EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de julio

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Agenda de movilizaciones hoy 20 de julio

FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

La capital del país se prepara para una intensa jornada de movilizaciones sociales, actividades culturales y plantones, según la agenda difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX). Se prevé la realización de al menos 12 plantones, seis concentraciones, una marcha, una rodada ciclista y múltiples eventos de esparcimiento y actividades religiosas.

Marcha y concentraciones

A las 11:00 horas, integrantes del Gremio de Operadores de Máquinas de Videojuegos y Esparcimiento marcharán del Monumento a la Revolución hacia Palacio Nacional. Su movilización es en rechazo a la criminalización de su actividad y para exigir la implementación de políticas que permitan la regularización del sector y la apertura de un diálogo con las autoridades.

En el Zócalo capitalino habrá concentraciones de distintos gremios, como la Agrupación Mexicana de Trabajadores del Marketing, quienes demandan el fin de la discriminación e inseguridad laboral. Mientras, en la Fiscalía General de la República, colectivos exigen justicia por casos de abuso infantil y corrupción sindical.

Plantones Permanentes

La CDMX registra actualmente plantones en puntos emblemáticos, como el Zócalo (Resistencia Civil MX y Petroleros Mexicanos del Sureste), Secretaría de Gobernación (HECHACAPAELANTE) y frente al INPI en Benito Juárez, donde comunidades indígenas demandan justicia y el reconocimiento de derechos. En total, 12 plantones se mantienen activos, varios desde años anteriores, incluyendo protestas de familias desalojadas y exigencias laborales.

Movilizaciones Indígenas y Sindicales

El Congreso Nacional Indígena realizará un mitin a las 16:00 horas frente a la Secretaría de Gobernación, exigiendo el cese de hostigamiento a defensores de derechos humanos, así como la liberación de un detenido en Guerrero. Por su parte, el Movimiento de Regeneración Sindical instalará mesas para recolectar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Actividades de Esparcimiento y Rodada Ciclista

Destaca la rodada nocturna organizada por Fénix Bikers, que partirá a las 21:00 horas del kiosco de Coyoacán hacia el Zoológico Interactivo “Edén Naturaleza” en Gustavo A. Madero, con un aforo previsto de 25 personas.

En el ámbito cultural, continúan las grabaciones del documental “Zócalo, el corazón de México” y los eventos simultáneos por las vacaciones de verano y la iniciativa “México Aquí”, con actividades programadas en el Monumento a la Madre y el Zócalo, con miles de asistentes esperados.

Celebraciones Religiosas y Otras Citas