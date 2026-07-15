México

Cuándo abre el siguiente registro de la Pensión Mujeres Bienestar y qué estados van primero

Si no lograste inscribirte a la Pensión Mujeres Bienestar, aún tienes más oportunidades este año

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Infografía que muestra los documentos requeridos para la Pensión Mujeres Bienestar. Incluye una mujer leyendo documentos y seis íconos ilustrando los requisitos.
Esta infografía detalla los documentos obligatorios para el registro en la Pensión Mujeres Bienestar de la Secretaría de Bienestar, cubriendo requisitos tanto para la solicitante como para su persona auxiliar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última inscripción nacional para la Pensión Mujeres Bienestar se realizó del 22 al 28 de junio de 2026, con un calendario basado únicamente en la letra inicial del primer apellido.

Hasta el momento, la Secretaría de Bienestar no ha publicado una fecha exacta para la siguiente convocatoria, pero se espera que el programa abra nuevas inscripciones en los próximos meses, como ha ocurrido en años anteriores.

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Próxima convocatoria nacional para la Pensión Mujeres Bienestar

El Gobierno de México ha reiterado que la Pensión Mujeres Bienestar es un beneficio universal dirigido a mexicanas de entre 60 y 64 años, sin importar su entidad de residencia.

Para 2026, el trámite más reciente se llevó a cabo durante el mes de junio, y cada solicitante debió acudir a un módulo según la inicial de su primer apellido.

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La Secretaría de Bienestar no ha publicado aún el calendario para la próxima jornada de inscripción.

Sin embargo, el programa opera bajo un esquema de convocatorias periódicas, por lo que se espera una nueva apertura en las próximas semanas o meses.

La recomendación es consultar de forma regular las plataformas institucionales y redes sociales oficiales, donde se anuncian las fechas exactas y los detalles del proceso.

Solo a través de estos canales se puede acceder a información verificada y actualizada sobre futuras inscripciones.

La Pensión Mujeres Bienestar es un beneficio universal dirigido a mexicanas de entre 60 y 64 años, sin importar su entidad de residencia. (Secretaría del Bienestar)
La Pensión Mujeres Bienestar es un beneficio universal dirigido a mexicanas de entre 60 y 64 años, sin importar su entidad de residencia. (Secretaría del Bienestar)

Organización del registro: sin prioridad por estado

El sistema de registro para la Pensión Mujeres Bienestar no privilegia a ningún estado sobre otro.

Todas las mexicanas elegibles tienen las mismas oportunidades de incorporarse, siempre y cuando acudan en la fecha asignada según la letra inicial de su primer apellido.

Durante la última convocatoria, los días sábado y domingo se habilitaron para el registro general, permitiendo el acceso a quienes no pudieron presentarse en su día correspondiente.

La atención en los módulos se realiza de 10:00 a 16:00 horas, y la ubicación de cada uno puede consultarse en el sitio oficial ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, ingresando entidad y municipio de residencia.

Este procedimiento garantiza que el acceso sea igualitario y evita aglomeraciones, ya que la distribución alfabética permite una mejor organización.

Cada jornada de registro es válida para todos los municipios y estados de la República Mexicana.

Requisitos y proceso de inscripción

Para participar en la próxima convocatoria de la Pensión Mujeres Bienestar, las solicitantes deben cumplir con tres requisitos principales:

  • Tener entre 60 y 64 años
  • Contar con nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o naturalización
  • Residir en territorio nacional

El día de inscripción, es indispensable presentar:

  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente
  • CURP
  • Comprobante de domicilio reciente
  • Número telefónico de contacto

En caso de querer designar una persona auxiliar para la gestión o cobro del apoyo, esta debe presentar los mismos documentos, tanto en original como en copia.

El trámite es personal y presencial, y se realiza únicamente en los módulos oficiales de la Secretaría de Bienestar.

La autoridad enfatiza que el procedimiento es gratuito y no requiere intermediarios.

Una vez validado el registro, la beneficiaria recibe la tarjeta del Banco del Bienestar, donde se depositarán los apoyos bimestrales.

Toda notificación sobre la activación de la tarjeta o pasos siguientes se comunica de manera directa entre la Secretaría de Bienestar y la beneficiaria.

El trámite es personal y presencial, y se realiza únicamente en los módulos oficiales de la Secretaría de Bienestar. (Secretaría del Bienestar)
El trámite es personal y presencial, y se realiza únicamente en los módulos oficiales de la Secretaría de Bienestar. (Secretaría del Bienestar)

Qué hacer si se pasa la fecha asignada

Si una solicitante no logra presentarse en la fecha que le corresponde según el calendario alfabético, existen alternativas.

Durante la última jornada, los últimos dos días del periodo de registro estuvieron abiertos para todas las letras del abecedario, lo que permitió a rezagadas cumplir con el trámite.

En caso de perder el periodo actual, las autoridades han señalado que habrá nuevas oportunidades a lo largo del año, ya que el programa mantiene convocatorias periódicas.

Es fundamental estar atentas a los anuncios oficiales y reunir la documentación requerida para futuras inscripciones.

Consulta y seguimiento del trámite

Toda la información relevante sobre la Pensión Mujeres Bienestar, incluidos los calendarios de registro, módulos habilitados y documentación necesaria, se encuentra disponible en los portales y redes sociales oficiales del Gobierno de México.

Para cualquier duda o actualización, se recomienda acceder exclusivamente a estos canales y evitar intermediarios o fuentes no verificadas.

La transparencia y la igualdad en el acceso al apoyo económico son prioridades institucionales para garantizar que cada mujer reciba el respaldo que le corresponde.

Las próximas fechas de inscripción serán anunciadas en cuanto la Secretaría de Bienestar defina el nuevo calendario.

Mientras tanto, quienes buscan incorporarse deben permanecer pendientes y prepararse con la documentación solicitada, asegurando así su oportunidad de integrarse en la siguiente etapa del programa.

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