Adiós a la última diva: la histórica película que consagró a Elsa Aguirre en el Cine de Oro

Elsa Aguirre debutó en la pantalla grande en 1946 y acumuló una carrera de más de ocho décadas en el cine y la televisión mexicana.(Instagram/@elsa.aguirre.official).

Elsa Aguirre muere a los 95 años este miércoles 15 de julio en Cuernavaca, Morelos. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el deceso en un comunicado oficial.

La actriz chihuahuense, considerada la última diva viva de la Época de Oro del cine mexicano, consolidó su lugar en la historia del cine nacional con Algo flota sobre el agua (1948), la película que la reveló como figura de primera línea cuando tenía 17 años.

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La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el fallecimiento de Elsa Aguirre la madrugada del miércoles 15 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ANDI, a través de su cuenta oficial de Instagram, describió a Aguirre como “una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande”.

La Época de Oro del cine mexicano: el periodo de mayor esplendor de la industria nacional

El Gobierno de México, a través de un documento que coloca al 15 de agosto como día nacional del cine mexicano, define la Época de Oro como el periodo comprendido entre 1936 y 1956, cuando la industria fílmica nacional alcanzó su mayor auge.

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Elsa Aguirre fue considerada una de las últimas divas vivas de la Época de Oro del cine mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de un comunicado, Procine CDMX añade que en esos años México se convirtió en la única industria cinematográfica de habla hispana capaz de competir con Hollywood en América Latina. Elsa Aguirre fue protagonista de ese periodo desde sus primeros años.

Elsa Aguirre participó en más de 40 producciones cinematográficas a lo largo de su carrera, además de diversas telenovelas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algo flota sobre el agua: la película que consagró a Elsa Aguirre en el cine

Dirigida por Alfredo B. Crevenna y basada en la novela del escritor húngaro Lajos Zilahy, la película presentó a Aguirre en el papel de Azalea, una joven misteriosa que aparece arrastrada por el río y despierta el deseo de Manuel, interpretado por Arturo de Córdova.

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La crítica y el público reconocieron en esa actuación a una figura con peso propio. Fue su segundo largometraje como protagonista y el primero que la colocó en el radar de los grandes estudios.

En Algo flota sobre el agua (1948), Elsa Aguirre interpretó a Azalea, una joven misteriosa que aparece arrastrada por el río y despierta el deseo de Manuel, personaje interpretado por Arturo de Córdova. (Facebook/Elsa Aguirre).

La película combinó un drama de pasiones con el conflicto social de pescadores mexicanos.

En un artículo publicado en Imagofagia, revista de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, el investigador David Ramón describió al personaje de Córdova como “un hombre que se obsesiona y sucumbe ante la perturbadora belleza de Elsa Aguirre”.

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Elsa Aguirre nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Chihuahua.(Facebook/Elsa Aguirre)

En el set, los compositores Manuel Esperón y Zacarías Gómez Urquiza escribieron para ella el bolero Flor de Azalea, que se convirtió en su sello personal y fue versionado por artistas como Jorge Negrete, Los Panchos y Toña la Negra.

Cuidado con el amor: la escena romántica que protagonizó Aguirre con Pedro Infante

El salto definitivo a la categoría de diva llegó seis años después.

En Cuidado con el amor, dirigida por Miguel Zacarías, Aguirre protagonizó junto a Pedro Infante una de las secuencias más recordadas del cine nacional: la escena en que Infante le canta la famosa canción ‘’Cien años’'.

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Una infografía detalla la trascendencia de la actuación de Elsa Aguirre y Pedro Infante en la película "Cuidado con el amor" para la Época de Oro del cine mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa imagen quedó instalada en el acervo sentimental del público mexicano y es citada como una de las cumbres del melodrama de la Época de Oro.

Una carrera de más de 40 películas que atravesó siete décadas

Aguirre debutó en El sexo fuerte (1945), junto a su hermana Alma Rosa, tras ganar un concurso de nuevos talentos de Clasa Films Mundiales.

A lo largo de su carrera, Elsa Aguirre recibió el Ariel de Oro, uno de los máximos reconocimientos que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compartió créditos con Jorge Negrete en Lluvia roja (1950), con Cantinflas en Ama a tu prójimo (1958) y con Pedro Armendáriz en Pancho Villa y la Valentina.

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Su filmografía sumó más de 40 títulos. Entre los más recordados están La estatua de carne (1951), Cuatro noches contigo (1952), Vainilla, bronce y morir (1957) y Las figuras de arena.

La carrera cinematográfica y televisiva de la actriz Elsa Aguirre, con más de 40 películas, se ilustra en esta infografía que abarca desde 1945 hasta 2004. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En televisión participó en telenovelas desde 1989. Su última aparición frente a las cámaras fue en Belinda (2004), de TV Azteca.