Detección del parásito Cyclospora en lechugas provenientes de México fue un “falso positivo”, aclara la FDA

Variedad de lechugas empaquetadas y manojos de apio se exhiben en la sección de productos frescos de un supermercado, en el contexto de la rectificación de la FDA sobre el brote de Cyclospora. ( CBS Mornings/Taylor Farms)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) reconoció que el supuesto hallazgo de Cyclospora en una muestra de lechuga iceberg de Taylor Farms fue un falso positivo, por lo que hasta el momento no existe una prueba de laboratorio que confirme la presencia del parásito en los productos de la compañía.

La corrección fue difundida después de que la empresa informara que la propia FDA le notificó el error. Un día antes, la autoridad sanitaria había comunicado a Taylor Fresh Foods que una lechuga iceberg procedente del centro de México había arrojado un “positivo confirmado”.

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Pese a la rectificación, las autoridades estadounidenses señalaron que la investigación del brote de ciclosporiasis continúa abierta. Los datos epidemiológicos y de rastreo todavía apuntan a la lechuga servida en determinados restaurantes como un posible vehículo de transmisión, aunque no se ha identificado mediante análisis de producto el origen preciso de la contaminación.

To clarify, this false-positive lab sample DOES NOT change the basis for FDA’s ongoing outbreak investigation or the overwhelming epidemiological data supporting the current voluntary recall by Taylor Farms.



Over the weekend, FDA alerted Taylor Farms that a new sample of… https://t.co/hedRwhPLd8 — U.S. FDA (@US_FDA) July 20, 2026

FDA explica por qué reportó un falso positivo de Cyclospora

La FDA explicó que la detección de Cyclospora cayetanensis presenta dificultades técnicas y requiere un proceso complejo de análisis. Tras realizar una evaluación adicional de los resultados, la agencia determinó que la señal registrada originalmente no correspondía a una verdadera amplificación del material genético del parásito.

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Por esta razón, la muestra inicialmente reportada como positiva fue reclasificada como un falso positivo.

“En este momento no hay muestras confirmadas de productos que hayan dado positivo para Cyclospora”, puntualizó la agencia en una actualización difundida mediante sus canales oficiales.

La autoridad sostuvo, sin embargo, que esta corrección no modifica por ahora la base epidemiológica y de rastreo de la investigación. La FDA continúa trabajando con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), funcionarios estatales y la compañía para determinar el origen del brote.

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Esto significa que la ausencia de una prueba positiva en una lechuga no descarta automáticamente una posible relación con los contagios. Las investigaciones de enfermedades transmitidas por alimentos combinan entrevistas con pacientes, historial de consumo, coincidencias entre establecimientos, rutas de distribución y resultados de laboratorio.

Taylor Farms asegura que la FDA se disculpó por el error

En un comunicado, Taylor Fresh Foods afirmó que la FDA se disculpó con la empresa después de reconocer el error en el resultado.

“Hoy, la FDA se disculpó con nosotros”, señaló la compañía, antes de explicar que la agencia le había comunicado inicialmente la existencia de una prueba positiva en uno de sus productos de lechuga iceberg procedente del centro de México.

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An Update for You pic.twitter.com/n1g2Ck84i8 — Taylor Farms (@YourTaylorFarms) July 20, 2026

Taylor Farms subrayó que, tras la rectificación, la autoridad no ha identificado una sola muestra de sus productos que haya resultado positiva a Cyclospora.

La compañía también recordó que, ante la información inicial proporcionada por las autoridades sanitarias y como medida de precaución, realizó un retiro voluntario de lechuga iceberg cultivada y procesada en el centro de México.

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De acuerdo con la empresa, los demás productos de Taylor Farms, incluidos aquellos comercializados directamente bajo su marca, no están involucrados en el retiro. También manifestó su disposición para colaborar con las autoridades durante el desarrollo de la investigación.

¿Sigue vigente el retiro de lechuga procedente de México?

El 17 de julio de 2026, Taylor Farms de México inició el retiro voluntario del mercado estadounidense de la lechuga iceberg procedente del centro del país ante su posible relación con el brote.

