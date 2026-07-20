Giro postal o cheque bancario: las condiciones que impuso un juez federal para que “El Mayo” pague 15 mil millones de dólares

Este fue el momento en que las autoridades estadounidenses recibieron al fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota

La corte federal del Distrito Este de Nueva York fijó las condiciones bajo las que Ismael Zambada García, mejor conocido como “El Mayo”, deberá entregar 15 mil millones de dólares al gobierno de Estados Unidos, según la orden de decomiso dictada tras su sentencia.

La orden, firmada por el juez Brian Cogan, establece que el pago debe completarse antes de la sentencia, dictada este lunes. El documento no especifica un plazo exacto para hacer efectivo el monto, y el Departamento de Justicia tampoco ofreció detalles al respecto durante la conferencia de prensa posterior al fallo.

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La declaración de culpabilidad abarcó dos cargos: haber dirigido una organización criminal continua ante el Distrito Este de Nueva York, y haber participado en actividades de crimen organizado en el Distrito Oeste de Texas. Cada cargo generó una sentencia de decomiso independiente de 15 mil millones de dólares, aunque la orden precisa que ambas son concurrentes y el monto total exigido no se duplica.

El pago debe hacerse en giro postal o cheque bancario certificado a nombre del US Marshals Service

La orden especifica que los pagos únicamente podrán realizarse mediante giro postal o cheque bancario certificado u oficial, a nombre del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals Service), con los números de expediente penal anotados en el instrumento. +

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Los fondos deberán enviarse por servicio de entrega nocturna a la Sección de Decomiso de Activos de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Nueva York, ubicada en 271-A Cadman Plaza East, Brooklyn.

Fotografía antigua de El Mayo. (Departamento de Estado de Estados Unidos vía AP, archivo)

El fiscal general de los Estados Unidos o su designado quedó autorizado para realizar cualquier diligencia de investigación patrimonial que sea necesaria.

Además, El Mayo quedó obligado a firmar todos los documentos necesarios para transferir la titularidad de cualquier bien al gobierno federal. La orden le prohíbe impugnar el decomiso en cualquier procedimiento administrativo o judicial, civil o penal, y le veda asistir a terceros que intenten hacerlo.

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Asimsimo, resalta el dato de que el fundador del Cártel de Sinaloa operó durante décadas bajo una larga lista de alias, según consta en la orden de decomiso emitida por la corte federal del Distrito Este de Nueva York:

“El Mayo”

“Mayo Zambada”

“Doctor”

“La Doc”

“Doctora”

“El Lic”

“Mike”

Mayo El Señor”

El Mayo renunció a todas sus defensas constitucionales sobre el decomiso

Como parte del acuerdo de culpabilidad anunciado desde antes de que se conociera su sentencia, Zambada García renunció de forma voluntaria a recibir notificaciones formales sobre el decomiso, a un juicio con jurado y a todas las defensas constitucionales disponibles.

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La renuncia incluyó el derecho a alegar que ya fue juzgado por los mismos hechos, que la ley se aplica de forma retroactiva, que los cargos prescribieron o que la multa es excesiva.

Una de las primeras fotografías filtradas de El Mayo cuando fue entregado a EEUU. Crédito: Redes Sociales

La orden aclara que el pago de 15 mil millones de dólares no equivale a una multa, sanción ni restitución por pérdidas, y subsistirá incluso en caso de quiebra del acusado o de sus herederos, administradores, cesionarios y causahabientes.

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La orden adquirirá carácter definitivo en el momento de la sentencia y quedará incluida en la condena. El juez Cogan retuvo jurisdicción sobre el caso para hacer cumplir sus términos y modificarlos de ser necesario.

Los fiscales celebraron la cadena perpetua pero advirtieron que recuperar los 15 mil millones en activos sigue siendo un asunto abierto

Durante la conferencia de prensa posterior a la sentencia, el fiscal federal del Distrito Este de Nueva York Joseph Nocella celebró la cadena perpetua impuesta a Zambada García y la equiparó con la condena que en 2019 recibió en el mismo tribunal el también líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán. “El narcotráfico es un callejón sin salida, no solo en sentido figurado, sino literal. Los capos de la droga mueren en prisión”, afirmó.

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Joseph Nocella en la conferencia posterior a la sentencia. REUTERS/Brendan McDermid

Por su parte, el fiscal general auxiliar Tyson Duva describió a Zambada García como “quizás el peor narcotraficante que el mundo haya visto” y recordó que nunca tuvo un empleo legítimo en su vida. Esa afirmación se contradice con lo que el abogado de “El Mayo” reveló hace unos días, señalando que fue repartidor antes de ingresar al narco cuando tenía 19 años.

Duva leyó la última frase que Zambada García pronunció en la audiencia: “Asumo la responsabilidad de mi papel en todo esto y me disculpo con todos los que han sufrido o se han visto afectados por mis acciones”.

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En la misma conferencia, la pregunta sobre los 15 mil millones en activos no tuvo una respuesta concreta. Cuando una periodista preguntó cómo garantizarían que la orden de decomiso se tradujera en bienes tangibles, Nocella respondió que el asunto “está activamente bajo investigación” y que no podía elaborar más.

El fiscal reconoció que el gobierno “está haciendo todo lo que puede”, pero no ofreció detalles sobre activos identificados ni plazos.

La orden de decomiso y la sentencia de cadena perpetua fueron dictadas por el juez Brian Cogan de la corte federal del Distrito Este de Nueva York. El Departamento de Justicia y las distintas oficinas de fiscales federales que participaron en el caso fueron las encargadas de acusar a “El Mayo” y construir el expediente durante décadas, pero la decisión judicial recayó exclusivamente en el tribunal.

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