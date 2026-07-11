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¿Cuándo regresan a clases los alumnos? SEP perfila el inicio del ciclo escolar 2026-2027

La propuesta contempla nueve días con suspensión de actividades escolares, así como veinte jornadas de descanso destinadas a estudiantes

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Salón de clases
SEP revela el calendario preliminar de regreso a clases. (Pexels)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer un primer borrador del Calendario Escolar 2026-2027 enfocado en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, tanto en instituciones públicas como en colegios privados integrados al Sistema Educativo Nacional. Este esquema inicial aún requiere aprobación y difusión oficial antes de entrar en vigor.

El documento preliminar establece una duración de 185 días lectivos para el periodo mencionado, cuyo comienzo está programado para el 31 de agosto de 2026 y su cierre para el 9 de julio de 2027. De acuerdo con estas fechas, se busca proporcionar certidumbre a familias y personal educativo sobre la organización del próximo ciclo.

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Además, la propuesta contempla nueve días con suspensión de actividades escolares, así como veinte jornadas de descanso destinadas a alumnos y alumnas de educación básica. También se prevé el desarrollo ordenado de actividades escolares y administrativas durante todo año.

Calendario preliminar del ciclo escolar 2026-2027
Calendario preliminar del ciclo escolar 2026-2027. (captura de pantalla)

Días de asueto y vacaciones programadas durante el ciclo escolar 2026 - 2027

El primer borrador del calendario estipula dos principales periodos vacacionales para los estudiantes: el receso de inverno, que va del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, incluyendo también el 25 de diciembre, el 1 y el 6 de enero como días sin clases. Por su parte, el descanso correspondiente a Semana Santa se programó del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.

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Durante el periodo académico, se suman ocho sesiones de Consejo Técnico Escolar, celebradas un viernes al mes, en las que el personal docente realiza reuniones ordinarias para fortalecer la planeación y evaluación institucional. Estos encuentros marcan un corte en la agenda habitual de clases, aportando pausas adicionales para la comunidad estudiantil.

Los días de receso y actividades administrativas responde a la necesidad de equilibrar el tiempo de enseñanza con jornadas dedicadas a la capacitación y organización interna en las escuelas.

Mario Delgado anunció que se realizará una consulta en todas las escuelas para crear la iniciativa de reforma eduvcativa. | Presidencia
Mario Delgado, secretario de Educación. Foto: Presidencia

Cambios y ajustes en el calendario

Uno de los puntos relevantes es la inclusión del periodo de preinscripciones, que se realizará del 2 al 12 de febrero de 2027, dirigido a los alumnos que ingresarán a preescolar, primer grado de primaria o secundaria en el ciclo siguiente. Esta medida facilita la planeación y asignación de lugares para el siguiente año lectivo.

La legislación vigente, reformada en 2016 bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, permite a las instituciones optar por un cronograma de 185 días con jornadas extendidas, o bien por uno de 200 días manteniendo el horario tradicional. Esta flexibilidad busca adaptarse a las necesidades de cada plantel y población educativa.

El documento de la SEP también incluye un calendario específico de 195 días para las escuelas normales y la formación de docentes, con inicio el 31 de agosto y finalización el 13 de julio de 2027. Dicho documento contempla los mismos periodos vacacionales, días de asueto y sesiones de planeación para el personal académico.

El nuevo calendario escolar solo tendrá vigencia oficial tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), convirtiéndose en la referencia obligatoria para el ciclo 2026-2027.

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