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La medida incluyó productos distribuidos en diferentes presentaciones y lotes a consumidores, restaurantes y comercios de varios estados. Entre ellos se encontraban algunos artículos comercializados bajo la marca Marketside en tiendas Walmart, así como productos destinados al sector de servicios de alimentos.

La sede de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) junto a una imagen de lechuga cortada ilustran el descarte de dicho producto como origen del brote de Cyclospora. (REUTERS/Taylor Farms)

Aunque la prueba de laboratorio fue declarada un falso positivo, la FDA mantiene su recomendación de no consumir la lechuga incluida en el retiro. La medida preventiva no ha sido cancelada mientras las autoridades continúan evaluando la información epidemiológica y la cadena de suministro.

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Los consumidores que hayan adquirido alguno de los productos señalados deben desecharlo o devolverlo al establecimiento correspondiente. También se recomienda limpiar y desinfectar superficies, recipientes y utensilios que pudieron entrar en contacto con la lechuga retirada para evitar una posible contaminación cruzada.

Asimismo, Taco Bell informó a las autoridades que dejó de utilizar lechuga procedente de Taylor Farms de México desde el 17 de julio en los establecimientos involucrados en la investigación.

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Brote relacionado con restaurantes de cinco estados

Los CDC investigan un brote de infecciones por Cyclospora relacionado epidemiológicamente con el consumo de lechuga iceberg rallada en restaurantes Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

FOTO DE ARCHIVO: Un pedido de Taco Bell y unas bebidas en el interior del primer local de Estados Unidos dedicado exclusivamente a la venta digital, situado en Times Square, en la ciudad de Nueva York (EE. UU.), el 14 de abril de 2021. REUTERS/Shannon Stapleton/ Foto de archivo

De acuerdo con la actualización oficial publicada el 17 de julio, los estados involucrados reportaron mil 644 personas enfermas que dijeron haber comido en establecimientos de la cadena. Los síntomas comenzaron entre el 13 de mayo y el 13 de julio de 2026.

Entre los pacientes vinculados con este brote se contabilizaron 94 hospitalizaciones y ninguna muerte. Los CDC también investigan otros casos y brotes de ciclosporiasis registrados en Estados Unidos que no necesariamente están relacionados con la lechuga o con los restaurantes señalados.

Por ello, las cifras nacionales de casos no deben interpretarse como contagios confirmados por productos de Taylor Farms. La investigación de los CDC distingue entre el brote asociado epidemiológicamente con establecimientos de cinco estados y otros contagios registrados en distintas partes del país.

¿Qué es la Cyclospora y cuáles son sus síntomas?

La Cyclospora cayetanensis es un parásito microscópico capaz de provocar una enfermedad intestinal llamada ciclosporiasis. Las personas pueden contraerla al consumir alimentos o agua contaminados con el parásito.

El síntoma más común es la diarrea acuosa frecuente, que puede prolongarse o reaparecer si la infección no recibe tratamiento. Otras manifestaciones incluyen:

Pérdida del apetito y de peso.

Cólicos, dolor abdominal e inflamación.

Náuseas y aumento de gases.

Fatiga.

Dolor de cabeza y muscular.

Fiebre leve.

Vómito en algunos pacientes.

La infografía de Infobae explica el riesgo de la cyclospora en vegetales frescos y los métodos de prevención, con un periodo de incubación de hasta dos semanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después del consumo del alimento o agua contaminados, aunque el periodo puede variar. Los CDC recomiendan buscar atención médica si se presenta diarrea persistente, especialmente cuando la persona consumió lechuga iceberg rallada durante las dos semanas anteriores al inicio del malestar.

La aclaración sobre el falso positivo elimina, por ahora, la existencia de una confirmación de laboratorio contra la lechuga de Taylor Farms. No obstante, el episodio no cierra la investigación: las autoridades sanitarias estadounidenses todavía deben determinar cómo se produjeron los contagios y cuál fue la fuente concreta del brote.