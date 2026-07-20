‘Vamos por ustedes’: la amenaza de la DEA a funcionarios corruptos tras condena a ‘El Mayo’ Zambada

El administrador Terry Cole ofrece una conferencia de prensa en un entorno exterior. El Sr. Cole, vestido con traje, habla ante varios micrófonos de prensa. Detrás de él, un grupo de personas acompaña la comparecencia. El video presenta una cobertura de evento noticioso, donde Cole aborda las acciones de su agencia para desarticular redes criminales, cortar flujos financieros ilícitos y asegurar ganancias. También dirige un mensaje a líderes criminales y servidores públicos implicados en el narcotráfico.

Ismael “El Mayo” Zambada García fue sentenciado a cadena perpetua este lunes por el juez Brian Cogan, de la corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, de acuerdo con reportes de medios internacionales. El juzgador también le impuso el decomiso de 15 mil millones de dólares, según lo acordado tras su declaración de culpabilidad por tráfico de cocaína y fentanilo.

Antes de conocer la sentencia, Zambada, de 76 años, leyó una carta en español en la que se disculpó con las víctimas de sus actos y pidió que la violencia en México “se acabe”, según reportes de la audiencia.

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La advertencia de la DEA

Tras conocerse la condena, el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, emitió un mensaje dirigido tanto a organizaciones criminales como a funcionarios públicos. De acuerdo con su declaración:

“Hoy es un gran día para las fuerzas del orden, pero que quede claro: esta sentencia no es el final. Es apenas el principio.”

Advirtió que se trata de “una advertencia para todo líder de cártel, empresa criminal global y terrorista extranjero” .

Señaló: “Si traficas drogas letales, te lucras con el sufrimiento ajeno y amenazas a nuestras comunidades, la DEA va por ti”.

Añadió que la alerta también aplica a quienes ocupan cargos públicos: “ya sea que seas un narcotraficante o un funcionario corrupto de gobierno, la DEA va por ti”.

Cole afirmó que el trabajo de la agencia “está lejos de terminar” y adelantó que continuarán desarticulando redes, cortando flujos financieros y decomisando ganancias ilícitas de organizaciones criminales, en coordinación con otras agencias.

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Drug Enforcement Administration (DEA) Administrator Terrance C. Cole speaks during a press conference following the sentencing hearing for Ismael "El Mayo" Zambada, the Sinaloa cartel co-founder, in Brooklyn, New York, U.S., July 20, 2026. REUTERS/Brendan McDermid

El papel de la corrupción en el caso

Durante el proceso, fiscales estadounidenses señalaron que la corrupción fue un elemento central en la operación del Cártel de Sinaloa bajo el mando de “El Mayo”, según se desprende de la carta de recomendación de sentencia entregada al juez Cogan. De acuerdo con esa documentación, Zambada habría utilizado sobornos, influencia e intimidación para proteger al cártel de la justicia tanto en México como en el extranjero, de acuerdo con lo señalado por el propio Cole.

Hasta el momento, no se ha revelado oficialmente el centro penitenciario donde Zambada cumplirá su sentencia; esa decisión corresponde al Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos.

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Contexto del caso

La condena llega casi dos años después de que Zambada fuera detenido en territorio estadounidense en circunstancias que continúan generando controversia diplomática entre México y Estados Unidos. El caso es considerado, según diversos medios, uno de los procesos judiciales más relevantes contra el crimen organizado desde la sentencia dictada en 2019 contra Joaquín “El Chapo” Guzmán.