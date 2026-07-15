Euro hoy en México: cotización de cierre del 15 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,92 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,11% respecto al precio anterior de 19,94 pesos mexicanos. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,74%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 8,23%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una disminución en el valor del euro frente al peso. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 4,73%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,57%, lo que sugiere un período de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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