Atlante en el Apertura 2026 de la Liga MX: jugadores estrellas y fechas clave a seguir en el calendario

El histórico equipo mexicano inicia una nueva aventura en el máximo circuito con grandes expectativas entre su afición.

El Atlante protagonizará una de las historias más llamativas del Torneo Apertura 2026. Después de un largo periodo fuera del máximo circuito, el histórico conjunto azulgrana vuelve a competir en la Liga MX con el objetivo de recuperar el protagonismo que lo convirtió en uno de los clubes tradicionales del futbol mexicano. Su regreso se dio tras adquirir el lugar de Mazatlán para la temporada 2026-27.

La directiva apostó por un entrenador con amplia experiencia en el futbol nacional para encabezar este nuevo proyecto. Miguel “Piojo” Herrera fue presentado como director técnico del equipo de cara al Apertura 2026, iniciando así una nueva etapa con la misión de mantener al Atlante en Primera División y construir un conjunto competitivo desde su primer torneo.

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Miguel Herrera comenzará a dirigir al Atlante a partir de la próxima temporada (X@Atlante)

El debut de los Potros será el 16 de julio, cuando visiten a Necaxa en el Estadio Victoria, partido que además abrirá oficialmente el Apertura 2026. Días más tarde disputarán su primer encuentro como locales frente al América, uno de los compromisos que mayor expectativa ha despertado entre los aficionados por tratarse del regreso del club a casa y ante uno de los equipos más populares del país.

En cuanto a la plantilla, Atlante apostó por conservar la base que logró consolidar durante sus últimos torneos y reforzarla con futbolistas de experiencia para afrontar el reto de competir nuevamente en la élite del futbol mexicano. La mezcla entre jugadores consolidados y elementos jóvenes será una de las principales fortalezas del proyecto encabezado por Herrera.

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Atlante, de la mano de Miguel Herrera, volverá al máximo circuito con el partido que dará inicio al Apertura 2026 contra Necaxa. (X/ @Atlante)

<b>Un calendario que pondrá a prueba a los Potros desde el inicio</b>

El regreso del Atlante estará acompañado de partidos de gran atractivo. Además de enfrentar al América en la Jornada 2, el calendario contempla compromisos ante clubes como Cruz Azul, Pumas, Chivas, Tigres, Monterrey y Toluca, rivales que medirán el verdadero nivel competitivo del equipo durante su primer semestre en la Liga MX.

Uno de los aspectos que más ilusión genera entre la afición azulgrana es volver a ver al equipo disputando encuentros de Primera División y reviviendo rivalidades históricas que permanecieron ausentes durante varios años debido a su estancia en la Liga de Expansión.

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El Estadio Azteca entra en modo Liga MX con el retiro de pendones, vallas y publicidad referentes al Mundial 2026 para entregar el recinto el 12 de julio. REUTERS/Hannah Mckay

Atlante disputará sus partidos como local en el Estadio Azteca,inmueble en donde fue su casa en la década de los 90, sede que albergará los encuentros del América durante el Apertura 2026.

El reto para Miguel Herrera será importante. Además de conseguir resultados positivos, deberá formar un equipo capaz de competir semana tras semana contra plantillas con mayor inversión y experiencia reciente en la Primera División.

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(Instagram / @atlantefc)

La presión también estará presente por el peso histórico del club. Atlante es una de las instituciones con mayor tradición en el futbol mexicano y su regreso ha despertado entusiasmo entre aficionados que esperaban volver a verlo enfrentando a los grandes equipos del país.

Con un entrenador de amplia trayectoria, una afición que nunca dejó de respaldar al club y un calendario lleno de partidos atractivos, los Potros de Hierro afrontarán el Apertura 2026 con la ilusión de convertirse en una de las revelaciones del campeonato. Más allá del objetivo de asegurar la permanencia, el equipo buscará demostrar que tiene los argumentos suficientes para competir de tú a tú contra cualquier rival y escribir un nuevo capítulo en la rica historia de una institución que vuelve a ocupar el lugar que durante décadas tuvo dentro de la Liga MX.

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