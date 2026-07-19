Desde el Pato Merlín hasta el “¿Y si sí?“: todo lo que México le regaló al Mundial 2026 tras una fiesta inolvidable

El Pato Merlín se convirtió en el amuleto de la Selección Mexicana y en la mascota no oficial del Mundial 2026, su popularidad ha causado revuelo en redes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha cerrado sus puertas en Norteamérica, dejando tras de sí un torneo revolucionario con 48 selecciones y un sinfín de momentos deportivos memorables.

Sin embargo, más allá de los goles, las tácticas y los campeones, este torneo se recordará por su alma. Y el alma del torneo, sin temor a equivocarse, la puso México.

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Como coanfitrión, el país no solo prestó sus estadios históricos, sino que exportó al mundo su folclor, su resiliencia y una calidez humana que transformó la máxima justa del fútbol en una fiesta sin precedentes.

El Ángel de la Independencia fue el epicentro de una fiesta mexicana durante el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La locura cultural en los Fan Fests

Si algo dejó en claro el Mundial 2026 es que los FIFA Fan Festivals cobraron una dimensión mística en territorio mexicano. Desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta la Macroplaza en Monterrey y el Parque Metropolitano en Guadalajara, estos espacios no fueron simples recintos para ver pantallas gigantes; se convirtieron en auténticos carnavales de hermandad internacional.

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Millones de aficionados extranjeros se vieron inmersos en una marea verde donde las máscaras de lucha libre, los sombreros de charro y el aroma a tacos y antojitos crearon una atmósfera única.

Los Fan Fests de México demostraron al planeta cómo se vive el fútbol: sin barreras idiomáticas, cantando “Cielito Lindo” a todo pulmón junto a seguidores de los cinco continentes y bailando bajo la lluvia. La calidez del mexicano redefinió el concepto de hospitalidad para la FIFA, marcando un estándar altísimo para las sedes del futuro y dejando claro que todos son bien recibidos en suelo azteca.

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Fan Fest Guadalajara. (Zurisaddai González - INFOBAE)

El “Pato Merlín”: el amuleto viral que conquistó el internet mundial

Cada Copa del Mundo adopta un ícono inesperado, y en este 2026, el legado más irreverente y tierno de México para el mundo fue el ya famoso “Pato Merlín”. Lo que comenzó como una curiosa tendencia urbana en en las calles de la Ciudad de México se trasladó por completo a las sedes mundialistas.

El “Pato Merlín”, ataviado con su respectiva playera del Tri, se transformó en el amuleto oficial de la afición. Los fanáticos extranjeros quedaron fascinados por esta peculiaridad mexicana, adoptándola masivamente.

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Ver a miles de personas de diversas nacionalidades portando con orgullo un patito en la cabeza en las gradas de los estadios e interactuando en redes sociales con millones de reproducciones demostró la inagotable capacidad de México para generar cultura pop, alegría espontánea y fenómenos virales que aligeran la tensión de la competencia.

La afición decidió que la verdadera mascota del Mundial 2026 sería este pato chilango. (AP Foto/Marco Ugarte)

El Ángel de la Independencia: millones de almas y una marea de fe

La derrama económica y la concentración de fervor popular tuvieron su punto cúspide en el monumento más emblemático de la capital: el Ángel de la Independencia. A

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lo largo del mes mundialista, el Paseo de la Reforma vio desfilar a más de 2.5 millones de almas. El Ángel no solo fue el punto de reunión para festejar las victorias locales, sino un monumento a la pasión global.

Las celebraciones congregaron a multitudes históricas que dejaron imágenes grabadas en la memoria colectiva del torneo. Este flujo masivo de personas también se tradujo en millones de pesos en derrama económica para el comercio local, el turismo, la hotelería y los servicios, consolidando a la capital del país como una de las plazas más rentables y vibrantes de toda la estructura de la FIFA. El Ángel fue el reflejo de un país que se entrega por completo a sus pasiones.

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Ningún evento había reunido a tantas personas en la zona centro del país. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Los partidos del Tri en suelo patrio: Un fortín de emociones

El legado más íntimo y competitivo de México en este Mundial se escribió, sin duda, a través de los partidos que la Selección Mexicana disputó en su propio territorio antes de las fases definitivas. El Estadio Ciudad de México (el coloso de Santa Úrsula) y el Estadio Guadalajara se vistieron de gala para cobijar al combinado dirigido por Javier “Vasco” Aguirre.

Jugar en casa inyectó una energía especial. La fase de grupos fue un auténtico rugido de más de 80 mil gargantas en cada encuentro. Los partidos en México dejaron claro que la localía azteca es una de las aduanas más imponentes y respetadas del planeta fútbol.

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El apoyo incondicional impulsó al equipo a superar las expectativas iniciales, demostrando que cuando la afición y el plantel se conectan bajo el cielo mexicano, son capaces de competir al máximo nivel.

El Mundial 2026 se ha ido, pero el impacto cultural, económico y social que México imprimió en el torneo perdurará por décadas. El país no solo organizó un evento deportivo; le regaló al mundo una lección inolvidable de cómo celebrar la vida a través del fútbol.

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