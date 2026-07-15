Recepcionista sufre agresión de huésped en hotel de Santa Fe: cámaras captan el ataque

En un hotel de lujo un hombre causó daño a una mujer y nadie intervino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas horas las cámaras de vigilancia de un hotel de lujo revelaron las agresiones verbales y físicas que sufrió una recepcionista en Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México. Las imágenes dadas a conocer en redes sociales han ocasionado severa indignación que los usuarios exigen que el caso no quede impune.

En varios sitios se percibe cuando un sujeto se acerca a una señorita y la empieza a ofender, verbalmente, mientras ella toma su celular para empezar a grabar al sujeto que la comienza a insultar delante de otro hombre que parece ser uno de los guardias que trabaja en el hotel. .

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De acuerdo a los videos que circulan por las redes sociales se escucha claramente las palabras altisonantes que este hombre le dice a la recepcionista antes de soltar golpes y patadas sin que nadie interviniera.

“En el teléfono, póngase a hacer su trabajo, vieja hue... Ponte a trabajar ya. Órale el teléfono, es una pen... dame el teléfono, estoy hasta la p... madre de esto, pen... A ver, dámelo por favor, que me des el pi... teléfono, dámelo, dame el teléfono, estoy hasta el gorro de tu pi... actitud”, exclamó el agresor.

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Momentos antes de ocurrir los ataques físicos hacia la señorita de un hotel de lujo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el momento que la recepcionista lo comenzó a filmar, él la cuestionó antes de soltarle un manotazo, provocando que se hiciera daño en la cara con su mismo celular, el cual fue destruido por el hombre que no tuvo control de sus actos en ese momento.

Tras la develación del video de la cámara de seguridad, el periodista Ciro Gómez Leyva informó que esta persona estaría identificada como Octavio Jorge Cortés Jiménez, quien ya habría sido denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

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Según los reportes, el atacante dirige una empresa que sería señalada en medios de Sinaloa por fraudes relacionados con la venta de departamentos en Mazatlán. Se dice que al menos 70 personas lo habrían denunciado por este motivo desde el año 2019.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ya fue instruida por esta situación que, mediante un comunicado, afirmaron que brindaron acompañamiento a la víctima y recabaron la suficiente información para colaborar con la Fiscalía para iniciar las investigaciones.

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“Respecto a la difusión de un video en redes sociales donde se observa a un hombre que agrede a la recepcionista de un residencial, localizado en la colonia Lomas de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, personal de Sector de esta Secretaría ya realizó una entrevista con la trabajadora de 40 años de edad, así como con el gerente del establecimiento, para brindarles la asesoría y acompañamiento necesarios", dicen sus líneas.

“En tanto, la Fiscalía ya realiza la investigación correspondiente y coordina la implementación de las medidas de protección necesarias. Además, se instruyó a la Dirección General de Seguridad Privada de la SSC iniciar una investigación de la empresa que ofrece servicios en el departamento turístico, además de realizar una verificación de su estatus para integrarlo a las indagatorias que deriven de la denuncia”, agregó la Unidad de contacto del Secretario SSC CDMX.

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¿Dónde ocurrió la agresión a la recepcionista?

Una mujer observa su teléfono mientras un hombre la agrede verbalmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cámaras de seguridad provienen del hotel Park Life Paradox, de la colonia Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, en Ciudad de México. El hotel también emitió un comunicado donde condena el ataque hacia su recepcionista de 40 años y afirma que colabora con las autoridades para que se haga justicia.

Por otro lado, diversas colectivos feministas y sindicatos de trabajadores hoteleros han solicitado que el culpable de este acto violento sea sancionado penalmente y al mismo tiempo exigen al hotel que fortalezca sus protocolos de protección hacia su personal.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que revisa si los guardias asignados en el hotel cumplieron con su deber, ya que en las imágenes se aprecia que no intervinieron para detener la agresión.

El caso ha generado indignación en las redes sociales, donde usuarios exigen justicia y medidas para evitar agresiones contra trabajadoras en hoteles y otros servicios.

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