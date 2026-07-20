De aceptar su muerte a blindar su legado: las razones por las que “El Mayo” habría accedido a la cadena perpetua en EEUU

Ismael "El Mayo" Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en Santa Teresa, Nuevo México, junto a Joaquín Guzmán López.(Jesús Avilés | Infobae México)

Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua luego de ser acusado en la Corte Este de Nueva York, en Estados Unidos, de diversos delitos de narcotráfico, lavado de dinero, conspiración por su participación en asesinato, secuestro, entre otros.

Tras su detención el 25 de julio de 2024, cuando fue ubicado a bordo de una avioneta en Santa Teresa, Nuevo México, en compañía de Joaquín Guzmán López, el narcotraficante se declaró culpable de los cargos presentados en su contra y renunció a la posibilidad de impugnar la condena en su contra.

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Este caso no tendría precedentes debido a que se trataría del primer líder criminal en aceptar una sentencia a cadena perpetua y evitar un juicio. Con esto, las dos antiguas cabezas del Cártel de Sinaloa permanecerán en una prisión en Estados Unidos hasta su muerte, aunque uno de ellos en la ADX Florence, en Colorado, cárcel de máxima seguridad en la que Joaquín “El Chapo” Guzmán se encuentra en aislamiento total.

Con el objetivo de no terminar en el mismo sitio que su exsocio, Ismael Zambada solicitó al juez Brian Cogan que sea enviado a una prisión con asistencia médica en la que pueda atender sus malestares, aludiendo a que desde un inicio aceptó su culpabilidad y evitará que gasten millones de dólares en un juicio en su contra.

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De considerar su salud a la posible protección familiar

Momento en que los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa descendieron de la aeronave tipo Beechcraft King Air. Cortesía: Pie de Nota

Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internaciones de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), detalló en entrevista con Infobae México que una de las posibles motivaciones de “El Mayo” para aceptar la prisión de por vida fue su estado de salud.

“Yo reporté en 2020 que estaba enfermo, entonces a él le queda muy poquito tiempo de vida. Aunque le hubieran dictado 10 a 20 años para ‘El Mayo’, eso fuera una cadena perpetua. Sabe muy bien que nunca va a salir de prisión”, aseguró.

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El exagente señaló que la única opción que el narcotraficante tenía era hallarse culpable de los cargos en su contra, aceptar la cadena perpetua y, al mismo tiempo, solicitar que atiendan sus enfermedades como uno de los beneficios que él obtendría para no irse a juicio.

“Eso es lo más importante para él, que el poco tiempo que le queda de vida lo pase cómodo y no sufriendo (..) Tampoco ha colaborado porque no va a recibir ningún beneficio de hacerlo, sabe que nunca a salir, que los beneficios que le van a dar no le van a servir”, comentó.

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Dicha hipótesis la compartió el periodista especializado en crimen organizado, Jesús Lemus Barajas, quien en entrevista con este medio aseguró que “El Mayo” habría aceptado la cadena perpetua a cambio de recibir beneficios para mantener su salud.

El cofundador del Cártel de Sinaloa permanecerá en prisión de por vida y le serán confiscados 15 mil millones de dólares. | Crédito: Reuters

“La negociación que ha de haber establecido ‘El Mayo’ Zambada con el gobierno norteamericano es aceptar a ciegas todo lo que se disputara, aceptar ser culpable, aceptar la cadena perpetua, por supuesto, no apelar nada, para poder estar en posibilidad de una reconsideración de la fiscalía por su estado avanzado de edad y por su estado de salud", explicó.

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El periodista señaló que es posible que exista un acuerdo para enviar a una clínica especial o una cárcel de baja seguridad al narcotraficante, esto con el objetivo de que tenga más movilidad y no se encuentre en una reclusión máxima como su exsocio, Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien está en la ADX Florence, en Colorado, sentenciado a cadena perpetua más 30 años.

