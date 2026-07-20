México

Estos son los precios para ver a Belinda, Danna y Mariana Treviño en “Mentiras All Stars” en CDMX

La puesta en escena prepara su llegada al Auditorio Nacional y otros recintos del país con un elenco que promete revivir los personajes más queridos del universo teatral

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Danna se suma a Belinda y Mariana Treviño en Mentiras All Stars: en qué fechas y ciudades estará la cantante (RS)
Danna se suma a Belinda y Mariana Treviño en Mentiras All Stars: en qué fechas y ciudades estará la cantante (RS)

Los seguidores de Mentiras All Stars ya pueden conocer cuánto tendrán que pagar para ver juntas a Belinda, Danna y Mariana Treviño sobre el escenario. La preventa de boletos para la esperada presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México ya comenzó, generando expectativa entre los fanáticos del musical.

Los precios para esta fecha tienen diferentes rangos dependiendo de la zona elegida. El boleto más económico disponible en la preventa corresponde a la sección de Piso 2, con un costo aproximado de mil 54 pesos, mientras que la entrada de mayor precio alcanza los 6 mil 200 pesos en la zona Preferente.

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Las localidades del Auditorio Nacional también contemplan otras opciones para el público: la zona Luneta tiene precios cercanos a los 4 mil 898 pesos, el área de Balcón va desde los 3 mil 100 hasta los 4 mil 526 pesos, mientras que Piso 1 cuenta con boletos entre 2 mil 170 y 2 mil 480 pesos.

Belinda, Danna y Mariana Treviño llegarán con personajes especiales a “Mentiras All Stars”

Mariana Treviño y Belinda, protagonistas de la nueva temporada
Mariana Treviño y Belinda, protagonistas de la nueva temporada

La nueva versión del espectáculo contará con la participación de grandes figuras del entretenimiento mexicano. De acuerdo con el productor Alex Gou, Danna será la encargada de interpretar a Yuri durante las fechas programadas, mientras que Belinda retomará el personaje de Daniela Levy de Mijares y Mariana Treviño volverá como Lupita.

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La participación de las tres artistas causó emoción entre los seguidores del proyecto, especialmente porque Belinda y Mariana Treviño ya habían compartido pantalla en Mentiras, la serie, donde dieron vida a Daniela y Lupita, respectivamente. La producción logró conectar con el público gracias a la interpretación de ambas actrices.

Las presentaciones confirmadas de Mentiras All Stars iniciarán en la Ciudad de México el próximo 12 de septiembre en el Auditorio Nacional. Posteriormente, el espectáculo llegará a Monterrey el 2 de octubre en el Auditorio Banamex y continuará en Guadalajara el 9 de octubre en el Auditorio Telmex.

Fechas y preventa de boletos para el espectáculo musical

La trascendencia de Dulce en el teatro llevó a que un personaje de esta obra lleve su nombre (Crédito: Ticketmaster Blog)
La trascendencia de Dulce en el teatro llevó a que un personaje de esta obra lleve su nombre (Crédito: Ticketmaster Blog)

La preventa de entradas estará disponible del 20 al 22 de julio de 2026. El acceso para adquirir boletos también contempla las funciones que se realizarán en Guadalajara y Monterrey, aunque los precios de cada recinto serán diferentes a los anunciados para el Auditorio Nacional.

Los asistentes deberán tomar en cuenta que cada auditorio maneja distintas zonas y costos, por lo que los precios pueden variar dependiendo de la sede seleccionada. La producción busca reunir a los fanáticos del musical en tres importantes escenarios del país.

El anuncio de las presentaciones ha generado expectativa debido a la combinación de artistas que forman parte de esta nueva etapa. La llegada de Danna como invitada especial, junto con Belinda y Mariana Treviño, convierte a Mentiras All Stars en uno de los espectáculos más esperados del entretenimiento mexicano.

El musical “Mentiras” mantiene una historia de éxito en los escenarios

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Belinda y Luis Gerardo Méndez en Mentiras: La Serie. (Prime Video)

Desde su llegada al teatro, Mentiras se convirtió en una de las producciones musicales mexicanas más reconocidas por el público. Su propuesta combina canciones populares de los años ochenta con una historia llena de romance, conflictos y momentos de humor.

La obra ha mantenido una relación cercana con sus seguidores gracias a sus personajes femeninos y a la conexión emocional que genera su trama. Con Mentiras All Stars, la producción busca ofrecer una nueva experiencia al reunir voces y talentos que representan distintas generaciones del entretenimiento.

Ahora, los fanáticos esperan la llegada de septiembre para disfrutar de este encuentro musical en vivo y conocer la química entre Belinda, Danna Paola y Mariana Treviño sobre el escenario.

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