido de la Copa del Mundo y fue la encargada de entregar el Balón de Oro

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Claudia Sheinbaum relató este lunes, desde Palacio Nacional, cómo participó en la ceremonia de premiación del Mundial (EFE)
Claudia Sheinbaum relató este lunes, desde Palacio Nacional, cómo participó en la ceremonia de premiación del Mundial (EFE)

Claudia Sheinbaum relató este lunes 20 de julio, desde Palacio Nacional, cómo participó en la ceremonia de premiación de la Final del Mundial 2026 y entregó el Balón de Oro al futbolista español Pedri. La presidenta detalló que, al salir hacia la cancha por uno de los túneles del estadio, recibió la indicación de entregar el reconocimiento al mejor jugador, lo que calificó como un motivo de orgullo personal y para México como sede del torneo.

Sheinbaum describió el ambiente entre los jóvenes futbolistas, quienes, dijo, se mostraron emocionados y entusiastas al recibir sus medallas y premios. Sobre el ánimo de la selección de Argentina, destacó que era natural el sentimiento de tristeza tras quedarse con el segundo lugar, mientras que Lionel Messi se mostró concentrado y reservado durante la ceremonia.

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“Ya entrando, pues obviamente al ver a los jóvenes que participaron en El Mundial, pues tan emocionados, tan entusiasmados, están pensando en fútbol, reciben con gusto la medalla y después el premio. La selección Argentina ya es normal, natural, pues tenía este sentido de tristeza, pues es no haber sido campeones, es lo más natural del mundo y Messi, pues particularmente también iba muy concentrado”

Finalmente, señaló que la Selección Argentina se dirigió a la zona con mayor presencia de su afición para agradecer el apoyo, mientras el equipo español celebró la obtención del título.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Final - España contra Argentina - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 19 de julio de 2026. El argentino Lionel Messi, junto al presidente de EE. UU., Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mientras recibe su medalla de subcampeón en el podio tras perder la final del Mundial. REUTERS/Mike Segar
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Final - España contra Argentina - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 19 de julio de 2026. El argentino Lionel Messi, junto al presidente de EE. UU., Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mientras recibe su medalla de subcampeón en el podio tras perder la final del Mundial. REUTERS/Mike Segar

Desenlace de la Final de la Copa del Mundo

El equipo de Lionel Scaloni, que ostentaba el título de campeón vigente, no consiguió repetir la hazaña y acabó sucumbiendo frente a la superioridad de España. La victoria española marcó el final de un ciclo para la selección sudamericana, que se vio superada en todos los aspectos de juego.

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La presión ininterrumpida de La Furia Roja redujo al mínimo las posibilidades ofensivas de Argentina y logró neutralizar a sus figuras más importantes, entre ellas Messi. La generación dorada del fútbol español volvió a conquistar el trofeo más preciado del deporte, rompiendo una racha de catorce años sin títulos.

U.S. President Donald Trump attends the trophy presentation with FIFA President Gianni Infantino, Mexican President Claudia Sheinbaum, Canada's Prime Minister Mark Carney, at New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey, U.S., July 19, 2026. REUTERS/Evan Vucci
U.S. President Donald Trump attends the trophy presentation with FIFA President Gianni Infantino, Mexican President Claudia Sheinbaum, Canada's Prime Minister Mark Carney, at New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey, U.S., July 19, 2026. REUTERS/Evan Vucci

El Estadio Nueva York-Nueva Jersey fue testigo del segundo campeonato mundial de España, que se impuso 1-0 gracias al gol de Ferran Torres en el segundo tiempo extra. Los dirigidos por Luis de la Fuente dominaron el partido de principio a fin y aseguraron una nueva coronación para el fútbol europeo.

Mundial de Messi y de Pedri

Por otra parte, Messi logró un hito sin precedentes al sumar 21 goles en 31 partidos mundialistas, tras su última participación en el certamen. Su desempeño durante la competencia más reciente incluyó una destacada producción ofensiva: 8 goles en 8 encuentros y 4 asistencias, lo que le permitió alcanzar la cima tanto en la tabla de goleadores históricos como en la de máximos asistentes del torneo.

El astro argentino marcó un triplete ante Argelia y un doblete frente a Austria, además de anotar un gol de tiro libre contra Jordania. Estos aportes fueron decisivos para su equipo y consolidaron su liderazgo estadístico, con 12 participaciones directas de gol en solamente ocho partidos. Durante el campeonato, el jugador estuvo presente en 853 minutos de juego, manteniendo un promedio de un gol por partido.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Rodri is awarded the golden ball award by Mexico President Claudia Sheinbaum on the podium ahead of the trophy lift as FIFA President Gianni Infantino, U.S. President Donald Trump, Canada's Prime Minister Mark Carney and Spain's King Felipe VI watches on REUTERS/Mike Segar
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Rodri is awarded the golden ball award by Mexico President Claudia Sheinbaum on the podium ahead of the trophy lift as FIFA President Gianni Infantino, U.S. President Donald Trump, Canada's Prime Minister Mark Carney and Spain's King Felipe VI watches on REUTERS/Mike Segar

Del otro lado, Pedri participó en ocho partidos y acumuló 504 minutos en la cancha a lo largo del campeonato. Su presencia constante en el once inicial y su rendimiento regular lo convirtieron en un referente para la circulación del balón y el equilibrio del equipo español. Su desempeño fue determinante para que el conjunto nacional alcanzara el objetivo más codiciado del fútbol internacional.

Durante la Copa del Mundo 2026, Luis de la Fuente depositó su confianza en Pedri como uno de los motores del mediocampo. Aunque el jugador no aportó cifras directas en el marcador, su labor como organizador resultó clave para la construcción de las jugadas y la dinámica colectiva.

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