“Va a recibir algo, pero a Estados Unidos no le conviene que lo diga (…) Él está viendo su propia condición de salud", afirmó Lemus.

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El primer caso de un jefe de cártel que acepta su culpabilidad en los delitos que le imputan

Joaquín Guzmán López trasladó a "El Mayo" en una avioneta que fue asegurada por el FBI. (Anayeli Tapia/Infobae)

David Saucedo, experto en seguridad pública, comentó a esta casa editorial que la decisión de “El Mayo” se basaría en una combinación de factores personales, familiares y estratégicos.

El primer factor que identificó es la salud del narcotraficante y su intención por garantizar que se le brinde atención médica debido a que tiene 76 años de edad. Además, dijo que el acuerdo de “El Mayo” también contemplaría que varios de sus familiares con actividad delictiva no sean procesados, sentenciados ni investigados, aunque no a combatir a su facción.

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“Esto a cambio de dar inmunidad judicial, a cambio de que él dé datos relevantes acerca de la operación del Cártel de Sinaloa y de los apoyos políticos, policiales y militares que tiene", afirmó.

El tercer factor que señaló el experto es que el narcotraficante habría pactado un acuerdo con el gobierno estadounidense como una forma de incrementar la presión sobre Los Chapitos, la facción con la que mantienen una disputa desde septiembre de 2024 y a la que acusó de haberlo secuestrado el 25 de julio del mismo año de una finca en Culiacán, en la que fue citado para presuntamente mediar un conflicto entre funcionarios.

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“Me da la impresión de que ‘El Mayo’ Zambada ya también combino con el Gobierno norteamericano esta colaboración como una manera de incrementar la presión en contra de Los Chapitos, quienes le tejieron la trampa”, señaló el analista.

Finca donde fue secuestrado "El Mayo" en Culiacán. En el sitio también fueron halladas manchas hemáticas de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien fue asesinado el mismo día. Foto: FGR

Respecto al pago que el exlíder criminal deberá dar, que es de 15 mil millones de dólares, Saucedo detalló que cuenta con fuentes internas del gobierno mexicano que estiman que la fortuna real de “El Mayo” asciende a, por lo menos, 50 mil millones, distribuidos entre cuentas bancarias, activos físicos, empresas y propiedades; lo que representaría cerca de una tercera parte de su fortuna.

“El Mayo” busca ser una advertencia, no admirado, asegura su abogado

Frank A. Pérez, abogado de Ismael Zambada, detalló a Pie de Nota que la decisión de declararse culpable fue realizada por el propio líder criminal como una forma de asumir su responsabilidad en los delitos.

“Si hay una lección que deja este caso, es la siguiente: en el narcotráfico no hay ganadores. Destruye vidas, separa a las familias y, al final, conduce a la cárcel, la violencia o la muerte. El señor Zambada espera que los jóvenes vean este caso como una advertencia, y no como algo digno de admiración”, aseguró al periodista Luis Chaparro.

Frank Pérez, abogado defensor del presunto capo mexicano Ismael "El Mayo" Zambada, sale tras una audiencia de declaración de culpabilidad en el Tribunal Federal de Brooklyn, en Brooklyn, Nueva York (EE. UU.), el 13 de septiembre de 2024. REUTERS/Brendan McDermid

Durante la audiencia, el abogado también mencionó que Zambada García no se encuentra colaborando para brindar información ni datos a las autoridades estadounidenses, en un caso que ha generado dudas respecto a los beneficios que el líder criminal recibiría en un proceso que lo llevaba a cadena perpetua.

Este lunes 20 de julio, el fiscal Brian Cogan dictó la sentencia de cadena perpetua en contra del narcotraficante y el decomiso de 15 mil millones de dólares; sin embargo, también dijo que recomendará a la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) que “El Mayo” sea recluido en una cárcel con asistencia médica para atender sus padecimientos mentales y físicos.