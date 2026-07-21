Orbelín Pineda llega a Monterrey para reportar con Matías Almeyda: “Venimos con ganas de trascender”

Orbelín Pineda llegó a Monterrey para fichar con Rayados (X/ @dlptlv)

Orbelín Pineda aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Monterrey para reportarse con Rayados y convertirse en el fichaje de Matías Almeyda, lo que significa la repatriación de un mexicano más que dejó atrás el futbol europeo tras participar en la Copa Mundial 2026.

La noche de este lunes 20 de julio, el mediocampista de 30 años llegó a la ciudad de Monterrey y fue recibido por el personal del club, en su breve conversación con la prensa expresó lo que significa para él volver a la liga mexicana y reencontrarse con Almeyda, técnico que ha sido pieza fundamental en su carrera.

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Pineda expresó su agradecimiento durante su llegada a Monterrey, destacó su vínculo con una persona a la que conoce desde hace años y de quien afirmó: “Sé cómo me expreso de él y sé cómo es una persona que es trabajadora, que quiere siempre más”. Subrayó el aprecio y el cariño que mantiene por esta persona, asegurando que sus palabras reflejan el reconocimiento que le tiene.

El mediocampista resaltó el compromiso de integrarse a un equipo con aspiraciones de trascender. “Venimos a un equipo con ganas de trascender y bueno, a darle lo mejor, darle una alegría a esta afición, ¿no? Que se lo merece”, afirmó. Remarcó su entusiasmo ante los nuevos retos y valoró el esfuerzo realizado por Monterrey para concretar su llegada, enfatizando la disposición mutua para trabajar juntos.

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Pineda manifestó la ilusión que le genera el proyecto del club y la expectativa de alcanzar grandes logros. Concluyó señalando la importancia del trabajo colectivo: “esperemos grandes cosas y a trabajar, ¿no? Que esto es lo más importante”.

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