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Grupo de Operaciones Especiales asegura arsenal y detiene a cuatro hombres en la colonia Villa Universidad de Culiacán

La SSP Sinaloa informó que sus elementos detectaron a civiles que descendían armados de un vehículo frente a un domicilio, lo que motivó la intervención

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Detenidos en el norte de Culiacán. Crédito: SSP Sinaloa
Detenidos en el norte de Culiacán. Crédito: SSP Sinaloa

El Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, aseguró fusiles, cartuchos, cargadores, chalecos tácticos, ponchallantas y dos vehículos tras detener a cuatro civiles en la colonia Villa Universidad, al norte de Culiacán, Sinaloa.

Los resultados fueron dados a conocer por la SSP Sinaloa a través de sus canales oficiales. El operativo se encuadró dentro de los recorridos de prevención y seguridad que las corporaciones realizan de manera permanente en la capital sinaloense.

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Según los datos oficiales tras la operación, esta se realizó en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, como parte de la estrategia del Grupo Interinstitucional en la entidad.

Las autoridades no revelaron posibles vínculos de los cuatro detenidos con algún grupo criminal.

Dos civiles intentaron huir al ver a los elementos: otros dos fueron hallados dentro de un domicilio

El relato oficial señala que durante el recorrido, los elementos detectaron a dos hombres que descendían armados de un vehículo frente a un domicilio. Presuntamente ambos intentaron escapar en cuanto notaron la presencia de los agentes, pero fueron alcanzados. La rapidez de la respuesta del GOES impidió que lograran darse a la fuga.

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Al realizarles una inspección, los elementos se percataron de que había más personas armadas al interior del inmueble. Quienes estaban dentro también intentaron huir por distintas salidas del domicilio, pero los agentes les dieron seguimiento y los detuvieron.

En total, cuatro hombres fueron arrestados en el lugar. Todos fueron puestos a disposición de las autoridades federales junto con las armas, el equipo táctico y los vehículos encontrados durante el operativo.

Tres fusiles M4, un AK-47 y 1,649 cartuchos: el arsenal decomisado en Villa Universidad

Entre las armas aseguradas se contabilizaron tres fusiles tipo M4 de calibre 5.56 x 45 mm y un fusil tipo AK-47 de calibre 7.62 x 39 mm, ambos modelos de uso frecuente entre grupos armados en Sinaloa.

Los elementos recuperaron también un arma corta, 26 cargadores para arma larga de distintos calibres y mil 649 cartuchos de diferentes calibres.

Una pickup y un sedán fueron asegurados por las autoridades. Crédito: SSP Sinaloa
Una pickup y un sedán fueron asegurados por las autoridades. Crédito: SSP Sinaloa

El equipo táctico decomisado incluyó tres chalecos color verde pixelado con placas balísticas, los cuales ofrecen protección ante proyectiles de distintos calibres. Este tipo de indumentaria también es característica de grupos con capacidad operativa y estructura organizada.

Los agentes hallaron además una mochila con aproximadamente 100 ponchallantas. Los dispositivos se utilizan para reventar las llantas de vehículos en movimiento y son frecuentemente empleados por grupos del crimen organizado para bloquear carreteras, detener convoyes o dificultar la persecución de las fuerzas del orden.

Una camioneta Nissan y un sedán con reporte de robo, entre los bienes asegurados

Entre los vehículos decomisados figuraron una camioneta Nissan modelo Frontier sin reporte de robo y un sedán marca MG, color gris, con reporte de robo activo. La presencia de un vehículo robado entre los bienes del grupo refuerza el posible perfil delictivo de los detenidos.

Ambos vehículos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con los cuatro detenidos y el resto de los objetos del delito. La FGR es la instancia encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para determinar la filiación y el grado de responsabilidad de cada uno de los arrestados debido a los delitos de delincuencia organizada y la portación de las armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

En el comunicado compartido este 15 de julio, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado señalaron que estas acciones reafirman su compromiso con la seguridad y la tranquilidad de la sociedad sinaloense. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a marcar al 911 para reportar emergencias y al 089 para realizar denuncias anónimas.

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