México

Adiós a la última diva: la histórica película que consagró a Elsa Aguirre en el Cine de Oro

La actriz consolidó su legado en más de 40 películas y series, colaborando con figuras como Pedro Infante y Jorge Negrete

Guardar
Google icon
Primer plano de una mujer con cabello oscuro rizado, cejas definidas, ojos grandes y labios maquillados, con fondo difuminado en escala de grises.
Elsa Aguirre debutó en la pantalla grande en 1946 y acumuló una carrera de más de ocho décadas en el cine y la televisión mexicana.(Instagram/@elsa.aguirre.official).

Elsa Aguirre muere a los 95 años este miércoles 15 de julio en Cuernavaca, Morelos. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el deceso en un comunicado oficial.

La actriz chihuahuense, considerada la última diva viva de la Época de Oro del cine mexicano, consolidó su lugar en la historia del cine nacional con Algo flota sobre el agua (1948), la película que la reveló como figura de primera línea cuando tenía 17 años.

PUBLICIDAD

Ilustración de Elsa Aguirre en tres edades, con cabello oscuro, ondulado y canoso, rodeada de cintas de celuloide, cámaras de cine y flores rosadas.
La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el fallecimiento de Elsa Aguirre la madrugada del miércoles 15 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ANDI, a través de su cuenta oficial de Instagram, describió a Aguirre como “una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande”.

La Época de Oro del cine mexicano: el periodo de mayor esplendor de la industria nacional

El Gobierno de México, a través de un documento que coloca al 15 de agosto como día nacional del cine mexicano, define la Época de Oro como el periodo comprendido entre 1936 y 1956, cuando la industria fílmica nacional alcanzó su mayor auge.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Elsa Aguirre fue considerada una de las últimas divas vivas de la Época de Oro del cine mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de un comunicado, Procine CDMX añade que en esos años México se convirtió en la única industria cinematográfica de habla hispana capaz de competir con Hollywood en América Latina. Elsa Aguirre fue protagonista de ese periodo desde sus primeros años.

Mujer en vestido brillante, hombre de esmoquin y mujer de novia con tiara, sentados frente a un micrófono en una imagen monocromática con textura de acuarela.
Elsa Aguirre participó en más de 40 producciones cinematográficas a lo largo de su carrera, además de diversas telenovelas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algo flota sobre el agua: la película que consagró a Elsa Aguirre en el cine

Dirigida por Alfredo B. Crevenna y basada en la novela del escritor húngaro Lajos Zilahy, la película presentó a Aguirre en el papel de Azalea, una joven misteriosa que aparece arrastrada por el río y despierta el deseo de Manuel, interpretado por Arturo de Córdova.

La crítica y el público reconocieron en esa actuación a una figura con peso propio. Fue su segundo largometraje como protagonista y el primero que la colocó en el radar de los grandes estudios.

En Algo flota sobre el agua (1948), Elsa Aguirre interpretó a Azalea, una joven misteriosa que aparece arrastrada por el río y despierta el deseo de Manuel, personaje interpretado por Arturo de Córdova. (Facebook/Elsa Aguirre).
En Algo flota sobre el agua (1948), Elsa Aguirre interpretó a Azalea, una joven misteriosa que aparece arrastrada por el río y despierta el deseo de Manuel, personaje interpretado por Arturo de Córdova. (Facebook/Elsa Aguirre).

La película combinó un drama de pasiones con el conflicto social de pescadores mexicanos.

En un artículo publicado en Imagofagia, revista de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, el investigador David Ramón describió al personaje de Córdova como “un hombre que se obsesiona y sucumbe ante la perturbadora belleza de Elsa Aguirre”.

Elsa Aguirre nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Chihuahua.(Facebook/Elsa Aguirre)
Elsa Aguirre nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Chihuahua.(Facebook/Elsa Aguirre)

En el set, los compositores Manuel Esperón y Zacarías Gómez Urquiza escribieron para ella el bolero Flor de Azalea, que se convirtió en su sello personal y fue versionado por artistas como Jorge Negrete, Los Panchos y Toña la Negra.

Cuidado con el amor: la escena romántica que protagonizó Aguirre con Pedro Infante

El salto definitivo a la categoría de diva llegó seis años después.

En Cuidado con el amor, dirigida por Miguel Zacarías, Aguirre protagonizó junto a Pedro Infante una de las secuencias más recordadas del cine nacional: la escena en que Infante le canta la famosa canción ‘’Cien años’'.

Infografía que muestra una ilustración de Elsa Aguirre y Pedro Infante, acompañada de iconos relacionados con el cine y texto informativo.
Una infografía detalla la trascendencia de la actuación de Elsa Aguirre y Pedro Infante en la película "Cuidado con el amor" para la Época de Oro del cine mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa imagen quedó instalada en el acervo sentimental del público mexicano y es citada como una de las cumbres del melodrama de la Época de Oro.

