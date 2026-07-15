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Así fue el funeral de Elsa Aguirre: junto a sus enfermeras y rodeada de flores dignas de una diva

La actriz del cine de oro mexicano murió a los 95 años de edad

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CUERNAVACA, MORELOS, 15JULIO20206.- La actriz Elsa Aguirre falleció está madrugada en esta ciudad a los 95 años debido a un paro cardio respiratorio. Es velada en una funeraria de la ciudad donde empiezan a llegar familiares y amigos para despedir a la actriz de la época de oro del cine mexicano. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM
CUERNAVACA, MORELOS, 15JULIO20206.- La actriz Elsa Aguirre falleció está madrugada en esta ciudad a los 95 años debido a un paro cardio respiratorio. Es velada en una funeraria de la ciudad donde empiezan a llegar familiares y amigos para despedir a la actriz de la época de oro del cine mexicano. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM

La actriz Elsa Aguirre murió la noche del martes 14 de julio en su casa de Cuernavaca, donde residió durante más de cuatro décadas. Tenía 95 años.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) lo confirmó en los primeros minutos del miércoles 15 de julio con un comunicado oficial: “El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre”.

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Con su muerte se cierra la última conexión viva con la generación que sostuvo el cine de oro mexicano. Elsa Irma Aguirre Juárez, nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, debutó en pantalla en 1946 y acumuló más de ocho décadas de carrera. Ni la familia ni la ANDI difundieron un diagnóstico clínico oficial, aunque el periodista Gustavo Adolfo Infante atribuyó el deceso a causas naturales por la edad avanzada de la actriz.

Los servicios funerarios y su última voluntad

CUERNAVACA, MORELOS, 15JULIO20206.- Las enfermeras que cuidaron a la actriz hasta el final. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM
CUERNAVACA, MORELOS, 15JULIO20206.- Las enfermeras que cuidaron a la actriz hasta el final. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM

Los funerales comenzaron a las 11:00 horas en una funeraria de Morelos. El ataúd, cubierto con terciopelo rojo con el logotipo de la casa funeraria, quedó rodeado por dos fotografías de la actriz tomadas en distintos momentos de su vida y por arreglos florales en tonos rosas, entre los que destacaban las lilas.

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Las cuatro enfermeras que la acompañaron hasta sus últimos días permanecieron en el recinto. Al momento de difundirse las primeras imágenes, no había presencia de colegas del medio artístico, aunque se esperaba su llegada a lo largo del día.

La cremación era una petición expresa de la propia Aguirre. En septiembre de 2025 declaró a TV Notas: “Mi última voluntad es que cuando me muera, ahí debo estar para que me incineren. Que Hassim se lleve las cenizas y las deje en algún lugar alto, donde estemos más separados de la materia”. Hassim, su ahijado y colaborador de confianza, sería quien cumpliría ese encargo.

Un debut a los 15 años y una carrera que no paró

La actriz será cremada. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM
La actriz será cremada. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM

Su primera aparición en cine llegó con El sexo fuerte en 1946, cuando tenía 15 años y viajó acompañada por sus hermanas y con el respaldo de su madre.

La incomodidad de ese primer contacto con la prensa quedó grabada en su memoria. “Me daba pena salir con traje de baño, pues acabando de salir luego luego vi que todos los noticieros, todos fotógrafos estaban a mis pies”, recordó. Su reacción en ese momento fue terminante: “No daba una. Yo dije: ‘Trágame tierra, me quiero ir para mi casa, no quiero saber nada de esto’”.

El impulso definitivo llegó en 1948, con Algo flota sobre el agua, donde compartió créditos con Arturo de Córdova a los 17 años. Antes había filmado El pasajero diez mil, y fue el director Julio Bracho quien visitó su casa en Mixcoac para ofrecerle trabajo.

La canción de Pedro Infante y el tema que nació en su honor

Rodeada de flores y junto a sus enfermeras. Elsa Aguirre murió a los 95 años. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM
Rodeada de flores y junto a sus enfermeras. Elsa Aguirre murió a los 95 años. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM

Entre los títulos más recordados de su filmografía figuran La mujer que yo amé, Acapulco, Las figuras de arena (1970) y La muerte de un gallero (1977). La escena más citada de toda su carrera quedó en Cuidado con el amor (1954), cuando Pedro Infante le interpretó en pantalla la canción Cien años.

Su presencia también inspiró composiciones fuera de la pantalla. Zacarías Gómez Urquiza, entonces asistente de producción, compuso en su honor Flor de Azalea, pieza que después grabaron Los Panchos y Jorge Negrete.

Apenas tres meses antes de morir, en abril de este año, el gobierno de Morelos le rindió un homenaje en el Teatro Ocampo de Cuernavaca y le entregó un reconocimiento por más de 80 años de carrera. En sus últimos años, según Infobae México, la actriz decía gozar de buena salud, seguía una alimentación vegetariana y usaba oxígeno de forma ocasional con puntas nasales.

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