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Encuentran cadáver en el Motel Nueva Castilla, mismo sitio donde fue hallada Debanhi Escobar en 2022

La exploración urbana en el inmueble de Escobedo terminó con un aviso a emergencias; peritos trasladaron los restos al Forense y aún no se sabe si hubo participación de terceros

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Caso Debanhi Escobar
Encuentran cadáver en el Motel Nueva Castilla, mismo sitio donde fue hallada Debanhi Escobar en 2022. Foto: Alicia Mireles/Infobae México. Imagen ilustrativa

Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue hallado la madrugada de este lunes dentro del Motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, el mismo inmueble donde, en abril de 2022, fue encontrada sin vida Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años. El descubrimiento lo hizo un creador de contenido que ingresó sin autorización al predio abandonado para realizar una exploración urbana. Las autoridades investigan las causas del deceso y la identidad de la víctima.

La movilización policial ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando el tiktoker recorría las instalaciones del motel en el marco de una exploración urbana con fines de documentación para redes sociales. Al avanzar por los pasillos en ruinas, detectó marcas de arrastre en el piso que lo condujeron a la habitación 156, donde encontró el cuerpo sin vida de un hombre.

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El creador de contenido interrumpió la grabación y alertó a los servicios de emergencia. Minutos después, quedó a disposición de las autoridades para rendir declaración. Su identidad no ha sido revelada públicamente.

Movilización de múltiples corporaciones

Tras el aviso, elementos de la Policía Municipal de Escobedo, conocida como Proxpol, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales acordonaron el área e iniciaron las diligencias correspondientes.

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Dos peritos instalan cinta amarilla "CLAUSURADO" en la puerta de la habitación 104 de un motel. Un oficial de policía y una camioneta de Servicios Periciales están cerca.
Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue hallado la madrugada de este lunes dentro del Motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Las condiciones en que se encontraba impidieron determinar de manera inmediata los rasgos físicos de la víctima, su vestimenta o la presencia de posibles huellas de violencia.

Identidad y causa de muerte, sin confirmar

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que mantiene abierta la carpeta de investigación. Los exámenes forenses y las pruebas comparativas de ADN serán determinantes para identificar formalmente al fallecido, establecer la causa de la muerte y definir si existió participación de terceros.

Las autoridades no han precisado si el deceso fue consecuencia de un hecho violento o de otra causa. Tampoco se ha descartado ninguna línea de investigación.

Un predio que volvió a quedar sin custodia

El Motel Nueva Castilla permaneció clausurado durante varios años como parte de las investigaciones derivadas del caso Debanhi Escobar. Alrededor de julio de 2025, tras la resolución de un amparo, las autoridades estatales liberaron gran parte del inmueble, aunque zonas como la cisterna, la alberca y el restaurante permanecen con restricciones, y desde entonces quedó en estado de abandono.

El predio se ubica en el kilómetro 15.5 de la carretera a Nuevo Laredo. Vecinos y reportes locales señalan que las entradas no autorizadas son una práctica frecuente entre jóvenes y creadores de contenido que documentan el deterioro del sitio.

El caso que marcó a México

El Motel Nueva Castilla adquirió notoriedad nacional e internacional cuando el cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa fue localizado en una cisterna en desuso dentro del predio, 13 días después de su desaparición.

Debanhi Escobar Mario Escobar
(Crédito: captura de pantalla YouTube/Mario Escobar Salazar e Instagram/@debanhi.escobar)

La noche del 8 de abril de 2022, la joven, de 18 años, asistió a una fiesta en una quinta en Escobedo junto a dos amigas. Al retirarse, un conductor de una plataforma de transporte, aunque el servicio se realizó fuera de la aplicación, la dejó sola en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, frente al motel. La fotografía que le tomó el conductor en ese momento se volvió viral y es la última imagen que se tiene de ella con vida. Su desaparición fue reportada el 9 de abril.

El cuerpo fue hallado el 21 de abril de 2022 en la cisterna del predio. El caso generó una profunda indignación social por las inconsistencias detectadas durante la investigación inicial y derivó en la atracción del expediente por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Hasta la fecha, no se han realizado detenciones por el feminicidio.

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