México

“El que envenena y la que se ríe”: ex conductores de Ventaneando destrozan a Pedro Sola y Pati Chapoy

Martha Figueroa y Juan José Origel lanzaron críticas directas contra sus ex compañeros luego de la polémica por comentarios considerados apología de la violencia hacia mascotas

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Los presentadores Pepillo Origel y Martha Figueroa aparecen en un segmento de programa televisivo. Ambos dialogan en un estudio con fondo de paneles. Uno de los presentadores sostiene una copa de vino tinto y en diferentes momentos se observa a ambos sonreír y reír. El video corresponde a un programa de tertulia o debate sobre temas del espectáculo, donde se comentan noticias y eventos de figuras públicas. La conversación aborda, entre otros temas, la situación de Pedrito Sola.

Martha Figueroa y Juan José Origel lanzaron críticas directas contra Pedro Sola Pati Chapoy este 12 de julio de 2026, durante su programa “Con permiso” en Unicable, luego de la polémica por comentarios considerados apología de la violencia hacia mascotas en Ventaneando.

Ambos exconductores ironizan sobre el impacto social y legal que generan las declaraciones de sus excompañeros, quienes enfrentan boicots comerciales tras incitar a la violencia contra perros y sus dueños.

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En la transmisión reciente de “Con permiso”, Martha Figueroa abordó el estado de los perros de Origel: “Tus perritos están bien, todo bien”. Origel respondió: “¿Los qué?”. Tras una breve conversación sobre perros y la seguridad de sus mascotas, Origel dice: “Fíjate que me pensaba traerme a Tommy y a Jerry, pero ay, no me los vayan a envenenar. No, mejor no”. El diálogo continúa con referencias explícitas: “El que envenena. Ay, Dios mío”, a lo que Figueroa añade: “Y la que se ríe”, seguido de risas en el set.

Ventaneando y la apología de la violencia hacia mascotas: origen de la polémica

La controversia inició el pasado 6 de julio de 2026, cuando Pedro Sola expresó en Ventaneando su rechazo a la presencia de perros en establecimientos comerciales y restaurantes. Durante la transmisión, el economista afirmó: “Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”, refiriéndose a las mascotas, y agrega: “Dan ganas de darle un balazo a los dueños”.

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“El que envenena y la que se ríe”: ex conductores de Ventaneando destrozan a Pedro Sola y Pati Chapoy (RS)
“El que envenena y la que se ríe”: ex conductores de Ventaneando destrozan a Pedro Sola y Pati Chapoy (RS)

Aunque Mónica Castañeda lo interrumpió de inmediato con “envenenarlos jamás”, Pati Chapoy respondió con risas y aplausos, sugiriendo además que algunos dueños “necesitan atención psiquiátrica”.

Las declaraciones despiertan indignación en redes sociales y provocan reacciones inmediatas de organizaciones civiles y empresas.

Empresas retiran publicidad de Ventaneando

Tras la transmisión, al menos cuatro marcas principales anuncian públicamente su retiro como patrocinadores de Ventaneando. Entre las empresas que cancelan su publicidad están PanditasHallsClorets y Trident. Las compañías difunden que su decisión busca deslindarse de cualquier mensaje que promueva la crueldad animal.

El boicot comercial se suma a la presión social en redes y agrava la crisis de reputación del programa y sus conductores.

Presunta denuncia penal y suspensión de cuentas en redes sociales

La organización Va por sus Derechos presenta una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Pedro Sola y Pati Chapoy, con el argumento de presunta apología del maltrato animal y provocación pública para cometer un delito. El proceso penal se suma a la suspensión de las cuentas oficiales de Chapoy en la plataforma X (antes Twitter), luego de múltiples reportes y denuncias de usuarios.

En paralelo, usuarios de redes sociales recuperan videos de años previos donde Sola sugiere acciones violentas contra perros, lo que incrementa el número de exigencias ciudadanas para que ambos conductores salgan de la televisión abierta.

Pedro Sola -México- 15 julio
(Ventaneando/TV Azteca)

Disculpa pública y reacciones de TV Azteca

El 8 de julio de 2026, Pedro Sola lee una disculpa durante la transmisión de Ventaneando, reconociendo su “falta de empatía”. Colectivos animalistas y parte del público califican la disculpa de insuficiente y forzada. Por su parte, el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, declaró que las palabras de Sola fueron “lamentables”.

Citas y frases destacadas en la polémica

  • Pedro Sola en Ventaneando el 6 de julio de 2026: “Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”.
  • Pati Chapoy durante la misma emisión: (risas y aplausos) y sugerencia de atención psiquiátrica para dueños de perros.
  • Juan José Origel en Con permiso el 12 de julio de 2026: “No me los vayan a envenenar. No, mejor no”.
  • Martha Figueroa: “Y la que se ríe”.

La discusión pública sobre los límites en los comentarios de figuras televisivas y la responsabilidad de los medios ante el maltrato animal continúa abierta, con repercusiones legales y comerciales para los involucrados.

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