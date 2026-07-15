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Masad Altamimi y Melissa Navarro: los momentos más polémicos de su romance en redes

Las pistas del noveno habitante de ‘LCDLFM 4′ han desatado rumores de que el influencer árabe podría ser el próximo confirmado

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La ruptura ha desatado un intenso debate en redes sociales
La ruptura ha desatado un intenso debate en redes sociales en torno a los motivos que llevaron al final de esta pareja famosa. Crédito: Captura X

La relación entre Masad Altamimi y Melissa Navarro marcó un punto de controversia en el entorno de las redes sociales mexicanas, tanto por el romance que compartieron públicamente como por el conflicto que siguió a su ruptura.

Ahora que Altamimi figura como posible próximo integrante de La Casa de los Famosos México 4, la atención vuelve a centrarse en los episodios que definieron su historia, los cuales incluyeron acusaciones graves y una denuncia formal por violencia.

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¿Cómo fue su romance?

Masad y Melissa Navarro se hicieron populares en TikTok hace algunos años por mantener una relación a distancia. Ambos hacían lives en donde los seguidores les enviaban regalos e interactuaban entre ellos.

Esto les generó una amplia base de seguidores que estaban muy al pendientes de ellos. Asimismo, los fans de los enamorados solían cuestionarse cómo era la dinámica debido a las diferencias culturales de ambos.

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massad -México- 15 julio
(Instagram)

Masad decidió dejar su vida en el extranjero y se mudó a México para estar con Melissa. Incluso, le propuso matrimonio en una Navidad.

Sin embargo, la relación terminó abruptamente y la controversia que surgió después aún sigue resonando.

Ruptura y comunicado público

El final de la relación entre Masad Altamimi y Melissa Navarro se dio a conocer a través de un extenso comunicado que ella compartió en redes sociales.

En su mensaje, Melissa agradeció a quienes la apoyaron y reconoció que las relaciones solo pueden entenderse desde el interior: “Solo esas dos personas pueden entender, valorar, opinar y tomar decisiones”, afirmó.

La influencer Melissa Navarro aparece en un video vertical de redes sociales. La mujer está hablando directamente a la cámara. Texto en pantalla indica que se trata de su primera declaración pública sobre el fin de su relación con Masad Altamimi. El contenido es presentado como una reacción a eventos recientes. Se observa a la persona comunicando activamente en un entorno personal.

Melissa describió su proceso como un aprendizaje personal, aludiendo al reto de abrirse a un amor pese a las diferencias culturales y de religión.

Me di la oportunidad de abrirme por completo a un amor… solo me dejé fluir, como siempre se los dije desde un principio”, expresó.

Sin embargo, también señaló que su intuición la llevó a entender que sus caminos eran diferentes y que la exposición pública trajo consigo críticas y vulnerabilidad.

“Soy una mujer que le desea lo mejor a todas las personas, pero últimamente me he visto muy vulnerable y expuesta ante muchas críticas… Aprendamos a ser empáticos, aprendamos a escuchar a las personas que necesitan ser escuchadas”, dijo, pidiendo respeto y empatía para sí misma y para quienes viven situaciones de ruptura o conflicto.

Melissa cerró su mensaje pidiendo disculpas a quienes se sintieron ofendidos en el proceso y agradeciendo a quienes la han acompañado con mensajes de aliento: “No es fácil estar en mi situación. No es fácil que como mujer esté siendo atacada… Yo estoy bien. Muchas gracias a todas las que se preocupan”.

Massad TikTok tiktoker
El influencer y TikToker se encuentra en boca de todos por su relación con otra personalidad de las redes sociales. (@csk0d)

Acusaciones de violencia y denuncia formal

Meses después de la ruptura, Melissa Navarro publicó un video en el que relató episodios de maltrato físico y psicológico durante su relación con Altamimi. En el testimonio, Melissa señaló:

“Fueron meses en los que tuve una relación y no solamente recibí maltratos físicos, sino también psicológicos… Yo creí que el hecho de poner fin a mi relación terminaría con todo el odio que la gente emana hacia mí y hacia mi persona, pero sinceramente no fue así”.

La influencer detalló que a raíz de la ruptura siguió recibiendo amenazas y mensajes malintencionados, lo que la llevó a sentirse insegura y a perder confianza en sí misma.

“Me cansé y simplemente ya no pude con el hecho de a diario estar recibiendo amenazas… Ahora no solo decido alzar la voz, sino interponer una denuncia en contra de mi expareja sentimental, quien desde el fin de nuestra relación no ha parado de insultos, de acoso, muestras de odio, violencia y acoso intelectual”, declaró en el video.

Melissa Navarro denunció a su expareja Masad Altamimi tras su ruptura

Navarro afirmó que ya contaba con el respaldo de un equipo legal para llevar adelante el proceso y subrayó la importancia de que las mujeres se unan y se apoyen entre sí:

“Nunca más voy a permitir que los límites se excedan y se conviertan en libertinaje. Mujeres, es nuestro momento de estar unidas, de ser más empáticas con todas las situaciones que nos rodean”.

El abogado de Melissa, Enrique, intervino para asegurar que las denuncias de violencia contra las mujeres debían tener consecuencias legales y que el caso sería llevado hasta las últimas instancias posibles.

Altamimi, la polémica y el reality

La historia entre Masad Altamimi y Melissa Navarro ha sido motivo de conversación y polarización en redes sociales. Para muchos, la exposición de la relación, el cruce cultural y el desenlace legal han convertido a Altamimi en una figura mediática controversial.

Ahora, con la expectativa de su posible ingreso a La Casa de los Famosos México 4, el caso vuelve a estar bajo los reflectores, reabriendo debates sobre la violencia de género en parejas públicas, la responsabilidad de las plataformas digitales y el impacto de la fama en la vida privada.

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