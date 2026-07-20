México

Presencia de Sheinbaum en la final del Mundial 2026 proyecta “un país confiable y estable”, afirma Monreal

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que primero no asistiría por invitación de la FIFA, pero cambió de decisión tras ser invitada por su homólogo estadounidense el viernes pasado al evento deportivo

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Imagen dividida. A la izquierda, Ricardo Monreal con lentes. A la derecha, Donald Trump, Claudia Sheinbaum Pardo y un hombre en un evento deportivo con público de fondo
El político Ricardo Monreal aparece en un primer plano, y en otro segmento la política Claudia Sheinbaum Pardo y Donald Trump asisten a la presentación del Mundial 2026. (@RicardoMonrealA | @Claudiashein)

A través de un video difundido en su cuenta oficial de ‘X’, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, respaldó la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de asistir a la final del Mundial 2026, en respuesta a la invitación de Donald Trump, y reflexionó sobre el significado cultural del futbol, así como el impacto internacional de la participación de México como anfitrión.

En su mensaje, Monreal retomó una frase del escritor uruguayo, Eduardo Galeano para ilustrar la relevancia del futbol en la identidad nacional. Destacó que este deporte “es ante todo música del cuerpo y fiesta de los ojos”, y lo describió como un fenómeno capaz de convocar multitudes y fortalecer la memoria colectiva de un país.

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Sheinbaum y la diplomacia en la final del Mundial

Ricardo Monreal respaldó la decisión de la presidenta de asistir al partido Argentina vs España y consideró que aceptar la invitación del presidente estadounidense fue un acto de cortesía y diplomacia, además de un paso necesario para fortalecer las relaciones bilaterales.

“Hizo bien la presidenta Claudia Sheinbaum en aceptar la invitación que le formulara el presidente de los Estados Unidos”, expresó Monreal. Añadió que la presencia de la mandataria permitió profundizar temas de interés común y reafirmar la posición de México como nación independiente y soberana. Estas declaraciones se dan en un contexto marcado por las tensiones entre ambas naciones por la revisión del T-MEC, así como por la muerte de migrantes mexicanos en operaciones del ICE y las acusaciones de EEUU contra funcionarios mexicanos de sostener vínculos con el crimen organizado.

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Pese a este panorama, el legislador reconoció que cualquier decisión de la presidenta generaría críticas: “El no haber aceptado, la mitad o menos hubiera criticado… El aceptar, pues seguramente la otra mitad o la oposición cuestionará que haya ido”.

Defensa de la figura presidencial y la soberanía nacional

En su intervención, Monreal enfatizó tres cualidades principales de la presidenta Sheinbaum: honestidad y rectitud en el ejercicio de sus funciones, firmeza y prudencia en la administración pública, y una defensa incansable de la soberanía nacional. “Una mujer que nunca en la historia de México habíamos tenido”, afirmó, destacando el carácter histórico de su mandato.

Claudia Sheinbaum de frente, sonriendo, con cabello recogido, aretes dorados, blusa con diseño geométrico rojo y azul, detrás un podio y un muro
Claudia Sheinbaum Pardo se apoya en un podio durante un evento público en el Palacio Nacional de México. (Presidencia)

El diputado celebró el hecho de que la República mexicana tenga, por primera vez, a una mujer como presidenta. Subrayó que, además de ser pionera en este sentido, Sheinbaum se ha distinguido por su carácter y su capacidad para representar a la patria.

¿Por qué Claudia Sheinbaum fue al Mundial en Estados Unidos?

Durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este lunes 20 de julio, explicó al pueblo de México que inicialmente había sido invitada por la FIFA al partido final de la Copa del Mundo y ya había decidido no asistir. Sin embargo, tras hablar con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el viernes pasado, él la invitó personalmente. De acuerdo con Sheinbaum, accedió a ir a Estados Unidos porque “como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente”.

La mandataria cuenta que la invitación llega el sábado, un día antes del juego en el MetLife Stadium, y que tras esa conversación decide viajar desde Cancún para intentar conseguir entradas

La presidenta tuvo la oportunidad de conversar de manera breve con funcionarios de España, Estados Unidos y Canadá, así como con Trump, a quien le recordó que “tienen muchos pendientes por atender”.

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