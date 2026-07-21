EEUU señala que hay presencia de espías rusos en México: “se hacen pasar por diplomáticos para recabar información”. Crédito: SS informe

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en el informe “Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI” que agentes de inteligencia rusos operan en México bajo coartadas de ser diplomáticos para recopilar información sobre territorio estadounidense, un asunto que, según Washington, ha generado fricciones con el gobierno mexicano durante varios años.

El documento oficial de 100 páginas, presentado por el secretario de Estado Marco Rubio, está dedicado principalmente a Cuba, pero vincula al gobierno de La Habana con Moscú en materia de espionaje e inteligencia. En ese contexto, México aparece como un punto de operaciones clave para el Kremlin en el hemisferio occidental.

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México como base del GRU ruso

El informe retoma declaraciones formuladas en marzo de 2022 ante el Comité de Servicios Armados del Senado por el general Glen VanHerck, entonces jefe del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM), quien advirtió que el Directorio Principal de Inteligencia (GRU) de Rusia mantenía en México su mayor base de operaciones a nivel mundial.

Según el documento, los oficiales rusos de alto nivel se presentan como funcionarios diplomáticos para obtener información de inteligencia relacionada con Estados Unidos.

“La presencia de altos espías rusos en México, haciéndose pasar por diplomáticos para recabar información sobre Estados Unidos, ha sido fuente de tensión diplomática entre ambos países en los últimos años”, se lee en el texto. El reporte agregó que esta actividad le ha permitido a Rusia mantener un acceso mediante “puerta trasera” a datos de seguridad estadounidenses.

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EEUU señala que hay presencia de espías rusos en México: “se hacen pasar por diplomáticos para recabar información”. Crédito: SS informe

La lista de la CIA y los acuerdos previos

El informe del Departamento de Estado recupera también una investigación publicada en diciembre de 2025 por The New York Times, según la cual la Agencia Central de Inteligencia (CIA) entregó en 2022 a la Secretaría de Relaciones Exteriores una lista con más de 24 presuntos espías rusos acreditados como diplomáticos en México.

De acuerdo con esa pesquisa, el asunto fue planteado a partir de 2020 al entonces canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien respondió que los agentes enlistados no representaban “un problema”. La subsecretaria de Estado estadounidense Wendy Sherman le rebatió directamente: “Son un problema. Lo sabemos. Los expulsamos de Washington y ahora están aquí.”

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Durante 2023, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador llegó a un acuerdo con la administración de Joe Biden: permitir que Washington emitiera opiniones sobre las solicitudes de acreditación de nuevos diplomáticos rusos. No obstante, los agentes que ya se encontraban en territorio mexicano no fueron expulsados.

El eje Cuba-Rusia y su alcance regional

El documento ubica la situación en México dentro de una alianza estratégica más amplia entre Moscú y La Habana. Según el Departamento de Estado, Cuba alberga 18 instalaciones de inteligencia de señales (SIGINT), de las cuales tres son operadas directamente por China y dos por Rusia, cuyo personal en la isla se ha triplicado desde el año 2023.

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El documento advierte que Cuba alberga además la mayor instalación rusa de SIGINT en el extranjero, originalmente establecida durante la Guerra Fría y reactivada por Moscú en 2014. Washington sostiene que esa red refuerza las relaciones militares y de inteligencia del Kremlin con gobiernos como los de Nicaragua y Venezuela.

EEUU señala que hay presencia de espías rusos en México: “se hacen pasar por diplomáticos para recabar información”. Crédito: SS informe

“A medida que Cuba depende cada vez más de la energía y la asistencia rusas, Rusia busca aprovechar esta relación creciente para revitalizar sus antiguas redes de inteligencia en el hemisferio occidental", señala el texto, que también menciona operaciones de ciberataques, desinformación y propaganda antiestadounidense.

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Sheinbaum afirmó que hay 250 agentes de diferentes nacionalidades

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al tema durante su conferencia en Palacio Nacional. Confirmó que en México operan alrededor de 250 agentes extranjeros de diversas agencias, todos aprobados por un Comité del Gabinete de Seguridad y obligados a cumplir la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

“Todos tienen que cumplir con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Tienen que ser aprobados por un Comité del Gabinete de Seguridad y cada mes tienen que estar informando cuál es su actuación en México”, precisó Sheinbaum.

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La mandataria recordó el caso de agentes de la CIA detectados en el estado de Chihuahua sin la debida notificación al gobierno federal, hecho que derivó en la renuncia del fiscal estatal César Jáuregui Moreno en abril de 2026.

La mandataria recordó el caso de agentes de la CIA detectados en el estado de Chihuahua sin la debida notificación al gobierno federal. Crédito: Cuartoscuro

“Cuando ocurrió lo de Chihuahua, nosotros pedimos a la embajada que retirara a los agentes que no tenían permiso. En abril o mayo. Y sí se retiraron", afirmó.

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Sheinbaum trazó una distinción entre la cooperación autorizada y las operaciones no notificadas. “El problema es si hay algún otro miembro del gobierno de Estados Unidos que viene a hacer alguna operación a México que no informa al gobierno de México”, planteó, al tiempo que subrayó que la vía diplomática seguirá siendo el mecanismo preferido para dirimir diferencias.

“Nosotros no buscamos una confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Eso no quiere decir que dejemos que violen la soberanía”, concluyó la presidenta.