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Conductor agrede con machete a padre e hijo de cinco años tras percance vial en Iztacalco

El incidente provocó la intervención de testigos y autoridades, quienes evitaron la huida del agresor y lograron su detención

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Dos policías uniformados detienen a un hombre con sudadera negra y gorro en una calle, mientras uno de los agentes sostiene un machete.
Policías de la Ciudad de México detienen a un hombre que lleva un machete en una calle urbana con vehículos transitando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un conflicto vial en la alcaldía Iztacalco terminó en una agresión con machete la tarde de ayer, luego de que un conductor descendiera de su automóvil y agrediera a otro automovilista y a su hijo de cinco años, según lo reportado por el periodista Carlos Jiménez.

Las investigaciones señalaron que la discusión entre ambos hombres comenzó en plena vía pública y rápidamente se tornó violenta. Uno de los involucrados tomó un machete de su auto y lo utilizó para agredir físicamente a sus rivales.

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El menor que acompañaba al conductor resultó lesionado durante el ataque con arma blanca. El padre del niño reaccionó de inmediato y se enfrentó al agresor ante la mirada de varios testigos.

El enfrentamiento se desarrolló en presencia de personas que transitaban por la zona, quienes observaron cómo el conflicto escalaba. Tras la agresión, el responsable intentó huir del sitio al notar la reacción de los testigos.

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Los presentes intervinieron y rodearon al agresor para impedir que escapara en su vehículo. Esta acción colectiva permitió que la situación no quedara impune y que el responsable fuera retenido en el lugar.

Cuatro policías uniformados detienen a un hombre en una calle mojada y oscura, junto a un coche patrulla con luces azules y rojas y un machete en el suelo.
Policías de la Ciudad de México detienen a un hombre en una calle oscura, mientras un machete yace en el pavimento junto a un vehículo policial con luces encendidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intervención oportuna de los testigos resultó fundamental para contener al agresor hasta la llegada de las autoridades. Así, el episodio concluyó con la detención del hombre que había iniciado la agresión.

Intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México llegaron al lugar y procedieron a la detención del agresor. La captura se produjo en el mismo sitio donde ocurrió el altercado, en la alcaldía Iztacalco.

Las autoridades trasladaron al detenido ante el Ministerio Público para que respondiera por los hechos. El proceso de presentación ante las instancias correspondientes quedó registrado en el reporte de Carlos Jiménez.

El menor de cinco años recibió una lesión como consecuencia directa del ataque con el arma blanca. No hay información confirmada sobre el estado de salud del niño ni sobre su traslado a algún centro médico.

El altercado vial como detonante de la violencia en Iztacalco

Los conflictos viales en la Ciudad de México han derivado en múltiples episodios de violencia física en los últimos años. El caso de Iztacalco suma un antecedente grave al registro de este tipo de incidentes en la capital.

Cinco policías detienen a un hombre en una calle mojada con lluvia; un agente sostiene un machete y un coche de policía con luces intermitentes está detrás.
Policías de la Ciudad de México detienen a un hombre en la calle bajo la lluvia, mientras otro agente sostiene un machete encontrado en el lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de un arma blanca dentro del vehículo del agresor indica una situación de premeditación o de portación habitual del instrumento. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el machete fue asegurado como evidencia en el expediente del caso.

Cabe mencionar que el padre del menor agredido también participó en el enfrentamiento físico tras el ataque a su hijo. Sin embargo, su condición de salud después del incidente tampoco ha sido confirmada por fuentes oficiales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) es la institución responsable de atender este tipo de incidentes en las 16 alcaldías de la capital. Su actuación en el caso de Iztacalco derivó en la detención inmediata del agresor.

El expediente del caso quedó en manos del Ministerio Público, que es el organismo encargado de determinar los cargos formales que se imputarán al detenido. Hasta el cierre de esta nota, no hay información oficial sobre los delitos específicos que se le atribuyen.

El incidente en Iztacalco pone de manifiesto el riesgo que representa la violencia vial para menores de edad que viajan como acompañantes en los vehículos. Pese a la intervención de las autoridades, el menor de edad resultó lesionado en el conflicto que comenzó como una disputa entre conductores adultos en la vía pública de la capital del país.

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