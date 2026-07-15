Caen seis mandos policiacos en Puebla acusados de proteger a grupos criminales y facilitar la operación de narcolaboratorios

De acuerdo con las investigaciones, entre abril y mayo del año en curso los directores de Seguridad Pública de Tlaola, Tlapacoya, Jopala y San Felipe Tepatlán presuntamente ordenaron a sus subordinados no intervenir en las operaciones del grupo criminal. (Crédito: redes sociales)

Seis directores de Seguridad Pública de municipios de la Sierra Norte y la Mixteca de Puebla fueron detenidos por su presunta participación en una red de protección a grupos del crimen organizado que operaban narcolaboratorios en la entidad.

De acuerdo con las investigaciones, los mandos habrían utilizado a las corporaciones municipales para facilitar el traslado de drogas sintéticas y precursores químicos, al ordenar a sus elementos no realizar inspecciones ni intervenir en las actividades de los delincuentes.

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Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas como parte de una investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual sostiene que los jefes policiacos incurrieron en encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal al brindar protección institucional a una organización criminal que operaba en distintas regiones de Puebla.

El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, informó que las indagatorias apuntan a que los mandos instruían deliberadamente a sus policías para omitir revisiones en carreteras y permitir el tránsito de vehículos utilizados para transportar precursores químicos destinados a la fabricación de drogas sintéticas.

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Aguilar Pala agregó que el gobierno de Puebla evalúa la posibilidad de que la Secretaría de Seguridad Pública estatal asuma temporalmente el control de las corporaciones policiacas.

Policías recibían la orden de “no meterse en problemas”

La carpeta judicial 81/2026/Huauchinango, derivada de la investigación FGEP/CDI/CGI/CGI-1/000035/2026, establece que entre abril y mayo de este año los directores de Seguridad Pública de Tlaola, Tlapacoya, Jopala y San Felipe Tepatlán presuntamente ordenaron a sus subordinados no intervenir en las operaciones del grupo criminal.

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Entre los principales datos de prueba figuran los testimonios de policías municipales que declararon ante el Ministerio Público haber recibido instrucciones directas de sus superiores para “no meterse en problemas” cuando detectaban actividades relacionadas con la organización delictiva.

Las declaraciones también refieren que, cuando identificaban vehículos que transportaban precursores químicos, los agentes eran obligados a dejarlos continuar su trayecto sin realizar inspecciones, aseguramientos o cualquier otra acción policial que pudiera afectar las operaciones del grupo criminal.

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De acuerdo con la Fiscalía, ese esquema de omisiones permitía garantizar el funcionamiento de un narcolaboratorio instalado entre los municipios de Tlapacoya y Jopala, en la Sierra Norte de Puebla.

¿Quiénes son los mandos detenidos?

La fiscal estatal, Idamis Pastor Betancourt, informó que en la Sierra Norte fueron detenidos Ángel Miguel Garrido, director de Seguridad Pública de Tlaola; Evencio Rosas Luna, de Tlapacoya; y Manuel Martínez González, de Jopala.

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Asimismo, las autoridades mantienen la búsqueda de Andy Castillo Rodríguez, director de Seguridad Pública de San Felipe Tepatlán, quien permanece prófugo.

En la región de la Mixteca también fueron capturados David Velázquez Sandoval, director de Seguridad Pública de Chietla; Gonzalo Torres Cardoso, de Tehuitzingo; y José Santiago Benítez, de Chila de la Sal.

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Todos enfrentan acusaciones por encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, delitos por los que un juez libró las órdenes de aprehensión con base en los elementos de prueba recabados durante la investigación.

El operativo contra un narcolaboratorio que destapó la investigación

Durante un operativo realizado el 14 de junio pasado, fuerzas federales y estatales desmantelaron un narcolaboratorio en la Sierra Norte de Puebla.

Durante la intervención fueron asegurados 360 kilogramos de metanfetamina, 25 mil 300 litros de precursores químicos, cinco reactores de síntesis orgánica, ocho condensadores, cuatro destiladores, decenas de tanques de gas LP y diversa infraestructura utilizada para la fabricación de drogas sintéticas.

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El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que el aseguramiento representó una afectación económica estimada en 2 mil 367 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Según explicó Aguilar Pala, las investigaciones también alcanzan a los tres mandos detenidos en la Mixteca, quienes presuntamente habrían operado bajo un esquema similar de omisiones para favorecer las actividades relacionadas con otro laboratorio de drogas sintéticas localizado en el suroeste del estado.

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