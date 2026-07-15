Regreso a clases SEP 2026 : los consejos de la Profeco para ahorrar al comprar útiles escolares

La Profeco y la Secretaría de Economía publican cada año una guía con recomendaciones para reducir el gasto en la temporada de regreso a clases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Economía publicaron este mes de julio su Guía de Regreso a Clases 2026 con recomendaciones concretas para que las familias mexicanas reduzcan el gasto en útiles escolares antes del inicio del próximo ciclo escolar.

La estrategia central: planear antes de comprar, comparar precios y reutilizar lo que ya hay en casa.

Planear las compras con anticipación es una de las estrategias más efectivas para evitar gastos innecesarios en útiles escolares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Profeco recomienda hacer un inventario antes de salir a comprar

El primer paso que propone la guía es revisar lo que ya existe en el hogar. Cuadernos, colores, mochilas y tijeras del ciclo anterior pueden seguir siendo funcionales.

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Identificar qué sirve y qué no evita compras por costumbre o por presión social, dos de las causas más frecuentes de gasto innecesario en esta temporada, de acuerdo con las instituciones.

Comparar precios entre distintas tiendas antes de comprar puede representar un ahorro significativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta “Quién es Quién en los Precios”, disponible en el portal de Profeco, permite comparar costos del mismo producto en distintas tiendas.

Usarla antes de ir al súper o a la papelería puede traducirse en un ahorro real por lista de útiles.

Presupuesto fijo y compras anticipadas, contra los gastos de último momento

La guía insiste en definir un techo de gasto antes de entrar a cualquier tienda.

Sin presupuesto establecido, la compra impulsiva y los precios elevados por urgencia se vuelven inevitables.

Organizarse con otras familias para comprar en grupo permite acceder a descuentos que no están disponibles para compradores individuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Priorizar según las necesidades reales del ciclo escolar —no según lo que pide la moda o la publicidad— es parte de esa disciplina.

Organizarse con otras familias para comprar en grupo es otra alternativa que plantea el documento. Los descuentos por volumen en papelerías o mayoristas pueden bajar el costo por familia de forma considerable.

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Una infografía ilustra estrategias para reducir el gasto familiar en útiles escolares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Condusef advierte: casi uno de cada tres mexicanos no tiene ningún ahorro formal

El regreso a clases llega en un contexto de vulnerabilidad financiera para muchos hogares.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 del INEGI muestra que el 33.6% de la población nacional no realiza ningún tipo de ahorro.

La Condusef recomienda mantener el fondo de emergencia en una cuenta separada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sostiene que la constancia en las aportaciones, aunque sean pequeñas, es más efectiva a largo plazo que ahorrar grandes cantidades de manera esporádica.

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Frente a ese escenario, el gasto de regreso a clases no es un evento aislado: forma parte de un presupuesto anual que incluye transporte, actividades extracurriculares y eventualidades.

El regreso a clases representa uno de los momentos de mayor gasto para las familias mexicanas durante el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Planear este desembolso con anticipación es también una forma de proteger la estabilidad financiera del resto del año.

Escuelas particulares: los derechos que los padres deben conocer

Quienes llevan a sus hijos a escuelas privadas tienen derecho a adquirir útiles y uniformes en el establecimiento de su elección.

Ninguna institución puede obligar a comprar en un proveedor específico, de acuerdo con ambas autoridades.

Ninguna escuela particular puede obligar a los padres a adquirir útiles o uniformes en un proveedor específico, según las autoridades. La Profeco pone disposición los siguientes números para quejas o consultas: 55-5568-8722 desde la Ciudad de México y área metropolitana, o al 800-468-8722 para el resto de la República Mexicana. (Facebook/ Procuraduría Federal del Consumidor).

La guía también recuerda que las colegiaturas deben respetarse en los montos acordados y que los estudios deben tener validez oficial.

Informarse sobre becas y apoyos disponibles en cada localidad, siempre a través de fuentes oficiales, puede representar un alivio adicional al presupuesto familiar.

Estudiantes con uniformes y mochilas, acompañados por sus padres, llegan a la entrada de la Escuela Primaria Benito Juárez en México, adornada con un colorido mural histórico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La durabilidad de los productos reduce el gasto a lo largo del ciclo escolar

La guía señala que elegir productos de mayor durabilidad reduce la frecuencia de reemplazos y protege la inversión a largo plazo.

Una mochila o unos colores de mejor calidad pueden durar todo el ciclo, mientras que los de menor calidad suelen reponerse a mitad de año.

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El gasto escolar no termina con la compra de útiles: transporte y actividades extracurriculares también pesan en el presupuesto mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma lógica aplica a los uniformes. Adquirir tallas con margen de crecimiento y cuidar las prendas desde el inicio del ciclo evita compras adicionales antes de que termine el año escolar.

Tecnología y alimentación, dos rubros que también pesan en el gasto escolar

Los dispositivos electrónicos tienen un costo que va más allá de la compra inicial. Profeco recomienda apagar y desconectar equipos cuando no se usen, reparar antes de reemplazar y fomentar la donación de tecnología en buen estado.

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Estas medidas reducen tanto el gasto en aparatos nuevos como el consumo de energía.

Preparar el desayuno en casa es una alternativa más económica frente al consumo de alimentos procesados en el entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En alimentación, preparar el desayuno en casa y planear los alimentos de la semana resulta más económico que depender de productos procesados o compras en la escuela.

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Involucrar a niñas y niños en la preparación de sus alimentos, según la guía, también ayuda a generar hábitos que sostienen el ahorro a lo largo del año.