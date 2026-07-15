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Argentina vs. España: horario y dónde ver gratis en vivo la final del Mundial 2026 desde México

Los fanáticos del futbol vivirán un partido inédito en la lucha por conseguir la ansiada copa en suelo estadounidense

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Los equipos quieren alcanzar el máximo reconocimiento a nivel de selecciones en la edición 2026.
Los equipos quieren alcanzar el máximo reconocimiento a nivel de selecciones en la edición 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mesa está servida para el partido más importante del planeta. Tras una emocionante y cardíaca antesala en la que la Selección de Argentina dejó en el camino a Inglaterra en una batalla épica, el conjunto comandado por Lionel Scaloni ha sellado su boleto a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para medirse ante España.

Del otro lado del cuadro espera la rejuvenecida e invicta escuadra europea, que previamente eliminó a Francia, prometiendo regalarnos una definición inédita y de pronóstico reservado en territorio norteamericano.

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El astro argentino jugará su segunda final con la albiceleste. (Reuters/Nathan Ray Seebeck)
El astro argentino jugará su segunda final con la albiceleste. (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

¿A qué hora empieza la Final del Mundial 2026?

La gran final de la Copa del Mundo se disputará en la majestuosa cancha del MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey. Para la comodidad de los fanáticos en la República Mexicana, las acciones comenzarán en un horario sumamente accesible:

  • Hora del Centro de México (CST): 13:00 horas
  • Hora del Pacífico mexicano (MST): 12:00 horas
  • Hora del Noroeste (PST): 11:00 horas
La Roja llega a una final luego de 16 años de ausencia. (AP Foto/Ashley Landis)
La Roja llega a una final luego de 16 años de ausencia. (AP Foto/Ashley Landis)

¿Dónde ver la final Argentina vs. España gratis en México?

Para fortuna de todos los aficionados al balompié, los derechos de transmisión de la Copa del Mundo aseguran una cobertura total a través de la televisión abierta, permitiendo disfrutar el partido sin costo alguno desde cualquier rincón del país.

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Televisión Abierta (Gratis)

  • Televisa (Canal 5): La señal de TUDN contará con la transmisión directa del encuentro, incluyendo análisis previos y mesa de debate con sus especialistas.
  • TV Azteca (Azteca 7): El equipo de Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos llevará su icónica narración del partido decisivo a las pantallas de todo México.

Alternativas en Streaming y Digital

Si deseas ver el partido en movimiento o desde dispositivos móviles de forma legal y gratuita, estas son las opciones disponibles:

  • ViX: La plataforma de streaming ofrecerá de manera gratuita la señal de los canales de televisión abierta para usuarios en territorio mexicano.
  • App de Azteca Deportes: Disponible para sistemas iOS y Android, transmitirá en vivo el minuto a minuto con la misma señal televisiva de Azteca 7.
El Dibu Martínez fue parte fundamental del triunfo argentino. (REUTERS/Agustin Marcarian)
El Dibu Martínez fue parte fundamental del triunfo argentino. (REUTERS/Agustin Marcarian)

¿Cómo llegan los equipos a la final?

Ambas escuadras llegan a esta cita tras superar un torneo sumamente exigente de 48 selecciones. España ha deslumbrado al mundo con el dinámico juego asociativo implementado por Luis de la Fuente, manteniendo paso perfecto desde la fase de grupos.

Fase de grupos

  • 15 de junio: España 0-0 Cabo Verde (Atlanta)
  • 21 de junio: España 4-0 Arabia Saudita (Atlanta)
  • 27 de junio: Uruguay 0-1 España (Guadalajara)

Fase eliminatoria

  • 2 de julio – Dieciseisavos de final: España 3-0 Austria (Los Ángeles)
  • 6 de julio – Octavos de final: Portugal 0-1 España (Dallas)
  • 10 de julio – Cuartos de final: España 2-1 Bélgica (Los Ángeles)
  • 14 de julio – Semifinales: Francia 0-2 España (Dallas)

Por su parte, Argentina apeló a la mística, el colmillo de sus referentes históricos y un orden táctico impecable para sobreponerse a un durísimo cruce ante Inglaterra en la ronda semifinal.

Fase de grupos (Grupo J)

  • 16 de junio: Argentina 3-0 Argelia (Kansas City)
  • 22 de junio: Argentina 2-0 Austria (Dallas)
  • 27 de junio: Jordania 1-3 Argentina (Dallas)

Fase eliminatoria

  • 3 de julio – Dieciseisavos de final: Argentina 3-2 Cabo Verde (Miami, tiempo extra)
  • 7 de julio – Octavos de final: Argentina 3-2 Egipto (Atlanta, remontada en los últimos minutos)
  • 11 de julio – Cuartos de final: Argentina 3-1 Suiza (Kansas City, tiempo extra)
  • 15 de julio – Semifinal: Argentina vs. Inglaterra (Atlanta, pendiente de jugarse)

Esta final no sólo coronará al nuevo monarca del mundo, sino que además cumplirá el deseo de millones de aficionados de presenciar el cara a cara que quedó pendiente a inicios de año en la Finalíssima.

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