Una carrera de más de 40 películas que atravesó siete décadas

Aguirre debutó en El sexo fuerte (1945), junto a su hermana Alma Rosa, tras ganar un concurso de nuevos talentos de Clasa Films Mundiales.

Proyector de video encendido sobre una mesa en una sala de estar, proyectando una película clásica en blanco y negro en una pared, con una taza y un control remoto al lado.
A lo largo de su carrera, Elsa Aguirre recibió el Ariel de Oro, uno de los máximos reconocimientos que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compartió créditos con Jorge Negrete en Lluvia roja (1950), con Cantinflas en Ama a tu prójimo (1958) y con Pedro Armendáriz en Pancho Villa y la Valentina.

Su filmografía sumó más de 40 títulos. Entre los más recordados están La estatua de carne (1951), Cuatro noches contigo (1952), Vainilla, bronce y morir (1957) y Las figuras de arena.

Infografía sobre la actriz Elsa Aguirre. Contiene ilustraciones de ella en diferentes épocas, una cámara de cine, televisores, una claqueta, premios y carteles de películas.
La carrera cinematográfica y televisiva de la actriz Elsa Aguirre, con más de 40 películas, se ilustra en esta infografía que abarca desde 1945 hasta 2004. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En televisión participó en telenovelas desde 1989. Su última aparición frente a las cámaras fue en Belinda (2004), de TV Azteca.

Temas Relacionados

Cine De Oro MexicanoCine Mexicanomexico-entretenimientomexico-noticiasNewsroom MXPeliculas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Buque Escuela ‘Cuauhtémoc’ zarpa con agenda para visitar puertos en Estados Unidos y Canadá

La travesía de tres meses llevará al navío a puertos de Estados Unidos y Canadá, con regreso previsto para el 15 de octubre

Buque Escuela ‘Cuauhtémoc’ zarpa con agenda para visitar puertos en Estados Unidos y Canadá

Maltrato animal en la CDMX: estas son las 15 colonias con más denuncias ante la PAOT

Pese a registrarse más de 3 mil 800 denuncias en la capital, el 73% de los casos fueron cerrados porque las autoridades enfrentaron imposibilidades legales o materiales para actuar

Maltrato animal en la CDMX: estas son las 15 colonias con más denuncias ante la PAOT

Becas Rita Cetina y Benito Juárez confirman cancelación de pagos en 2026: cuándo regresan los depósitos a todos los beneficiarios

Ambos programas entregan bimestralmente un apoyo económico de 1,900 pesos de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar

Becas Rita Cetina y Benito Juárez confirman cancelación de pagos en 2026: cuándo regresan los depósitos a todos los beneficiarios

Alcaldes de Nuevo León acusan que Samuel García retiene más de mil 700 mdp de presupuesto: Mauricio Tabe exige reposición

Al menos 18 alcaldes de la entidad exigieron la liberación de fondos y aportaciones a cada uno de los municipios de Nuevo León

Alcaldes de Nuevo León acusan que Samuel García retiene más de mil 700 mdp de presupuesto: Mauricio Tabe exige reposición

Metrobús hoy 15 de julio: estado del servicio en esta última hora

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Metrobús hoy 15 de julio: estado del servicio en esta última hora
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesaron a Saúl “El Oso” y Xavier de la Unión Tepito por secuestro exprés a transportistas en la CDMX

Procesaron a Saúl “El Oso” y Xavier de la Unión Tepito por secuestro exprés a transportistas en la CDMX

Gabinete de Seguridad investiga ataque de regidora en Tecate: confirma que funcionaria y su hija fueron trasladadas a un hospital de EEUU

Extorsión en BCS creció 95% en los primeros meses de 2026: de 24 víctimas a 92 en solo dos años

Golpe al Cártel de Sinaloa: desmantelan tres centros de producción de metanfetamina en Cosalá

Encuentran un cuerpo en BC Sur e investigan si se trata de Carlos Beltrán, funcionario acusado de nexos con Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, llegará a salas de la Cineteca Nacional México

La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, llegará a salas de la Cineteca Nacional México

Masad Altamimi y Melissa Navarro: los momentos más polémicos de su romance en redes

“El que envenena y la que se ríe”: ex conductores de Ventaneando destrozan a Pedro Sola y Pati Chapoy

Maryfer Centeno asegura que Interpol busca a Marianne Gonzaga; ella lo niega y amenaza con acción legal

La Casa de los Famosos México 2026: la lista de presuntos sueldos filtrados de los habitantes confirmados

DEPORTES

Atlante en el Apertura 2026 de la Liga MX: jugadores estrellas y fechas clave a seguir en el calendario

Atlante en el Apertura 2026 de la Liga MX: jugadores estrellas y fechas clave a seguir en el calendario

La Liga MX revela la convocatoria para el All-Star Game 2026 frente a la MLS

Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX: jugadores estrellas y fechas clave a seguir en el calendario

Pumas vs Pachuca: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 1 de la Liga Mx

América en el Apertura 2026 de la Liga MX: jugadores estrellas y fechas clave a seguir en el calendario