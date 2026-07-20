Detienen en Mazatlán a Janero “N”, presunto integrante de Los Chapitos: es buscado en EEUU por tráfico de drogas

Janero "N" fue detenido en la colonia Tellería, en Mazatlán, Sinaloa. (Crédito: X | @OHarfuch)

Un ciudadano estadounidense identificado como Janero “N” fue detenido este lunes en Mazatlán, Sinaloa, durante un operativo de autoridades federales. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el hombre estaría vinculado con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, además de ser requerido por autoridades de Estados Unidos por presunto tráfico de estupefacientes en el estado de Michigan.

La captura ocurrió en la colonia Tellería, donde elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC y el Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron un operativo derivado del intercambio de información con autoridades estadounidenses.

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De acuerdo con el titular de la SSPC, la detención fue resultado de la cooperación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service), luego de que se identificara que Janero “N” contaba con una orden de arresto vigente emitida en Michigan.

Tras su captura, el hombre fue informado de sus derechos y trasladado a instalaciones del Instituto Nacional de Migración, donde continuará el procedimiento correspondiente para su deportación a Estados Unidos, país que lo requiere para enfrentar el proceso penal en su contra.

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Janero “N” era requerido por tráfico de estupefacientes en Michigan

Las autoridades mexicanas informaron que Janero “N” era buscado por la justicia estadounidense por un caso relacionado con tráfico de estupefacientes. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la investigación en Michigan ni los cargos específicos que enfrenta en ese estado.

La orden de arresto en su contra fue uno de los elementos que activó la coordinación entre instituciones mexicanas y agencias estadounidenses para ubicarlo en territorio nacional.

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El secretario Omar García Harfuch señaló que el detenido estaría relacionado con Los Chapitos, aunque las autoridades no han informado qué función habría desempeñado dentro de la estructura criminal ni desde cuándo presuntamente formaba parte de esa organización.

Los Chapitos son una facción del Cártel de Sinaloa asociada con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. (Foto: Jesús Aviles | Infobae México)

Los Chapitos mantienen una disputa interna en Sinaloa

Los Chapitos son una facción del Cártel de Sinaloa asociada con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

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Tras la captura y extradición de Guzmán Loera a Estados Unidos en 2017, sus hijos asumieron parte del control de la organización criminal y consolidaron una estructura propia dentro del cártel.

La facción mantiene una disputa interna desde 2024 con el grupo identificado con los aliados de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de la ruptura entre ambos sectores del Cártel de Sinaloa. El enfrentamiento provocó un aumento de la violencia en el estado y el despliegue de más elementos federales en la entidad.

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Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera, una medida que incrementó las acciones de las autoridades estadounidenses contra sus integrantes, operadores financieros y redes de distribución.

Operativo ocurre en medio de mayor presión contra cárteles mexicanos

La detención de Janero “N” se registró en un contexto de mayor cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, pero también de diferencias públicas sobre las estrategias contra el crimen organizado.

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En días recientes, el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, afirmó que existe una “conexión mortal” entre los cárteles de la droga y autoridades mexicanas. La declaración fue cuestionada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió al funcionario estadounidense concentrarse en las tareas que corresponden a la agencia antidrogas dentro de su propio país.

Hasta ahora, las autoridades no han informado cuándo será entregado Janero “N” a Estados Unidos ni si existe una acusación formal en su contra ante una corte estadounidense.

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