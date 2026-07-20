Padre de Ana Bárbara responde a Adri Toval tras señalamientos de presunto abuso sexual contra las hermanas de la cantante

Don Antero Ugalde niega las acusaciones hechas por Adri Toval en una entrevista exclusiva para Venga la alegría. - (Especial)

Desde San Luis Potosí, Don Antero Ugalde negó de forma categórica las acusaciones dirigidas hacia él, tras la entrevista concedida a Venga la alegría. Las declaraciones surgen después de que Adri Toval, creadora de contenido, asegurara que mantuvo una relación con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara.

Al abordar las afirmaciones de Toval sobre información que implicaría supuestos abusos sexuales hacia las hermanas mayores de Ana Bárbara, Don Antero Ugalde manifestó su indignación y rechazó todas las acusaciones.

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"Me pone mal esta información“, fue una de las primeras reacciones que se compartieron antes de presentar su postura. Más adelante, el padre de la intérprete aseguró: ”Yo no puedo creer tanta infamia. Es una persona que no conoce la vida de uno. ¿Cómo se atreve a decir semejante infamia?“.

Don Antero aseguró que no conoce a Adri Toval y anunció que considera emprender acciones legales tras las acusaciones. Al ser consultado sobre esta posibilidad, expresó: “De llegar a ofrecerles, demandarla a la vieja esa que ni la conozco“.

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Adri Toval y la polémica alrededor de Ana Bárbara y Ángel Muñoz

La periodista costarricense compartió detalles inéditos sobre las conversaciones privadas con el esposo de Ana Bárbara, incluyendo declaraciones sobre temas económicos, sentimientos personales y supuestos deseos de una nueva relación - (Jesùe Avilés/ Infobae)

Adri Toval tomó relevancia pública después de afirmar que tuvo una relación con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. La cantante no ha confirmado ni desmentido públicamente los señalamientos sobre una posible infidelidad, por lo que el tema continúa generando conversación entre sus seguidores.

La influencer también ha realizado declaraciones relacionadas con la relación de la pareja, incluyendo versiones sobre la vida personal y supuestas situaciones familiares que habrían llegado a su conocimiento.

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En la entrevista presentada por Venga la alegría, se mencionó que Adri Toval habría asegurado que la propia Ana Bárbara y Muñoz conocían la información que ella compartió. Sin embargo, estos señalamientos corresponden a la versión de la creadora de contenido y no han sido confirmados públicamente por la cantante.

Adri Toval también lanzó señalamientos sobre Ángel Muñoz y la relación con Ana Bárbara

Las declaraciones de la periodista Adri Toval sobre un presunto vínculo con Ángel Muñoz provocan una ola de reacciones en redes sociales. - (Jovani Pérez/ Infobae)

Adri Toval ya había realizado anteriormente declaraciones sobre la pareja. La creadora de contenido llegó a afirmar que, desde su perspectiva, existían situaciones relacionadas con los intereses económicos alrededor de la cantante.

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Entre los señalamientos que ha compartido públicamente, mencionó supuestas intenciones de Ángel Muñoz relacionadas con el dinero de Ana Bárbara, además de cuestionar la dinámica de la relación entre ambos. Estas declaraciones forman parte de la polémica que ha rodeado a la pareja.

Hasta el momento, la cantante no ha emitido una postura pública para confirmar o desmentir las versiones de Toval sobre una supuesta infidelidad o los comentarios relacionados con su esposo. La controversia continúa generando atención debido a la relevancia de la cantante dentro del espectáculo mexicano.

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El padre de Ana Bárbara niega los señalamientos y defiende su versión

Don Antero Ugalde afirma que no conoce a Adri Toval y dice que considera emprender acciones legales por las declaraciones. - (Archivo)

Ante las preguntas sobre las acusaciones relacionadas con sus hijas, Don Antero insistió en que está dispuesto a aclarar la situación y pidió que quienes tengan dudas se acerquen a conocer su versión.

"Que vengan para aclararles todo el tiempo“, expresó durante la entrevista, al tiempo que defendió su papel como padre y rechazó completamente los señalamientos realizados.

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Hasta ahora, las declaraciones de Adri Toval y la respuesta de Don Antero Ugalde representan versiones opuestas dentro de una polémica que involucra a la familia de Ana Bárbara y a su esposo Ángel Muñoz. Mientras el padre de la cantante asegura que se trata de una acusación falsa, la influencer mantiene los dichos que originaron la controversia.

La situación vuelve a poner bajo los reflectores la vida personal de Ana Bárbara, una de las figuras más reconocidas de la música regional mexicana, aunque la cantante no ha emitido una postura pública sobre estas nuevas declaraciones.

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