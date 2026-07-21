Autoridades de Durango procesan a un hombre por compartir imágenes sexuales de menores en grupos de chat. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Luis “N” por el delito de trata de personas, luego de que una investigación estableciera que el imputado compartió archivos de pornografía infantil a través de un chat grupal de mensajería instantánea en Gómez Palacio, Durango. Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa en su contra y fijó cuatro meses para la investigación complementaria.

La modalidad del delito: distribución digital de material de explotación infantil

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó ante el juez de control los datos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad del imputado.

PUBLICIDAD

La resolución judicial lo vinculó específicamente por trata de personas en la modalidad de “compartir por cualquier medio imágenes y videos en los que participan personas menores de dieciocho años en actos sexuales y/o de exhibicionismo corporal con fines sexuales reales”.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó ante el juez de control los datos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad del imputado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta figura legal encuadra la distribución de pornografía infantil dentro del delito de trata de personas, conforme a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

PUBLICIDAD

La resolución judicial lo vinculó específicamente por trata de personas en la modalidad de compartir por cualquier medio imágenes y videos en los que participan personas menores de dieciocho años en actos sexuales.

Detención en la colonia Sacramento de Gómez Palacio

La aprehensión de Luis “N” fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), perteneciente a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en la colonia Sacramento del municipio de Gómez Palacio, en el estado de Durango.

PUBLICIDAD

La aprehensión de Luis “N” fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), perteneciente a la Agencia de Investigación Criminal (AIC). (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diligencia se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por autoridad judicial, como parte del proceso de investigación que ya había identificado al imputado como posible responsable de la distribución del material. La detención se efectuó sin que se informara de incidentes durante el operativo.

Prisión preventiva en el CEFERESO 18 de Coahuila

Tras la audiencia inicial, el juez federal impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, modalidad que no admite sustitución por otra medida y que aplica de forma automática para ciertos delitos graves previstos en la Constitución.

PUBLICIDAD

Luis “N” quedó internado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 18, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

El juez también fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el MPF deberá consolidar el acervo probatorio de cara a la siguiente etapa procesal.

PUBLICIDAD

La FEMDO, fiscalía especializada a cargo del caso

La investigación fue conducida por la FEMDO, unidad de la FGR cuya competencia abarca los delitos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, incluidos los relacionados con tráfico de menores y trata de personas cuando concurren los elementos legales correspondientes.

La participación de la PFM y la AIC en la ejecución de la orden de aprehensión también es indicativa del nivel institucional con que la FGR atendió esta investigación, que involucra la explotación sexual de menores a través de plataformas digitales de mensajería.

PUBLICIDAD

Casos similares en semanas recientes

El caso de Luis “N” se inscribe en una serie de investigaciones que la FGR ha llevado a proceso en semanas recientes por conductas similares en distintos estados del país.

A través de distintas fiscalías especializadas, entre ellas la FEMDO y la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), la dependencia ha obtenido vinculaciones a proceso por la distribución y almacenamiento de material de abuso sexual infantil en plataformas digitales.

PUBLICIDAD