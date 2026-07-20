Gobierno de Zacatecas reconoce presencia del CJNG y del Cártel de Sinaloa tras la jornada que dejó 10 muertos

El secretario de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó la presencia del CJNG y el Cártel de Sinaloa en la entidad. Crédito: Gobierno de Zacatecas

El gobierno de Zacatecas reconoció este lunes 20 de julio la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa en la entidad, en el marco de la conferencia de prensa convocada tras el hallazgo de diez cuerpos en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto el pasado sábado 18 de julio.

Las autoridades estatales señalaron que la investigación busca determinar cuál de esos dos grupos estuvo detrás de la jornada violenta. El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que las diez víctimas —todas del sexo masculino, ocho originarias de Zacatecas y dos de Durango— fueron identificadas en su totalidad.

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CJNG y Cártel de Sinaloa

Ocho murieron por asfixia o estrangulamiento y solo dos por proyectil de arma de fuego.

El gobernador David Monreal expresó en el evento sus condolencias a los familiares de las víctimas y afirmó: “Quien haya ordenado o quienes hayan ordenado y realizado esta barbarie pagarán por ello”.

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“Jamás voy a dar un paso para atrás”: las declaraciones del secretario de Seguridad

De forma tajante el secretario de Seguridad del estado se refirió a los responsables del multihomicidio que sacudió a la entidad. Crédito: Gobierno de Zacatecas

Por su parte, el general Mayoral, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, fue el más contundente de la conferencia. Calificó a los responsables de “viles”, “repugnantes”, “dementes” y “cobardes”, y subrayó que actuaron de forma tumultuaria contra personas que no tuvieron oportunidad de defenderse.

“Se esconden ante la autoridad, pero los vamos a encontrar, aunque para muchos les parezca que son palabras”, advirtió.

El general informó que el comandante de la Quinta Región Militar de Guadalajara, Porfirio Fuentes, ya envió tropas a la entidad, y que grupos de inteligencia federales se sumarían al operativo en los próximos días. La Guardia Nacional desplegó fuerzas en los límites con Durango y el operativo Rastrillo concentró alrededor de 200 elementos en el corredor que va de Betagrande y Pánuco hasta Sombrerete, con cobertura adicional en Mazapil.

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Descartó que las fronteras estatales fueran un límite para la persecución: si los responsables huían hacia Durango o Jalisco, las fuerzas de seguridad los seguirían.

“Yo soy un general del Ejército y jamás voy a dar un paso para atrás. Trátese de quien se trate”, dijo. Remató con un mensaje directo a los perpetradores: “En ningún momento van a encontrar un estado débil, en ningún momento van a encontrar miedo en las autoridades”.

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Al cierre de su intervención, Mayoral señaló que la falta de denuncias durante el jueves y el viernes previos impidió mover tropas con mayor oportunidad. Pidió a medios, comunidades y ciudadanos compartir cualquier información que pudiera orientar los operativos.

Esto se sabe hasta el momento en la investigación

Reyes Mugüerza detalló que la Fiscalía trabaja con dos líneas de investigación.

La primera apunta a la posible colusión de servidores públicos locales; la segunda, a una red de extorsión. Ambas líneas cuentan con elementos suficientes para avanzar y no se excluyen entre sí.

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A la Izquierda el gobernador Monreal y en el micrófono el secretario de gobierno. Crédito: Gobierno de Zacatecas

El secretario también señaló que la investigación contempla la posibilidad de que algunas víctimas se hubieran reunido voluntariamente en un mismo punto antes de ser ultimadas. La Fiscalía General de la República participa en las diligencias de forma coordinada con la fiscalía estatal, según confirmó Monreal durante la conferencia.

De las primeras llamadas al operativo: así se desarrollaron las horas tras los hallazgos

Según los datos revelados en la conferencia, la cronología de los hallazgos fue de esta forma: poco antes de las 6:00 a.m. del sábado 18 de julio, los sistemas de alerta recibieron una llamada que reportaba personas sin vida en tres municipios.

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Los patrullajes confirmaron el hallazgo de cinco cuerpos en Pánuco, cuatro en Morelos y uno en Sain Alto. Según el reporte, de inmediato el gobernador Monreal convocó una sesión permanente del Grupo de Inteligencia Operativa.

Al mediodía del sábado se celebró la primera sesión formal del grupo. En ese momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado había identificado solo a dos de las diez víctimas: un expolicía municipal originario de Durango y un elemento de Protección Civil del municipio de Fresnillo. Al paso de las horas se fueron revelando nombres de los hombres asesinados.

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Más tarde, en una segunda sesión, se logró la identificación de los diez cuerpos.

Las primeras ausencias de las víctimas se registraron el jueves previo -16 de julio-; otras más el viernes -17 de julio-, y solo una el sábado que detonaron los hallazgos.

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Según autoridades, ningún familiar presentó denuncia de desaparición o no localización antes del hallazgo de los cuerpos. El domingo, las autoridades realizaron dos cateos en establecimientos de Fresnillo y este lunes arrancó la primera sesión de la Mesa de Construcción de Paz con operativos permanentes activos.

Entre las víctimas: un exedil, un funcionario municipal y cinco empresarios

Ignacio Castrejón había vencido el cáncer antes de ser asesinado. Crédito: Facebook - Municipio de Sombrerete

La identidad de las diez víctimas incluyó a Ignacio Castrejón Valdez, expresidente municipal de Sombrerete entre 2016 y 2018 y fundador de Grupo CAVI, empresa con presencia en los sectores minero y de la construcción. Su cuerpo fue hallado sobre la vía federal 45 Zacatecas-Durango, en el entronque a la comunidad Santa Anita, en Sain Alto, con signos de tortura.

Fidel Alvarado era funcionario del municipio de Fresnillo al momento del crimen. Crédito: Gobierno de Fresnillo

El ayuntamiento de Fresnillo confirmó la muerte del secretario de Desarrollo Social del municipio, Fidel Alvarado de la Torre, y del bombero municipal Jesús Gerardo Muñetón Hernández. El presidente municipal Javier Torres Rodríguez los describió como “hombres valiosos, comprometidos con su trabajo y con nuestra gente”, según reportes previos de este medio.

Entre las demás víctimas figuraron un DJ que trabajaba en un bar de Fresnillo y cinco empresarios vinculados a construcción y minería.