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EEUU rechazó el secuestro de “El Mayo” como acto de cooperación de Los Chapitos: Joaquín Guzmán López “no recibirá ningún crédito”

La declaración de culpabilidad confirmó que el traslado a territorio estadounidense fue planeado de forma unilateral, con la expectativa de obtener un beneficio judicial que la fiscalía ya rechazó

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Una foto del exlíder del Cártel de Sinaloa Joaquín Guzmán López, hijo del célebre narcotraficante "El Chapo" Guzmán, aparece exhibida junto a un avión Beechcraft King Air en el War Eagles Air Museum de Santa Teresa, Nuevo México. La aeronave, prestada al museo por el FBI, fue utilizada en julio de 2024 para transportar a Estados Unidos a Ismael "El Mayo" Zambada y a Guzmán López. La imagen fue tomada el 9 de julio de 2026. REUTERS/Paul Ratje
Una foto del exlíder del Cártel de Sinaloa Joaquín Guzmán López, hijo del célebre narcotraficante "El Chapo" Guzmán, aparece exhibida junto a un avión Beechcraft King Air en el War Eagles Air Museum de Santa Teresa, Nuevo México. La aeronave, prestada al museo por el FBI, fue utilizada en julio de 2024 para transportar a Estados Unidos a Ismael "El Mayo" Zambada y a Guzmán López. La imagen fue tomada el 9 de julio de 2026. REUTERS/Paul Ratje

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, no obtuvo ningún beneficio del gobierno de Estados Unidos por haber orquestado el traslado forzado de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense. Así lo confirmó el fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella.

La declaración de Nocella se produjo este lunes, tras la audiencia en la que el juez federal Brian Cogan condenó a Zambada a cadena perpetua en Brooklyn. Cerró así, al menos en el plano público, la especulación sobre si Guzmán López habría negociado algún tipo de trato favorable a cambio de entregar al histórico líder del Cártel de Sinaloa.

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Guzmán López admitió haber orquestado el secuestro

Al declararse culpable, Guzmán López reconoció ante el tribunal que fue él quien planificó y ejecutó el operativo que derivó en el arribo de El Mayo a suelo estadounidense. Según consta en el expediente público, el propio acusado admitió que actuó con la expectativa de ganarse el favor del gobierno de los Estados Unidos.

“Joaquín Guzmán López, cuando se declaró culpable, declaró que él orquestó el secuestro de El Mayo, y también declaró que esperaba ganarse el favor del gobierno de los Estados Unidos por haberlo hecho”, afirmó Nocella en una conferencia de prensa realizada posterior a la audiencia de sentencia de “El Mayo”.

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Una foto del exlíder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada siendo detenido por agentes federales aparece exhibida junto a un avión Beechcraft King Air en el War Eagles Air Museum de Santa Teresa, Nuevo México. La aeronave, prestada al museo por el FBI, fue utilizada en julio de 2024 para transportar a Estados Unidos a Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo del célebre narcotraficante "El Chapo" Guzmán. La imagen fue tomada el 9 de julio de 2026. REUTERS/Paul Ratje
Una foto del exlíder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada siendo detenido por agentes federales aparece exhibida junto a un avión Beechcraft King Air en el War Eagles Air Museum de Santa Teresa, Nuevo México. La aeronave, prestada al museo por el FBI, fue utilizada en julio de 2024 para transportar a Estados Unidos a Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo del célebre narcotraficante "El Chapo" Guzmán. La imagen fue tomada el 9 de julio de 2026. REUTERS/Paul Ratje

Esa admisión convirtió el expediente en el registro oficial de uno de los episodios más oscuros del caso: el hijo de El Chapo no entregó a El Mayo como parte de un acuerdo negociado con las autoridades, sino que lo hizo de forma unilateral, calculando que eso le generaría un retorno judicial.

La postura de Washington: sin crédito, ni gloria

El gobierno estadounidense fue explícito en su rechazo a esa lógica. Nocella subrayó que Estados Unidos “dejó perfectamente claro que no condona el secuestro” y que Guzmán López “no recibiría ningún crédito por nada de lo que hizo en ese sentido”.

El fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., habla durante una conferencia de prensa tras la audiencia de sentencia de Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, en Brooklyn, Nueva York, el 20 de julio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid
El fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., habla durante una conferencia de prensa tras la audiencia de sentencia de Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, en Brooklyn, Nueva York, el 20 de julio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

La distinción es relevante desde el punto de vista legal: en el sistema federal estadounidense, la cooperación con las autoridades puede traducirse en reducciones de pena. Que el fiscal descarte expresamente ese beneficio para Guzmán López indica que el mecanismo del secuestro, no negociado y no autorizado, fue determinante para que la fiscalía no lo reconociera como cooperación válida.

La postura oficial separa así dos hechos que el propio Guzmán López habría querido vincular: el resultado, El Mayo en custodia estadounidense y el método, que las autoridades consideran inaceptable independientemente de sus consecuencias.

La pregunta que el fiscal no respondió

Durante la rueda de prensa, un periodista planteó la pregunta que más incomodidad generó: si el FBI o el HSI tenían conocimiento previo del secuestro antes de que ocurriera.

Nocella no respondió. Se limitó a señalar lo que consta en el expediente público y agregó que no podía ir más allá porque se trata de “un asunto de investigación continua”.

Esa respuesta alimenta las interrogantes sobre el papel que jugaron las agencias federales en el arresto. La pregunta no era menor: si alguna agencia sabía de antemano lo que Guzmán López planeaba, la narrativa oficial sobre cómo llegó El Mayo a Estados Unidos adquiere una dimensión distinta. El fiscal no confirmó ni desmintió ese escenario. La investigación sigue abierta.

El Mayo Zambada, condenado a cadena perpetua

Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, fue detenido el 25 de julio de 2024 en un aeródromo privado en Santa Teresa, Nuevo México. Su llegada estuvo envuelta en versiones contradictorias desde el primer momento.

Zambada sostuvo desde el inicio que fue víctima de un engaño y un secuestro. La declaración de culpabilidad de Guzmán López ante el tribunal federal del Distrito Este de Nueva York vino a confirmar, al menos en parte, esa versión. Este lunes, el juez Cogan le impuso la pena máxima a Ismael “El Mayo” Zambada.

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