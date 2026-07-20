México

‘Vamos por ustedes’: la amenaza de la DEA a funcionarios corruptos tras condena a ‘El Mayo’ Zambada

Los fiscales sostienen que los sobornos, la influencia y la intimidación blindaron al grupo en México y fuera del país

Guardar
Google icon
El administrador Terry Cole ofrece una conferencia de prensa en un entorno exterior. El Sr. Cole, vestido con traje, habla ante varios micrófonos de prensa. Detrás de él, un grupo de personas acompaña la comparecencia. El video presenta una cobertura de evento noticioso, donde Cole aborda las acciones de su agencia para desarticular redes criminales, cortar flujos financieros ilícitos y asegurar ganancias. También dirige un mensaje a líderes criminales y servidores públicos implicados en el narcotráfico.

Ismael “El Mayo” Zambada García fue sentenciado a cadena perpetua este lunes por el juez Brian Cogan, de la corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, de acuerdo con reportes de medios internacionales. El juzgador también le impuso el decomiso de 15 mil millones de dólares, según lo acordado tras su declaración de culpabilidad por tráfico de cocaína y fentanilo.

Antes de conocer la sentencia, Zambada, de 76 años, leyó una carta en español en la que se disculpó con las víctimas de sus actos y pidió que la violencia en México “se acabe”, según reportes de la audiencia.

PUBLICIDAD

La advertencia de la DEA

Tras conocerse la condena, el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, emitió un mensaje dirigido tanto a organizaciones criminales como a funcionarios públicos. De acuerdo con su declaración:

  • “Hoy es un gran día para las fuerzas del orden, pero que quede claro: esta sentencia no es el final. Es apenas el principio.”
  • Advirtió que se trata de “una advertencia para todo líder de cártel, empresa criminal global y terrorista extranjero”.
  • Señaló: “Si traficas drogas letales, te lucras con el sufrimiento ajeno y amenazas a nuestras comunidades, la DEA va por ti”.
  • Añadió que la alerta también aplica a quienes ocupan cargos públicos: “ya sea que seas un narcotraficante o un funcionario corrupto de gobierno, la DEA va por ti”.

Cole afirmó que el trabajo de la agencia “está lejos de terminar” y adelantó que continuarán desarticulando redes, cortando flujos financieros y decomisando ganancias ilícitas de organizaciones criminales, en coordinación con otras agencias.

PUBLICIDAD

Drug Enforcement Administration (DEA) Administrator Terrance C. Cole speaks during a press conference following the sentencing hearing for Ismael "El Mayo" Zambada, the Sinaloa cartel co-founder, in Brooklyn, New York, U.S., July 20, 2026. REUTERS/Brendan McDermid
Drug Enforcement Administration (DEA) Administrator Terrance C. Cole speaks during a press conference following the sentencing hearing for Ismael "El Mayo" Zambada, the Sinaloa cartel co-founder, in Brooklyn, New York, U.S., July 20, 2026. REUTERS/Brendan McDermid

El papel de la corrupción en el caso

Durante el proceso, fiscales estadounidenses señalaron que la corrupción fue un elemento central en la operación del Cártel de Sinaloa bajo el mando de “El Mayo”, según se desprende de la carta de recomendación de sentencia entregada al juez Cogan. De acuerdo con esa documentación, Zambada habría utilizado sobornos, influencia e intimidación para proteger al cártel de la justicia tanto en México como en el extranjero, de acuerdo con lo señalado por el propio Cole.

