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Así son los nuevos jerseys de los equipos de la Liga MX para el Apertura 2026

Los equipos comienzan a revelar sus uniformes para la nueva temporada, con diseños que van de lo clásico a lo más innovador

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Los clubes presentan sus diseños para la temporada, mientras algunos aún esperan el anuncio oficial de sus marcas patrocinadoras.
Los clubes presentan sus diseños para la temporada, mientras algunos aún esperan el anuncio oficial de sus marcas patrocinadoras.

El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX está a punto de comenzar y, además de la expectativa por el regreso del futbol mexicano, los aficionados también esperan conocer las nuevas indumentarias que vestirán sus equipos durante la temporada.

El campeonato iniciará el 18 de julio con el encuentro entre Necaxa y Atlante en el Estadio Victoria. De cara al arranque del certamen, varios clubes ya presentaron oficialmente sus nuevos uniformes, mostrando propuestas que combinan tradición e innovación.

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El histórico equipo mexicano inicia una nueva aventura en el máximo circuito con grandes expectativas entre su afición. (Ilustración: Jovani Pérez)
El histórico equipo mexicano inicia una nueva aventura en el máximo circuito con grandes expectativas entre su afición. (Ilustración: Jovani Pérez)

Entre las equipaciones que más comentarios han generado se encuentra la del Atlante, cuyo diseño ha sido ampliamente reconocido por los seguidores azulgranas gracias a un estilo sobrio y elegante que recuerda la identidad histórica de la institución.

Mientras algunos equipos apostaron por cambios llamativos y detalles modernos, otros decidieron conservar una imagen más clásica para la campaña 2026.

Hasta ahora, no los 18 clubes han dado a conocer sus jerseys de manera oficial. Aunque en redes sociales circulan diversas filtraciones, las imágenes definitivas solo serán consideradas cuando sean anunciadas por cada institución y por las marcas deportivas encargadas de su fabricación.

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Con el inicio del Apertura 2026 cada vez más cerca, la presentación de los nuevos uniformes se ha convertido en uno de los temas que más expectativa genera entre los aficionados de la Liga MX.

América

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Atlas

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Atlante

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Atlético de San Luis

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Cruz Azul

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FC Juárez

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León

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Monterrey

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Necaxa

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Pachuca

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Pumas UNAM

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Querétaro

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Santos Laguna

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Tigres UANL

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Toluca

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