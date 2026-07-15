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Iván Archivaldo Guzmán huyó de Los Cabos tras amenazas de El Chapo Isidro: le dieron un ultimátum de 48 horas para salir de BCS

De acuerdo con el periodista José Luis Montenegro, El Chapo Isidro dio 48 horas a El Chapito y a su gente para salir del estado, el pasado mes de mayo

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Dos hombres posan con el mapa en silueta de Baja California Sur, un avión de pasajeros y un cielo con nubes durante el atardecer.
El Chapo Isidro amenazó a Los Chapitos y les dio 48 horas para salir de Baja California Sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos semanas antes de que terminara el mes de mayo José René Bastidas Mercado, alias el 00, aliado de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, y Jaime Andrés Fernández Zazueta, alias El Jimmy, miembro de Los Chapitos, muy cercano a Iván Archivaldo Guzmán, líder de esa facción del Cártel de Sinaloa, sostuvieron una reunión con miembros destacados del gobierno de Baja California Sur.

En dicha reunión, se informó sobre la llegada de El Chapo Isidro, a esa entidad.

En esa reunión se les dijo a los miembros de Los Chapitos que todos sus integrantes que se encontraban en el estado tenían 48 horas para salir de ahí.

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Así lo aseguró el periodista José Luis Montenegro en su más reicente capítulo del podcast Narcomundo.

El periodista aseguró que esa misma noche Iván Archivaldo Guzmán, El Chapito, líder de Los Chapitos e hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, tomó un vuelo en un avión privado que lo trasladó a Guadalajara, capital del estado de Jalisco, pues se encontraba en San José del Cabo, uno de sus escondites predilectos, al menos en hasta ese momento.

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Víctor Manuel Castro Cosío, El Profe, gobernador del estado, estuvo enterado de dicha huida, así como Carlos Alberto Beltrán Olmedo, entonces oficial mayor del Ayuntamiento de Los Cabos, quien renunció al cargo el 25 de mayo.

Ambos personajes de la política local son muy cercanos a la familia Guzmán, señaló el periodista.

¿Quién es El Jimmy?

De acuerdo con Montenegro, la historia de Jaime Andrés Fernández Zazueta, alias El Jimmy, es la de un capo leal, pues no solo actuó como puntero del hijo de El Chapo Guzmán, sino que se convirtió muy pronto en un estratega y en el tercero en la línea de mando del Cártel de Sinaloa, tan solo después de José Ángel Canobbio Inzunza, alias El Güerito, quien fue extraditado a Estados Unidos el 27 de febrero del 2025, y de Óscar Noé Medina González, alias El Panu, asesinado en diciembre pasado en un restautante en la colonia Juárez, en la Ciudad de México.

El Jimmy nació el 13 de octubre de 1989, o sea, es 6 años más chico que Iván Archivaldo Guzmán, quien de acuerdo con informes, nació el 15 de agosto de 1983. Ambos crecieron en Culiacán, Sinaloa, y cuando El Chapito se iba de vacaciones a Puerto Vallarta o pasaba largas temporadas en Guadalajara, El Jimmy hacía hasta lo imposible por seguirle los pasos.

Hay que recordar que el 15 de agosto del 2016 el hijo de El Chapo Guzmán asistió al popular restaurante bar La Leche, en Puerto Vallarta, Jalisco, para celebrar su cumpleaños 33, en donde fue secuestrado por un comando armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), más específicamente de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar portada
El Chapiyo huyó de BCS tras las amenazas.

Iván iba a compañado por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, su hermano, su suegro Mario Lindoro Elenes, El Niño, su cuñado Alfredo Lindoro Navidad, alias El 7, y su esposa Araceli Sulema Lindoro, con quien tendría al menos 2 hijos. En esa ocasión también iba El Jimmy.

¿Quién es el 00?

Por otra parte, René Bastidas, el 00, no solamente cobra cuotas a diferentes comercios en Baja California Sur, sino que mantiene sometida a la población mediante una Pax Narca, que es el falso discurso de protección por parte de miembros del Crimen Organizado, que le dice a los comercios, empresarios e incluso a los propios políticos, que les den el control del estado para distribuir drogas o para crear laboratorios de fentanilo, y con ello, mantendrán en paz al estado.

Bastidas, nacido en el poblado de Ajoya, en San Ignacio, Sinaloa, se encarga de asesinar a policías que no se alínean con eso.

El inició en el mundo del crimen con Dámaso López Núñez, El Licenciado, uno de los últimos herederos del cártel de los Beltrán Leyva, y de Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, líder de una facción ligada al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tras la caída de El Lic y su hijo El Minilic, Bastidas se quedó con la plaza que le habían encargado: la de La Cruz, en Elota, Sinaloa. Tras esto se unió a El Chapo Isidro.

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