México

Receta de birria mexicana: el secreto para preparar en casa este clásico lleno de sabor

Este tradicional guiso se ha convertido en uno de los platillos más representativos de la cocina nacional

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La birria tradicional destaca como
La birria tradicional destaca como uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana, conocido por su sabor intenso y textura suave. - (Imagen Ilustrativa Infobae).

La birria es uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana. Su preparación combina chiles secos, especias aromáticas y carne cocida lentamente hasta alcanzar una textura suave y un sabor profundo que la distingue entre otros guisos tradicionales.

Aunque suele disfrutarse en celebraciones o reuniones familiares, también es una excelente opción para preparar en casa si se cuenta con paciencia y los ingredientes adecuados.

La clave está en la marinada, que impregna la carne con un sabor intenso antes de la cocción.

Receta de birria

La receta de birria casera
La receta de birria casera requiere una marinada aromática elaborada con chiles secos, especias y vinagre, esenciales para su inconfundible sabor.- (Pexels)

Esta receta es del chef Ricardo Muñoz Zurita y el paso a paso lo puedes encontrar el portal web de Larousse Cocina. En su preparación tardarás aproximadamente una hora con 10 porciones. El rendimiento final será de porciones.

Ingredientes

Marinada

  • 2 chiles anchos grandes sin rabo, venas ni semillas, asados
  • 4 chiles guajillo grandes sin rabo, venas ni semillas, asados
  • 8 chiles cascabel sin rabo, venas ni semillas, asados
  • 8 dientes de ajo
  • ½ taza de cebolla troceada
  • 1 cucharadita de cominos
  • 20 pimientas negras
  • 4 clavos de olor
  • 1 cucharada de orégano seco
  • 1½ cucharadas de sal de grano
  • ½ taza de vinagre blanco

Carne

  • 2 kg de carne de chivo con hueso
  • 1 cucharada de sal

Salsa

  • 300 g de jitomate asado, pelado y sin semillas
  • Sal al gusto

Con estos ingredientes se obtiene la base perfecta para un guiso con sabor profundo y característico de la cocina mexicana.

Preparación paso a paso para lograr una birria jugosa

El secreto de la birria
El secreto de la birria auténtica radica en la cocción lenta de carne de chivo, res o borrego, que absorbe cada matiz de la marinada tradicional. - (Foto: Michoacaníssimo)

El proceso de cocción lenta es fundamental para que la carne absorba los sabores de la marinada y alcance una textura suave.

Marinada

  • Licuar todos los ingredientes hasta obtener una salsa espesa y tersa
  • Agregar un poco de agua solo si es necesario para facilitar el licuado
  • Probar la mezcla y ajustar la sal. Debe haber suficiente salsa para cubrir toda la carne

Carne

  • Precalentar el horno a 180 °C
  • Colocar la carne en una charola para hornear y espolvorear con la sal
  • Verter la marinada sobre la carne y mezclar bien
  • Tapar y dejar marinar en el refrigerador durante 1 día
  • Hornear de 4 a 5 horas o hasta que la carne esté suave
  • Reservar el jugo de la cocción

Cómo preparar la salsa y servir la birria

El platillo puede degustarse en
El platillo puede degustarse en forma de caldo o tacos, resaltando su versatilidad e importancia en la cultura culinaria de México. - X- (Foto: Birria del Pacífico)

El toque final del platillo es la salsa hecha con el mismo jugo de la carne, lo que intensifica el sabor del guiso.

Salsa

  • Licuar el jitomate asado con 1 taza del jugo de cocción de la carne.
  • Procesar hasta obtener una salsa tersa
  • Ajustar la sal al gusto

Presentación

  • Servir la birria caliente
  • Acompañar con tortillas y la salsa preparada

Preparar birria en casa es una forma de llevar a la mesa uno de los sabores más representativos de México, ideal para compartir en familia o disfrutar durante un fin de semana especial.

La birria es un guiso tradicional originario del estado de Jalisco, México. Se elabora principalmente con carne de res, chivo o borrego, marinada con una mezcla de chiles y especias. La preparación incluye una cocción lenta, lo que permite que la carne adquiera una textura suave y absorba los sabores del adobo. Este platillo se sirve habitualmente acompañado de tortillas, cebolla, cilantro y salsa, y puede presentarse en forma de caldo o tacos. La birria es reconocida tanto por su sabor intenso como por su importancia en celebraciones y reuniones familiares.

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