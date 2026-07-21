Secuestró a un hombre en Ixtapan de la Sal y lo ejecutó: “El Tuna” recibió más de 35 años de condena. Crédito: FGJEM

Néstor Morales Castro, alias "El Tuna“, fue sentenciado a 36 años y tres meses de prisión por el homicidio calificado de un hombre al que secuestró junto con tres cómplices en Ixtapan de la Sal, Estado de México, en julio de 2025, tras una disputa por el control de la venta de drogas en la zona. La condena fue obtenida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ante un juez que también le impuso una multa y el pago de una reparación del daño a los familiares de la víctima.

El crimen: golpiza, secuestro y ejecución

El 12 de julio de 2025, la víctima caminaba por la vía pública en la colonia Centro de Ixtapan de la Sal cuando fue interceptada por cuatro individuos que se desplazaban a bordo de una camioneta. Nadie volvió a verla con vida.

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El 12 de julio de 2025, la víctima caminaba por la vía pública en la colonia Centro de Ixtapan de la Sal cuando fue interceptada por cuatro individuos que se desplazaban a bordo de una camioneta. Nadie volvió a verla con vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos días después, el 14 de julio de 2025, el cuerpo fue localizado a la altura de la comunidad de El Platanar, en el municipio de Malinalco, con una herida producida por el paso de un proyectil de arma de fuego.

El hallazgo, a kilómetros del lugar del secuestro, confirmó que la víctima había sido trasladada, ejecutada y abandonada en una zona distinta a la del ataque inicial.

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Una disputa por el narcomenudeo como móvil del crimen

Néstor Morales Castro, alias "El Tuna“, fue sentenciado a 36 años y tres meses de prisión por el homicidio calificado de un hombre en Ixtapan de la Sal. El crimen ocurrió el 12 de julio de 2025, cuando el sentenciado y tres cómplices secuestraron a la víctima en plena vía pública tras una disputa por el control de la venta de drogas en la zona. El cuerpo fue hallado dos días después en Malinalco con una herida de bala.

Las investigaciones de la FGJEM establecieron que el detonante del crimen fue una disputa por el control del narcomenudeo en la zona de Ixtapan de la Sal.

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La participación de los cuatro sujetos a bordo de la camioneta fue documentada por la Representación Social como parte de un plan deliberado.

El juez acreditó las circunstancias que elevan el delito a homicidio calificado, según informó la FGJEM, sin precisar en su comunicado cuáles calificativas fueron reconocidas formalmente en el fallo.

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La investigación que llevó a la detención

Al tomar conocimiento del caso, la FGJEM dio inicio a las investigaciones correspondientes. A través de las diligencias realizadas, los agentes ministeriales lograron identificar a Morales Castro como uno de los participantes directos en los hechos.

A través de las diligencias realizadas, los agentes ministeriales lograron identificar a Morales Castro como uno de los participantes directos en los hechos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esa información, la Fiscalía solicitó y obtuvo del juez competente una orden de aprehensión en contra del imputado.

El mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la propia institución, quienes detuvieron a Morales Castro y lo ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. A partir de ese momento, el proceso penal siguió su curso hasta la resolución final.

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La condena: prisión, multa y reparación del daño

El juez a cargo del caso determinó la culpabilidad de Néstor Morales Castro y le dictó una sentencia de 36 años y tres meses de prisión por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado. El fallo incluyó dos sanciones de carácter económico.

La primera: una multa por 200 mil 823 pesos. La segunda: el pago de 247 mil 776 pesos por concepto de reparación del daño en favor de los afectados por el crimen.

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