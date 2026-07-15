SEP publica el calendario escolar 2026-2027: ¿Cuándo regresan los alumnos a clases?

SEP revela el calendario de regreso a clases. (Pexels)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló oficialmente el calendario escolar para el ciclo 2026-2027 de educación básica, estableciendo las fechas de inicio y fin de clases, así como los periodos vacacionales y los días de suspensión de labores docentes.

Hasta hace unos días toda la información sobre el regreso a las actividades escolares se mantenía de forma preliminar, pero este miércoles la dependencia dio a conocer que las y los estudiantes de prescolar, primaria y secundaria contarán con 185 días efectivos de la jornada escolar.

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El Diario Oficial de la Federación (DOF) señala que los calendarios serán obligatorios para las escuelas públicas y los planteles privados incorporados al Sistema Educativo Nacional.

¿Cuándo regresan los alumnos a clases?

Tras seis semanas de periodo vacacional de verano, todos los alumnos comenzarán un nuevo ciclo en las aulas, retomando sus actividades académicas conforme a la programación oficial de la SEP.

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De acuerdo a la información brindada por las autoridades, las niñas, niños y adolescentes que cursen el nivel básico deberán regresar al salón de clases a partir del 31 de agosto de 2026. La clausura está programada para el viernes 9 de julo de 2027.

Periodo vacacional y días de asueto para el ciclo 2026-2027

Vacaciones

Invierno: del 21 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027.

Semana Santa: del 29 de marzo al 9 de abril de 2027.

Verano: a partir del 10 de julio de 2027 (último día de clases 9 de julio de 2027)

Viernes de Consejo Técnico Escolar (CTE)

25 de septiembre de 2026

30 de octubre de 2026

27 de noviembre de 2026

29 de enero de 2027

26 de febrero de 2027

26 de marzo de 2027

28 de mayo de 2027

25 de junio de 2027

Días de asueto (puentes)

16 de septiembre de 2026 (Independencia de México)

2 de noviembre de 2026 (Día de Muertos)

16 de noviembre de 2026 (Revolución Mexicana)

1 de febrero de 2027 (Constitución Mexicana)

15 de marzo de 2027 (Natalicio de Benito Juárez)

5 de mayo de 2027 (Batalla de Puebla)

El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para México detalla las fechas clave del ciclo educativo para preescolar, primaria y secundaria. (SEP)

Mario Delgado resalta logros educativos al terminar el ciclo escolar 2025-2026

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, celebró el cierre del ciclo escolar 2025-2026, resaltando los avances logrados a nivel nacional en materia educativa. Felicitó a estudiantes de todos los niveles y señaló la importancia de continuar con la preparación académica.

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Por otro lado, destacó que, gracias a la política de bienestar impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, las becas educativas se han extendido a millones de alumnos de primaria, secundaria y educación superior, beneficiando a más de 40 mil universitarios con la Beca Gertrudis Bocanegra.

El funcionario detalló que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) ha consolidado estrategias como “Vive saludable, vive feliz”, que permitió realizar valoraciones integrales a 10.8 millones de estudiantes de primaria, con expedientes digitales de salud escolar y atención especializada en nutrición y odontología. Además, el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) mejoró cerca de 73 mil planteles y las becas para el Bienestar alcanzan ya a 22 millones de alumnos en todo el país. El magisterio también vio avances históricos: incremento salarial, más plazas docentes y congelación de la edad mínima de jubilación.

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El titular de la SEP reiteró el compromiso del Gobierno federal para seguir ampliando la cobertura y calidad educativa, fortaleciendo la infraestructura escolar y garantizando la inclusión, equidad y excelencia en la educación mexicana.