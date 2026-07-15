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Sky Team vs Los Infernales: así será la función del Viernes Espectacular en la Arena México

Místico, Máscara Dorada y Neón encabezarán una cartelera que también contará con Amazonas y un duelo por campeonato

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(Foto: Cortesía CMLL)
(Foto: Cortesía CMLL)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) prepara una nueva edición del tradicional Viernes Espectacular, función que reunirá a algunos de los luchadores más importantes de la empresa en una cartelera marcada por rivalidades, una defensa de campeonato y la presencia de talento internacional sobre el ring de la Arena México.

La lucha estelar estará protagonizada por el Sky Team, integrado por Místico, Máscara Dorada y Neón, quienes intentarán frenar el dominio de Los Infernales, tercia conformada por Averno, Euforia y Mephisto, una de las agrupaciones rudas más exitosas y experimentadas del Consejo.

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(Foto: Cortesía CMLL)
(Foto: Cortesía CMLL)

El enfrentamiento llega en un momento en el que ambas facciones atraviesan una intensa rivalidad, por lo que se espera un combate cargado de castigos, vuelos y polémica desde el primer minuto.

La batalla semifinal también promete emociones. Dragón Rojo Jr., acompañado por Titán y Capitán Suicida, buscará ajustar cuentas con Bárbaro Cavernario, quien nuevamente hará equipo con Soberano Jr. y Yutani, luego de varias semanas de confrontaciones entre ambas esquinas.

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Templario arriesga el Campeonato Mundial Medio de MLW

(CMLL / Diego Cedrix)
(CMLL / Diego Cedrix)

Uno de los platillos fuertes de la noche será la defensa del Campeonato Mundial Medio de MLW, donde Templario pondrá en juego el cinturón frente al luchador surcoreano Ikuro Kwon, quien intentará sorprender al Guerrero León y conquistar su primer campeonato dentro de la empresa mexicana.

La rivalidad cobra mayor relevancia luego de lo ocurrido en la función del pasado 14 de julio, cuando parecía que Templario conduciría a su equipo hacia la victoria gracias a un espectacular Sasuke Special. Sin embargo, Último Guerrero intervino de manera ilegal al arrancarle la máscara, permitiendo que él, Gran Guerrero y Stuka Jr. se llevaran el triunfo sobre Templario, Xelhua y Esfinge.

Otro de los combates que dejó huella fue el duelo individual entre Neón y Yutani. El integrante del Sky Team volvió a demostrar por qué es una de las figuras con mayor crecimiento dentro del CMLL al imponerse con su espectacular Lance Espacial, movimiento con el que consiguió una importante victoria.

Por su parte, el talento internacional también tuvo una destacada actuación durante la función anterior. Black Tiger, acompañado por Ikuro Kwon, Shigeo Okumura y Shoma Kato, derrotó a Fugaz, Max Star, Futuro y Hombre Bala Jr. después de conectar una poderosa Black Tiger Bomb sobre Hombre Bala Jr.

En la rama femenil, Reyna Isis confirmó su gran momento al imponerse a Garra Negra, aprovechando su experiencia para sellar la victoria mediante una efectiva plancha desde las cuerdas.

(Foto: Cortesía CMLL/ Diego Cedrix)
(Foto: Cortesía CMLL/ Diego Cedrix)

La velada del 14 de julio también dejó una espectacular remontada protagonizada por Hijo del Pantera, El Audaz y Pantera Jr., quienes reaccionaron cuando parecían superados para derrotar a Infarto, Disturbio y Cerebro Negro Jr.

Las Amazonas del CMLL también tendrán un papel importante en el Viernes Espectacular. Tessa Blanchard, Thunder Rosa y Johnnie Robbie harán equipo para enfrentar a Persephone, Sanely y Olympia, en una lucha que combinará experiencia internacional con el talento femenino de la empresa.

(Foto: Cortesía CMLL/ Diego Cedrix)
(Foto: Cortesía CMLL/ Diego Cedrix)

La cartelera será complementada por un Match Relámpago de Parejas, donde Rey Cometa y Espíritu Negro chocarán con Raider y Espanto Jr., mientras que la función abrirá con el enfrentamiento entre Blue Shark y Rey Pegasus frente a Poseidón y Makará.

(Foto: Cortesía CMLL/ Diego Cedrix)
(Foto: Cortesía CMLL/ Diego Cedrix)

Con una lucha estelar de alto impacto, un campeonato internacional en disputa y varias rivalidades que llegan al límite tras los acontecimientos de la semana pasada, el Viernes Espectacular del CMLL promete una noche llena de emociones para los aficionados que se den cita en la Arena México, donde las principales figuras del Consejo buscarán escribir un nuevo capítulo en una de las funciones más importantes del calendario luchístico mexicano.

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