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Diputados de Morena estallan contra MC por acusar a Clara Brugada de desviar fondos

El grupo parlamentario sostiene que los 3 mil 360 millones de pesos forman parte de una inversión previamente anunciada para infraestructura hídrica

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Autoridades capitalinas implementan acciones inmediatas tras el desastre, incluyendo censos y comedores para las familias afectadas por las recientes lluvias
Morena sostuvo que los 3 mil 360 millones de pesos mencionados por la oposición corresponden a inversión ya anunciada para infraestructura hídrica en la Ciudad de México. (X/@GobCDMX)

La bancada de Morena en el Congreso de la CDMX rechazó este 20 de julio las acusaciones de Movimiento Ciudadano sobre un presunto desvío de recursos en obras contra inundaciones y sostuvo que los 3 mil 360 millones de pesos señalados por la oposición corresponden a inversión ya anunciada para infraestructura hídrica, en medio de una temporada de lluvias que el grupo parlamentario describió como atípica y adelantada.

En su comunicado, el grupo parlamentario afirmó que la CDMX invertirá este año 7 mil millones de pesos en infraestructura de drenaje, cifra que presentó como el doble del promedio histórico. También señaló que una parte de esa estrategia incluye 318 obras de drenaje del Operativo Tlaloque 2.0, anunciadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el pasado 13 de mayo.

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El pronunciamiento respondió a declaraciones de la dirigencia de Movimiento Ciudadano este 20 de julio, que acusó a Brugada de un supuesto desvío de recursos destinados a obras contra inundaciones. Morena sostuvo que esa lectura mezcla partidas y conceptos distintos para construir una acusación sin sustento.

Morena vincula las inundaciones con una temporada de lluvias atípica

Lluvias CDMX
Morena vinculó las inundaciones con una temporada de lluvias atípica y adelantada. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Según el comunicado, el secretario de Gestión Integral del Agua habría explicado que el año pasado la Ciudad de México registró la temporada de lluvias más intensa de su historia reciente, con más de 1 mil 600 millones de metros cúbicos de agua. Añadió que en 2026 los meses de marzo, abril y mayo tuvieron más precipitaciones que en el mismo periodo del año anterior.

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La bancada sostuvo que ese comportamiento adelantó casi dos meses el fenómeno respecto del calendario oficial. Bajo esa lógica, argumentó que ningún sistema de drenaje puede procesar de inmediato un volumen de agua sin precedente, aun con obra nueva en ejecución.

Morena también retomó datos de la propia denuncia de Movimiento Ciudadano: siete alcaldías bajo alerta roja el 28 de junio y volúmenes de 21.2 millones y 12 millones de metros cúbicos de agua los días 8 y 13 de julio. Con esos mismos datos, el grupo parlamentario afirmó que la oposición reconoce la magnitud del fenómeno meteorológico y después intenta atribuir las inundaciones a corrupción.

El comunicado sostuvo que las afectaciones por lluvia no pueden explicarse solo por la ejecución del gasto público. También afirmó que la emergencia climática afecta a millones de familias y que el señalamiento de Movimiento Ciudadano busca fabricar un escándalo mediático en año electoral.

La bancada recuerda confronta a MC con Nuevo León y Jalisco

El partido acusa falta de resultados pese a un programa anunciado para infraestructura hídrica
Morena trasladó la confrontación a Nuevo León y Jalisco, con señalamientos sobre el Metrorrey y el agua de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Crédito: X/@MovCiudadanoCMX

Como respuesta a la acusación, Morena afirmó que las obras existen, son verificables y siguen en marcha”. Puso como ejemplo una supervisión realizada el 16 de julio por Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa y el secretario de Gestión Integral del Agua sobre una inversión de 1 mil 500 millones en 54 obras hidráulicas para esa demarcación.

Entre esos trabajos mencionó nueve Tanques Tormenta en Calzada Ignacio Zaragoza, con capacidad de más de 4 millones de litros de agua, así como el nuevo colector de República Federal. Afirman, esa obra desahogará hasta 6 mil litros por segundo hacia el vaso regulador El Salado, cuya capacidad ya habría sido prácticamente duplicada.

La bancada reconoció que esas intervenciones no resuelven el problema en un solo año. También admitió que persisten encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la ciudad, sobre todo en calles secundarias y zonas de bajo nivel topográfico, cuya atención inmediata atribuyó a infraestructura local y a las alcaldías.

En la parte final del posicionamiento, Morena trasladó la discusión a estados gobernados por Movimiento Ciudadano. Sobre Nuevo León, afirmó que la obra del monorriel de las Líneas 4 y 6 del Metrorrey, impulsada por el gobierno de Samuel García, no operó para el público durante el Mundial 2026 pese a que había sido anunciada para esa fecha.

Sobre Jalisco, la bancada afirmó que un monitoreo con respaldo de investigadores del ITESO encontró que 93.48% de las muestras de agua analizadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara no tenían cloro residual. Añadió que en esas pruebas se detectaron plomo, mercurio y bacterias como E. coli.

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