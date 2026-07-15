México

Euro hoy en México: cotización de cierre del 15 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Guardar
Google icon
Imagen SECPEQ3UEBEPTO5YTGXHZONXVI

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,92 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,11% respecto al precio anterior de 19,94 pesos mexicanos. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,74%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 8,23%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una disminución en el valor del euro frente al peso. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 4,73%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,57%, lo que sugiere un período de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Recepcionista sufre agresión de huésped en hotel de Santa Fe: cámaras captan el ataque

Una mujer fue agredida verbal y físicamente por un sujeto quien ya habría sido denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX

Recepcionista sufre agresión de huésped en hotel de Santa Fe: cámaras captan el ataque

Chofer atropella a perrito en CDMX y en su intento de fuga termina herido por arma blanca

En la alcaldía Cuauhtémoc, el chofer de un autobús atropelló a un perrito e intentó darse a la fuga, pero logró ser encarado por los dueños de la mascota

Chofer atropella a perrito en CDMX y en su intento de fuga termina herido por arma blanca

México reconoce cooperación de Panamá para combatir la plaga del gusano barrenador

Modelo de control biológico en biofábrica de Chiapas fue retomado de la Planta de Pacora

México reconoce cooperación de Panamá para combatir la plaga del gusano barrenador

Temblor hoy 15 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Jalisco

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 15 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Jalisco

La Suprema Corte toma una pausa después de 10 meses de trabajo para el pueblo

Hugo Aguilar llamó a ministros a retomar las actividades al inicio de agosto al finalizar la sesión del 14 de julio

La Suprema Corte toma una pausa después de 10 meses de trabajo para el pueblo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

Grupo de Operaciones Especiales asegura arsenal y detiene a cuatro hombres en la colonia Villa Universidad de Culiacán

Conductor agrede con machete a padre e hijo de cinco años tras percance vial en Iztacalco

Iván Archivaldo Guzmán huyó de Los Cabos tras amenazas de El Chapo Isidro: le dieron un ultimátum de 48 horas para salir de BCS

Caen seis mandos policiacos en Puebla acusados de proteger a grupos criminales y facilitar la operación de narcolaboratorios

ENTRETENIMIENTO

Así fue el funeral de Elsa Aguirre: junto a sus enfermeras y rodeada de flores dignas de una diva

Así fue el funeral de Elsa Aguirre: junto a sus enfermeras y rodeada de flores dignas de una diva

Adiós a la última diva: la histórica película que consagró a Elsa Aguirre en el Cine de Oro

La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, llegará a salas de la Cineteca Nacional México

Masad Altamimi y Melissa Navarro: los momentos más polémicos de su romance en redes

“El que envenena y la que se ríe”: ex conductores de Ventaneando destrozan a Pedro Sola y Pati Chapoy

DEPORTES

Argentina vs. España: horario y dónde ver gratis en vivo la final del Mundial 2026 desde México

Argentina vs. España: horario y dónde ver gratis en vivo la final del Mundial 2026 desde México

Sky Team vs Los Infernales: así será la función del Viernes Espectacular en la Arena México

Así son los nuevos jerseys de los equipos de la Liga MX para el Apertura 2026

Atlante en el Apertura 2026 de la Liga MX: jugadores estrellas y fechas clave a seguir en el calendario

La Liga MX revela la convocatoria para el All-Star Game 2026 frente a la MLS