¿Cuándo es el primer puente del nuevo ciclo de la SEP? El truco del nuevo calendario que te dará 8 fines de semana largos

Una niña de primaria mexicana con uniforme observa atentamente el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP en su salón de clases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) revelara su primer borrador del Calendario Escolar 2026-2027 para los niveles escolares preescolar, primaria y secundaria para escuelas privadas como en colegios privados, la dependencia prevé cambios que benefician a estudiantes y maestros con ocho fines de semana largos distribuidos a lo largo del ciclo escolar.

Conoce cuándo podría ser el primer puente, cómo se reparten los días de descanso y qué ajustes trae el nuevo ciclo de clases, aunque cabe aclarar que este puede cambiar.

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Puente largo: descanso para docentes y estudiantes

El primer fin de semana largo previsto para el calendario escolar 2026-2027 de la SEP será en septiembre el día viernes 25, marcado por las autoridades educativas como día de junta de Consejo Técnico Escolar, y marca el inicio de una serie de ocho puentes oficiales para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

El primer esbozo del nuevo ciclo escolar, difundido por la Secretaría de Educación Pública, establece que el ciclo lectivo iniciará el próximo lunes 31 de agosto de 2026 y concluirá el viernes 9 de julio de 2027 para educación básica. Este ciclo contará con ciento ochenta y cinco días efectivos de clase, según el acuerdo firmado por el secretario Mario Delgado Carrillo.

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El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para México detalla las fechas clave del ciclo educativo para preescolar, primaria y secundaria. (SEP)

Uno de los cambios más notorios del nuevo calendario es la manera en que se distribuyen los días de descanso. El ajuste responde al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el sector magisterial, el pasado 15 de mayo de 2026, ya que se mantiene una semana adicional de receso en agosto, previo al inicio de clases.

El truco del calendario: ocho fines de semana largos para alumnos y maestros

El calendario oficial de la SEP considera como días de descanso obligatorio las fechas históricas, juntas de consejo técnico y los llamados “puentes” derivados de efemérides nacionales.

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El primer puente llegará en septiembre, gracias a la conmemoración de la Independencia de México, lo que permitirá a los estudiantes disfrutar de un fin de semana largo desde el viernes anterior. A este se suman los descansos por el Día de la Revolución Mexicana en noviembre, la promulgación de la Constitución en febrero, y el natalicio de Benito Juárez en marzo.

El secretario Mario Delgado sostuvo que después de la entrega de calificaciones, la participación en las aulas disminuye y prevalece el trabajo administrativo, por lo que propuso ajustar las fechas atendiendo también las condiciones climáticas y geográficas del país

El calendario también contempla suspensiones de labores por actividades administrativas, como la descarga administrativa y los consejos técnicos escolares, que suelen programarse en viernes.

Este diseño permite que, a lo largo del ciclo, las familias cuenten con ocho fines de semana largos sin tener que esperar a días festivos tradicionales. La SEP informó que esta estructuración busca equilibrar las necesidades pedagógicas con el bienestar de la comunidad escolar, sumando recesos estratégicos, además de los periodos vacacionales habituales y la pausa invernal.

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Para las escuelas normales y la formación de docentes, el ciclo será de ciento noventa días, finalizando el martes 13 de julio de 2027.