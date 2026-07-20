Condenan a 50 años de prisión a un hombre por robar mercancía con GPS de un camión en el Edomex. Crédito: FGJEM

Un juez del Estado de México condenó a Aarón Hernández Gamas a 50 años de prisión por el secuestro exprés y robo de un camión de carga en la autopista México-Tuxpan, en el municipio de Nopaltepec. La sentencia, obtenida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), incluye además una multa de $452,560 pesos.

El hecho ocurrió el 14 de septiembre de 2025, cuando la víctima transportaba abarrotes, ropa y electrodomésticos a bordo de un camión Torton marca Internacional. Hernández Gamas y un cómplice armados interceptaron la unidad, privaron de la libertad al conductor y lo trasladaron a otro municipio antes de liberarlo.

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Cómo ocurrió el asalto en la autopista

Sobre la autopista México-Tuxpan, un vehículo color negro cerró el paso al camión de carga. Del automóvil descendieron Hernández Gamas y otro sujeto, ambos portando armas de fuego.

Sobre la autopista México-Tuxpan, un vehículo color negro cerró el paso al camión de carga. Del automóvil descendieron Hernández Gamas y otro sujeto, ambos portando armas de fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo mantuvieron privado de su libertad con el objetivo de apoderarse del camión y su carga, y posteriormente lo liberaron en calles del municipio de Axapusco.

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El camión Torton, cargado con mercancía de consumo básico y artículos del hogar, quedó en manos de los asaltantes.

La tecnología GPS que permitió recuperar la mercancía

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) fueron alertados del robo y lograron interceptar a Hernández Gamas mientras conducía el vehículo robado. Para ese momento, el camión ya no transportaba la mercancía.

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Los productos sustraídos contaban con rastreadores GPS, lo que permitió a las autoridades ubicarlos al interior de un inmueble en el municipio de Teotihuacán. La tecnología de geolocalización resultó determinante tanto para la recuperación de la carga como para fortalecer el caso en contra del imputado.

Hernández Gamas fue hallado al volante de la unidad robada, lo que facilitó su identificación como uno de los responsables directos del delito.

De la detención a la sentencia condenatoria

Al tomar conocimiento de los hechos, la FGJEM inició las investigaciones correspondientes e identificó a Hernández Gamas como probable responsable. La Fiscalía solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión formal en su contra.

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Condenan a 50 años de prisión a un hombre por robar mercancía con GPS de un camión en el Edomex. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de la Fiscalía estatal ejecutaron el mandato judicial e ingresaron al imputado al centro penitenciario de la zona. Quedó a disposición de un juez, quien analizó el conjunto de pruebas presentadas por la representación social.

Tras ese proceso, el juzgador dictó sentencia condenatoria de 50 años de prisión por su responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de robo. El fallo también fijó una multa de $452,560 pesos.

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Secuestro exprés con fines de robo, un delito de alto impacto

El secuestro exprés con fines de robo se distingue de otros ilícitos porque la privación de la libertad de la víctima es instrumental: el objetivo central es el apoderamiento de bienes, y la retención del afectado opera como medio de control para consumar el despojo.

En este caso, la víctima fue trasladada a bordo del vehículo negro mientras sus agresores tomaban el control del camión de carga. Una vez asegurada la unidad, fue liberada en Axapusco, municipio colindante con Nopaltepec dentro del Estado de México.

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La FGJEM no informó sobre el paradero ni la situación jurídica del segundo sujeto que participó en el asalto, identificado en las indagatorias iniciales pero no incluido en la sentencia emitida.