Sheinbaum confirma visita del rey Felipe VI a México y revela detalles del acercamiento diplomático: “Es un momento distinto”

La mandataria Claudia Sheinbaum anunció que la Casa Real española comunicó oficialmente el viaje, que simboliza una nueva etapa de diálogo entre ambos países tras recientes diferencias diplomáticas en torno a la interpretación del pasado colonial.

México y España están a punto de protagonizar uno de los momentos diplomáticos más significativos de la última década. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que el Rey Felipe VI visitará México, una noticia que recibió apenas por la mañana a través de una carta oficial, y que llega cargada de un simbolismo que va mucho más allá del fútbol.

El monarca español tiene previsto asistir a un partido de la selección española en el marco del Mundial de Fútbol 2026, que se celebra en territorio mexicano. Sin embargo, para entender el peso real de esta visita, hay que remontarse al origen de una disputa que marcó las relaciones entre ambas naciones.

PUBLICIDAD

El agravio que lo inició todo

Todo comenzó cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Rey de España una carta privada solicitando una disculpa formal por los abusos cometidos durante la conquista española. En lugar de una respuesta discreta, la misiva fue hecha pública en España, desencadenando una campaña mediática contra el mandatario mexicano.

Para Sheinbaum, aquello no fue solo un agravio personal a López Obrador, sino al pueblo de México en su conjunto. La consecuencia fue directa: la presidenta decidió no invitar al Rey a su toma de posesión.

PUBLICIDAD

La estrategia cultural que abrió la puerta

Lejos de escalar el conflicto, México optó por una vía distinta: la cultura. El gobierno mexicano envió a España dos exposiciones emblemáticas, una dedicada a las mujeres indígenas y otra que mostraba la riqueza del Museo Nacional de Antropología e Historia.

La respuesta no tardó en llegar. Primero fue el canciller español, quien reconoció públicamente que hubo abusos durante ese periodo histórico. Después, el propio Rey Felipe VI visitó las exposiciones y repitió ese reconocimiento. Un giro que Sheinbaum describió como “un momento completamente distinto”.

PUBLICIDAD

El recorrido desde la tensión por la petición de disculpas hasta el próximo encuentro institucional ilustra cómo la diplomacia cultural y el reconocimiento mutuo pueden transformar significados y abrir nuevos escenarios de cooperación

¿Ruptura diplomática? Nunca existió

La presidenta fue enfática en un punto que suele perderse en el ruido mediático: las relaciones diplomáticas, económicas y comerciales entre México y España jamás se interrumpieron. Lo que hubo, precisó, fue una “visión distinta” que ambas partes fueron acercando progresivamente.

Este encuentro representa, en sus palabras, un asunto de dignidad y reconocimiento, no una concesión. México no cambia su postura histórica; España avanza hacia el reconocimiento de ella.

PUBLICIDAD

¿Quién recibirá al Rey?

Sheinbaum aclaró que ella no asistirá a ningún partido del Mundial, ni al inaugural ni a ningún otro. La logística de la visita regia aún se define con la embajada, pero la mandataria dejó abierta la posibilidad de recibirlo en Palacio Nacional para dialogar sobre la relación bilateral, tal como también lo hará con el presidente de Sudáfrica, quien igualmente tiene previsto visitar el país durante el torneo.

Un partido de fútbol como pretexto. Una historia de cinco siglos como trasfondo.

PUBLICIDAD