ONU exige investigar hostigamiento e intimidación contra familias de personas desaparecidas durante el Mundial 2026

Expertos de la ONU exigen investigar hostigamiento e intimidación contra familias de personas desaparecidas durante el Mundial 2026. Crédito: Cuartoscuro

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) difundió a través de un comunicado de prensa la preocupación que manifestaron algunos de sus expertos respecto a los obstáculos que enfrentaron las familias de personas desaparecidas para protestar durante la Copa del Mundo 2026 en México.

Los especialistas recibieron reportes de actos de intimidación, vigilancia y restricciones impuestas a quienes buscaban visibilizar la crisis de desapariciones que suma más de 133 mil personas no localizadas en el país.

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Familias buscadoras fueron víctimas de hostigamiento e intimidación

Entre las situaciones denunciadas, los familiares organizaron manifestaciones pacíficas, actividades simbólicas, como la instalación del memorial o antimonumento dedicado a las víctimas de desaparición forzada en el Ángel de la Independencia, Ciudad de México, y que en menos de 24 horas fue removido, presuntamente por autoridades.

Asimismo, la respuesta desde el poder federal acusó a las madres buscadoras de Jalisco que se manifestaron al exterior del Estadio Azteca de haber recibido apoyo para trasladarse y aseguró, el paso 11 de junio, que iniciaría con investigaciones para esclarecer los hechos.

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Cientos de familiares de desaparecidos marcharon la víspera del Mundial 2026 hacia el Estadio Ciudad de México; la SSC les bloqueó el paso y una madre buscadora se arrodilló frente a los policías para suplicar que la dejaran avanzar. (Captura de pantalla)

El objetivo de estas expresiones era captar la atención internacional sobre el elevado número de desapariciones en México y reiterar sus exigencias de verdad, justicia y reparación. Sin embargo, algunos actos habrían sufrido limitaciones por parte de las fuerzas de seguridad desplegadas en las ciudades sede.

De acuerdo con los reportes, varias personas distribuyeron avisos de búsqueda en las inmediaciones de los estadios, siendo rodeadas por la policía a pesar de hacerlo de manera pacífica. Otros grupos no pudieron llegar a sus protestas, mientras que integrantes de colectivos fueron llamados a comparecer ante autoridades el mismo día de la inauguración del torneo, lo que dificultó su participación.

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ONU al Estado mexicano: proteger a las familias de personas desaparecidas

El pronunciamiento de los expertos de la ONU subraya: “Los Estados deben garantizar los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión, y asegurar que las víctimas y quienes defienden derechos humanos puedan ejercer sus actividades legítimas sin vigilancia, intimidación ni represalias”. Según los especialistas, los eventos deportivos globales abren una ventana crucial para que movimientos sociales y organizaciones civiles expongan problemas sistémicos ante la mirada internacional.

Las autoridades mexicanas, señala el comunicado, adoptaron algunas medidas en materia de derechos humanos durante el Mundial, lo que los expertos reconocen como un avance. Sin embargo, instan a que se proteja de manera efectiva a las familias que buscan a sus seres queridos, y a que las denuncias de interferencia indebida se investiguen rápida y objetivamente.

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Una persona viste una camiseta con un mensaje en protesta por desaparecidos durante una manifestación rumbo al estadio Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Isaac Esquivel

La ONU mantiene comunicación con el Gobierno de México sobre estos hechos. Los expertos agradecieron la disposición de las autoridades mexicanas para dialogar sobre el tema y reiteraron la importancia de que el Mundial no implique un retroceso en el espacio cívico ni en los derechos de las víctimas.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) afirmó que en la final de la Copa del Mundo, las familias buscadoras fueron las ganadoras, porque lograron visibilizar la crisis de desaparición en el país ante la mirada internacional

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