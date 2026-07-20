Alejandra Guzmán reaparece tras cirugías y anuncia su regreso a los escenarios: “Puedo durar 38 años más en el rock and roll”

Alejandra Guzmán afirma que está “totalmente regenerada” y lista para seguir en el rock and roll tras su recuperación.

“Estoy totalmente regenerada, rehecha. Puedo durar treinta y ocho años más en el rock and roll“, afirmó Alejandra Guzmán con una sonrisa durante una conferencia de prensa. La cantante manifestó su gratitud por la posibilidad de regresar a hacer lo que más disfruta: “Estoy muy agradecida porque eso es lo que más amo en la vida, poder bailar y cantar“.

Después de superar una serie de intervenciones quirúrgicas —incluyendo una operación delicada en las cervicales—, Alejandra Guzmán anunció que ha recuperado por completo su salud. Estas intervenciones, que durante años limitaron su movilidad y desempeño en el escenario, ya no representan un obstáculo en su vida profesional.

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La intérprete compartió que la recuperación le ha devuelto la energía y la capacidad de realizar actividades antes imposibles para ella. Expresó su entusiasmo por reencontrarse con su público y aseguró que está lista para iniciar una nueva etapa en su trayectoria artística.

Alejandra Guzmán celebra que volvió a cantar sin dolor

La cantante informa que recupera por completo su salud después de varias cirugías, incluida una operación delicada en las cervicales. - (Foto: Instagram)

Las hernias que padecía comprimían la médula espinal y varios nervios, situación que terminó afectando tanto su movilidad como su capacidad para ofrecer conciertos con la intensidad que siempre ha caracterizado sus presentaciones.

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"Sí me siento sana y me veo sana y tengo mi energía de nuevo“, afirmó durante la conferencia. Además, destacó que ahora puede volver a realizar movimientos que antes le provocaban molestias. ”Puedo hacer cambré y todo lo que no podía hacer con el cuello, porque entonces a mí me costaba mucho trabajo cantar y yo canto en vivo siempre“, señaló.

Alejandra Guzmán reveló que los resultados médicos fueron favorables y que ya recibió el alta. "Ya salieron bien mis exámenes y ya estoy dada de alta“, dijo, confirmando que está preparada para regresar a los escenarios sin las limitaciones físicas que enfrentó durante los últimos años.

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“Los que nos quedamos Tour” marcará su regreso a los escenarios

Alejandra Guzmán anuncia su regreso a los escenarios con la gira Los que nos quedamos Tour tras superar complejas cirugías y recuperación médica

Tras superar este proceso de recuperación, Alejandra Guzmán anunció que recorrerá distintas ciudades del país con “Los que nos quedamos Tour”, gira con la que volverá a encontrarse con sus seguidores en importantes recintos de México.

Las fechas confirmadas incluyen el 30 de octubre en la Arena Guadalajara, el 27 de noviembre en la Arena CDMX y el 12 de diciembre en la Arena Monterrey.

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El recorrido también contempla presentaciones en ciudades como Tijuana, Querétaro, Puebla, Pachuca, Veracruz, Mérida, Acapulco y Villahermosa.

Una recuperación que pone fin a años de complicaciones médicas

Alejandra Guzmán dice que la energía volvió y que se prepara para reencontrarse con su público en una nueva etapa artística. - (Foto Instagram: @laguzman)

El regreso de Alejandra Guzmán representa el cierre de una larga etapa marcada por tratamientos médicos y cirugías derivadas de las secuelas que dejó una infiltración de biopolímeros realizada en 2009. Con el paso de los años, la artista tuvo que someterse a diversos procedimientos en la columna, la cadera y la espalda baja para recuperar su calidad de vida.

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A pesar de las dificultades, la cantante nunca dejó de manifestar su deseo de volver a los escenarios. Ahora asegura sentirse con la fortaleza suficiente para retomar su carrera y continuar ofreciendo conciertos con la entrega que la ha distinguido durante décadas.

Con más de 30 millones de discos vendidos y una trayectoria consolidada dentro de la música en español, Alejandra Guzmán iniciará una nueva gira convencida de que todavía tiene mucho camino por recorrer, respaldada por una recuperación que, según sus propias palabras, le permitirá seguir haciendo lo que más ama: cantar, bailar y vivir el rock and roll.

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