Ulises Lara rechaza acusaciones públicas tras su salida de la FGR: “Me conduje conforme al marco legal”

El exfuncionario presentó su renuncia luego de seis meses al interior de la institución encabezada por Ernestina Godoy. Crédito: Facebook - Ulises Lara

Ulises Lara López, exvocero y extitular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), compartió este 20 de julio un comunicado en sus redes oficiales para rechazar cualquier señalamiento que le atribuya conductas contrarias a la ley, al servicio público o a las responsabilidades que tuvo encomendadas durante su paso por la institución.

Es su segunda declaración desde que el 14 de julio se destapó su salida del cargo, y llega días después de que el columnista Raymundo Riva Palacio publicara en Estrictamente Personal que Lara habría sido cesado —no renunciado— tras la liberación de un hombre vinculado al Cártel del Noreste y el descubrimiento de que presuntamente habría suministrado información a EEUU.

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El exfuncionario no precisó en el comunicado a qué versiones o medios respondía. La columna de Riva Palacio fue una de las más difundidas entre las publicadas tras su salida.

Lara rechaza señalamientos y pide que aclaraciones vayan por vías formales

El mensaje de este 20 de julio fue más extenso y directo que el primero. Lara escribió que, con relación a diversas versiones difundidas en medios, consideró necesario precisar su postura. Rechazó cualquier señalamiento que pretendiera atribuirle conductas contrarias a la ley, al servicio público o a las responsabilidades que tuvo encomendadas.

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Segundo mensaje público de Lara, luego de su renuncia ante la FGR. Crédito: Facebook - Ulises Lara Oficial

Sostuvo que durante el ejercicio del cargo se condujo conforme al marco legal, a las atribuciones conferidas y a las obligaciones de un servidor público con altas responsabilidades. Añadió que no participaría en discusiones públicas basadas en versiones parciales, interpretaciones personales o señalamientos formulados fuera de los cauces correspondientes.

Asimismo, señaló que cualquier aclaración debería atenderse por las vías formales, con información completa, verificable y dentro del marco legal aplicable. Cerró con una frase en la que agradeció “las muestras de confianza recibidas en estos días”.

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El primer mensaje: así confirmó su salida

Cuando el periodista Irving Pineda adelantó la salida de Lara el martes 14 de julio, el propio funcionario la confirmó horas después mediante un breve comunicado en sus redes.

En ese primer texto escribió: “He presentado mi renuncia al cargo que venía desempeñando en la Fiscalía General de la República, por motivos estrictamente personales”.

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En el mensaje agradeció la confianza de la institución, de la fiscal general Ernestina Godoy Ramos y del equipo con el que colaboró. Señaló que servir en responsabilidades públicas exige prudencia, reserva y apego a la legalidad, criterio con el que dijo concluir esa etapa.

Anunció también que su prioridad inmediata sería realizar una entrega ordenada, documentada y responsable de los asuntos bajo su cargo. No dio más detalles sobre los motivos de la salida, y las autoridades tampoco informaron en ese momento quién lo sustituiría.

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Hasta el momento no han sido reveladas las razones concretas de la salida.

Riva Palacio escribió que Lara habría suministrado información a EEUU y el cese fue por una liberación

El pasado 17 de julio, Raymundo Riva Palacio publicó en Estrictamente Personal que la salida de Lara no fue voluntaria sino un cese ordenado desde las más altas esferas del Ejecutivo, haciendo posible referencia a la presidencia.

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El exvocero de la FGR, Ulises Lara López (FGR)

Según la columna, un trabajo de contrainteligencia realizado a espaldas de Godoy Ramos habría revelado que Lara presuntamente suministró información estratégica no autorizada a agentes estadounidenses durante aproximadamente seis años, primero desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México -donde ocupó el cargo interino tras Ernestina Godoy en 2024- y luego desde la FGR. Riva Palacio atribuyó esa información a dos fuentes, sin identificarlas.

La columna también señaló que Lara habría llegado a pactos con personajes involucrados en el contrabando de combustible, entre ellos el empresario neoleonés Raúl Rocha Cantú, investigado por presunto tráfico de combustible y armas desde Guatemala, donde era cónsul honorario.

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Riva Palacio escribió que lo que rompió la confianza en Palacio Nacional no fueron los presuntos negocios ilegales de Lara sino el hallazgo del supuesto informante.

Según las hipótesis de la columna, el detonante del cese fue la liberación en el juzgado Primero Penal de Nuevo León de José Antonio Cortés, apodado “El Titán”, presunto líder de una célula del Cártel del Noreste dedicada al contrabando de combustible y lavado de dinero.

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Fotografía de "El Titán" tras su detención en Nuevo León. (X @OHarfuch)

Estrictamente Personal también apuntó que el trabajo de contrainteligencia encontró que Lara habría actuado en el marco de una serie de extorsiones a la familia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y a cercanos del empresario Alonso Ancira, en relación con el caso Agronitrogenados.