Hasta el momento, no se ha revelado oficialmente el centro penitenciario donde Zambada cumplirá su sentencia; esa decisión corresponde al Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Contexto del caso

La condena llega casi dos años después de que Zambada fuera detenido en territorio estadounidense en circunstancias que continúan generando controversia diplomática entre México y Estados Unidos. El caso es considerado, según diversos medios, uno de los procesos judiciales más relevantes contra el crimen organizado desde la sentencia dictada en 2019 contra Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Temas Relacionados

El Mayo ZambadaCártel de SinaloasentenciaCadena perpetuaEstados UnidosNarco en MéxicoNarcotráfico en MéxicoPolítica Mexicanamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de julio: buen avance sobre Eje Central Lázaro Cárdenas hasta Avenida Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de julio: buen avance sobre Eje Central Lázaro Cárdenas hasta Avenida Paseo de la Reforma

Padre de Ana Bárbara responde a Adri Toval tras señalamientos de presunto abuso sexual contra las hermanas de la cantante

Don Antero Ugalde negó de manera categórica las acusaciones de la creadora de contenido sobre supuestos abusos y afirmó no conocerla

Padre de Ana Bárbara responde a Adri Toval tras señalamientos de presunto abuso sexual contra las hermanas de la cantante

Claudia Sheinbaum relata su encuentro con Messi al entregar el Balón de Oro a Rodri

La presidenta de México estuvo presente en el último partido de la Copa del Mundo y fue la encargada de entregar el Balón de Oro

Claudia Sheinbaum relata su encuentro con Messi al entregar el Balón de Oro a Rodri

Oro y plata: cuál es el precio de las monedas este 20 de julio

El valor de estas piezas cambia constantemente debido a los precios internacionales de los metales preciosos y al tipo de cambio del dólar

Oro y plata: cuál es el precio de las monedas este 20 de julio

El Mayo pide disculpas “a todos los que han sufrido” crímenes del Cártel de Sinaloa y advierte que la violencia en México debe acabar

El narcotraficante fue sentenciado a cadena perpetua y podría pasar el resto de su vida en una prisión con asistencia médica luego de que así lo solicitó

El Mayo pide disculpas “a todos los que han sufrido” crímenes del Cártel de Sinaloa y advierte que la violencia en México debe acabar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Mazatlán a Janero “N”, presunto integrante de Los Chapitos: es buscado en EEUU por tráfico de drogas

Detienen en Mazatlán a Janero “N”, presunto integrante de Los Chapitos: es buscado en EEUU por tráfico de drogas

El Mayo pide disculpas “a todos los que han sufrido” crímenes del Cártel de Sinaloa y advierte que la violencia en México debe acabar

EEUU va por la fortuna de El Mayo Zambada con una estratosférica multa de 15 mil mdd

EEUU dicta cadena perpetua a El Mayo Zambada tras una inédita negociación para evitar el mismo fin que El Chapo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 20 de julio: EEUU va por la fortuna de “El Mayo” Zambada con una estratosférica multa de 15 mil mdd

ENTRETENIMIENTO

Estos son los precios para ver a Belinda, Danna y Mariana Treviño en “Mentiras All Stars” en CDMX

Estos son los precios para ver a Belinda, Danna y Mariana Treviño en “Mentiras All Stars” en CDMX

Padre de Ana Bárbara responde a Adri Toval tras señalamientos de presunto abuso sexual contra las hermanas de la cantante

Rafael Inclán habla sobre las acusaciones contra su primo Alfonso Obregón, voz de Shrek: “El acoso es de muchas formas”

Paty Díaz cree que el divorcio de Alexis Ayala puede ser por karma tras acusarlo por presunta violencia

Así reaccionó Karina Torres al confirmarse que Fede Vigevani entra a La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Claudia Sheinbaum relata su encuentro con Messi al entregar el Balón de Oro a Rodri

Claudia Sheinbaum relata su encuentro con Messi al entregar el Balón de Oro a Rodri

Trump, el Rey de España y otros líderes felicitaron a México y a la selección por el Mundial 2026, revela Sheinbaum

José Ramón Fernández lanza fuerte critica a Messi por frustración en la Final del Mundial 2026: “Impropio de una leyenda”

Jorge Pietrasanta explota y pide la salida de Ricardo Lavolpe de México tras su polémica declaración: “Es malagradecido”

Mexicano y argentino protagonizan polémica discusión durante la Final del Mundial 2026 | VIDEO